Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Algeria

Việt An

19/11/2025, 09:51

Thủ tướng Cộng hòa Algeria Dân chủ Nhân dân Sifi Ghrieb trực tiếp ra tận chân cầu thang máy bay đón, tặng hoa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam...

Thủ tướng Cộng hòa Algeria Dân chủ Nhân dân Sifi Ghrieb đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sân bay quốc tế Houari Boumediene. Ảnh: TTXVN.
Thủ tướng Cộng hòa Algeria Dân chủ Nhân dân Sifi Ghrieb đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sân bay quốc tế Houari Boumediene. Ảnh: TTXVN.

Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhà nước Kuwait, hồi 17 giờ 15 phút chiều 18/11, giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Houari Boumediene Alger, bắt đầu thăm chính thức Algeria từ ngày 18-20/11 theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Algeria Dân chủ Nhân dân Sifi Ghrieb.

Đây là chuyến thăm của một Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Algeria sau 10 năm, kể từ năm 2015.

Thủ tướng Cộng hòa Algeria Dân chủ Nhân dân Sifi Ghrieb trực tiếp ra tận chân cầu thang máy bay đón, tặng hoa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Ngay tại sân bay Houari Boumediene Alger, Thủ tướng Sifi Ghrieb chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Algieria.

Khi Thủ tướng Phạm Minh Chính tới vị trí danh dự, Quốc thiều Việt Nam được cử lên. Sau đó, Thủ tướng Sifi Ghrieb mời Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự, tiếp đó hai Thủ tướng giới thiệu thành phần đoàn đại biểu Algeria và Việt Nam tham dự lễ đón.

Việt Nam và Algeria tuy cách xa nhau về địa lý nhưng đã có mối quan hệ từ lâu đời, đặc biệt là trong quá trình cùng đấu tranh để giành và bảo vệ độc lập dân tộc của mỗi nước. Sau hơn 60 năm, mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam và Algeria không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Quan hệ chính trị - ngoại giao tin cậy giữa Việt Nam và Algeria được thúc đẩy thông qua việc duy trì trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao hai nước. Algeria hiện là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Phi. Về đầu tư, nổi bật nhất là dự án hợp tác giữa các doanh nghiệp lớn của Việt Nam và Algeria trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí.

Hợp tác quốc phòng-an ninh luôn được duy trì. Các lĩnh vực hợp tác về văn hóa, thể thao... luôn được hai nước tăng cường, trong đó, tại Algeria hàng trăm câu lạc bộ võ Việt Nam được phát triển với hàng chục nghìn lượt người luyện tập, tại hàng chục tỉnh, thành. Cộng đồng người Việt Nam tại Algeria hiện có khoảng 2.000 người.

Thủ tướng Cộng hòa Algeria Dân chủ Nhân dân Sifi Ghrieb đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân. Ảnh: TTXVN.
Thủ tướng Cộng hòa Algeria Dân chủ Nhân dân Sifi Ghrieb đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân. Ảnh: TTXVN.

Tuy dư địa hợp tác Việt Nam - Algieria còn rất lớn, nhất là khi mỗi bên đều có thể là cửa ngõ để bên kia mở rộng thị trường khu vực, nhưng do khoảng cách địa lý, hai bên chưa khai thác hết, nhất là trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực mà Việt Nam và Algeria có thế mạnh và nhu cầu, có thể bổ sung cho nhau, như năng lượng, dầu khí, nông nghiệp, khai khoáng, chế biến thực phẩm và các ngành công nghiệp chế tạo...

Chuyến thăm Algeria của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới, mở ra kỷ nguyên hợp tác sâu rộng và năng động; kỳ vọng góp phần củng cố quan hệ chính trị tin cậy, thúc đẩy và tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tăng cường kết nối nhân dân giữa hai quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah.

00:00, 01/01/0001

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đại đoàn kết toàn dân tộc là điểm tựa vượt qua khó khăn

08:17, 14/11/2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đại đoàn kết toàn dân tộc là điểm tựa vượt qua khó khăn

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Ngoại thương Quần đảo Solomon

10:33, 12/11/2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Ngoại thương Quần đảo Solomon

chuyến thăm Algeria hợp tác kinh tế quan hệ Việt Nam Algeria Thủ tướng Phạm Minh Chính thương mại Việt Nam Algeria

Việt Nam - Algeria nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược

Việt Nam - Algeria nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược

Thủ tướng Việt Nam và Algeria nhấn mạnh sự kết nối lịch sử và hiện tại, sự đoàn kết trong quá khứ, hiện tại và mãi mãi trong tương lai chính là nền tảng để xây dựng hai đất nước hùng cường...

Sắp xếp tổ chức đảng tại tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng nhà nước

Sắp xếp tổ chức đảng tại tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng nhà nước

Bộ Chính trị và Ban Bí thư vừa ban hành Kết luận số 208-KL/TW về sắp xếp tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước, xác định mô hình, cơ cấu, quyền hạn và lộ trình chuyển giao tổ chức đảng về các cấp phù hợp...

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng xây dựng tiêu chuẩn của đơn vị hành chính

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng xây dựng tiêu chuẩn của đơn vị hành chính

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 212-KL/TW (ngày 18/11/2025) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng xây dựng tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị...

Đáp ứng yêu cầu cao nhất cho công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng

Đáp ứng yêu cầu cao nhất cho công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu các đơn vị đáp ứng yêu cầu cao nhất cho công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng...

Hình thành cực tăng trưởng mới ở Hòn Khoai

Hình thành cực tăng trưởng mới ở Hòn Khoai

Trong chuyến công tác tại Cà Mau, Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra tiến độ các dự án chiến lược tại Cụm đảo Hòn Khoai, nhấn mạnh yêu cầu phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế biển gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, tạo động lực mới cho cực Nam Tổ quốc bước vào giai đoạn phát triển mới.

Dòng sự kiện

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Thế giới

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

1

Tăng tốc hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm trong năm 2025

Đầu tư

2

COP30 và nỗ lực loại bỏ nhiên liệu hóa thạch: Thực tế và triển vọng

Kinh tế xanh

3

Nghệ An xây dựng bảng giá đất 2026

Bất động sản

4

Kiến nghị xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư metro từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh đi Cần Giờ

Đầu tư

5

Cơ hội "vàng" cho ngành hàng hải và đóng tàu Việt Nam

Kết nối

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

