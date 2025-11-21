Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Nam Phi tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 21/11/2025
Việt An
21/11/2025, 15:33
Tại Hội nghị G20 lần này, Việt Nam sẽ chia sẻ thông điệp chính sách, tập trung vào một số nội dung chính quan trọng nhằm đóng góp vào nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới...
Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Algeria và sau gần 9 tiếng bay, đúng 6 giờ 5 phút ngày 21/11 giờ địa phương (tức 11 giờ 5 cùng ngày theo giờ Hà Nội), chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay O.R. Tambo ở thành phố Johannesburg, bắt đầu tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cùng các hoạt động song phương tại Nam Phi từ ngày 21-24/11 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Nam Phi, Chủ tịch G20 năm 2025 Matamela Cyril Ramaphosa.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Nam Phi sau 21 năm. Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Nam Phi có đại diện Chính phủ, đại diện Bộ Ngoại giao Nam Phi, liên lạc viên tháp tùng.
Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường; các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi.
Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2025 được tổ chức tại thành phố Johannesburg.
Hội nghị diễn ra từ ngày 22-23/11 với chủ đề “Đoàn kết, Bình đẳng và Phát triển bền vững,” tập trung vào 4 trọng tâm: Tăng cường khả năng chống chịu và ứng phó với thiên tai; Thúc đẩy quản lý nợ bền vững đối với các quốc gia thu nhập thấp; Huy động tài chính cho chuyển đổi năng lượng công bằng; Tận dụng khoáng sản thiết yếu phục vụ tăng trưởng bao trùm và bền vững.
Hội nghị dự kiến có sự tham gia của lãnh đạo các nước thành viên G20, các nước khách mời như: Ai Cập, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Hà Lan, Ireland, Malaysia, Na Uy, New Zealand, Nigeria, Phần Lan, Singapore, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Việt Nam, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), cùng đại diện lãnh đạo của 23 tổ chức quốc tế và khu vực.
Sau 6 lần tham dự Hội nghị, tại Hội nghị G20 lần này, Việt Nam sẽ chia sẻ thông điệp chính sách, tập trung vào một số nội dung chính quan trọng nhằm đóng góp vào nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới, giảm thiểu rủi ro, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như khoáng sản, năng lượng, cải cách hệ thống thương mại, tài chính, đầu tư toàn cầu trong giai đoạn định hình lại và xây dựng các quy tắc, luật lệ toàn cầu hiện nay.
Trong khuôn khổ Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ sẽ có nhiều hoạt động tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược đối với Việt Nam như: chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng chiến lược, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao,... qua đó huy động tối đa nguồn lực quốc tế phục vụ các mục tiêu phát triển của đất nước.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng có các hoạt động song phương với Nam Phi để thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nam Phi trên các lĩnh vực, hiện thực hoá các thoả thuận cấp cao, hướng tới nâng cấp khuôn khổ quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược; tạo xung lực mạnh mẽ đưa quan hệ hai nước phát triển đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước và hòa bình, phát triển ở khu vực và thế giới.
15:29, 19/11/2025
Ngày 21/11/2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung Bộ gây ra (Thông báo số 99-TB/TW).
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kết luận về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026–2035, thống nhất tích hợp ba chương trình hiện hành nhằm tập trung nguồn lực, khắc phục chồng chéo và nâng cao hiệu quả phát triển nông thôn, giảm nghèo và hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số.
Điểm mới của dự thảo là phương thức quản lý theo mức độ rủi ro, phân hệ thống AI thành nhiều cấp độ khác nhau nhằm đảm bảo sự linh hoạt và khuyến khích phát triển trong nước và hướng đến tự chủ công nghệ...
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 2549/QĐ-TTg ngày 21/11/2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện 224/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ, hoàn tất chuẩn bị cho lễ khánh thành, khởi công đồng loạt gần 200 dự án quy mô lớn trên cả nước vào ngày 19/12/2025, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: