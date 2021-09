Thủ tướng: Quân đội phát huy vai trò "chiến đấu, công tác và sản xuất", sẵn sàng khi Tổ quốc cần

Sáng ngày 22/9, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, đã dự và có bài phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2021-2022 của Học viện Quốc phòng.

Cùng dự lễ khai giảng có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

PHÁT HUY VAI TRÒ ĐỘI QUÂN CHIẾN ĐẤU, CÔNG TÁC VÀ SẢN XUẤT

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và Quân đội là khâu trọng yếu, có ý nghĩa quyết định đến sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và Quân đội ta.

"Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: 'Cán bộ là cái gốc của mọi công việc', 'Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém' và 'Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng'. Thấm nhuần quan điểm của Bác Hồ, Đảng, Nhà nước và Quân đội qua các thời kỳ luôn xác định giáo dục-đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ là nội dung đặc biệt quan trọng, luôn quan tâm, chăm lo và có các quan điểm, định hướng lớn, ban hành nhiều cơ chế, chính sách và ưu tiên dành nguồn lực cho phát triển giáo dục, đào tạo và huấn luyện cán bộ", Thủ tướng nêu rõ.

Theo Thủ tướng, với vai trò là trung tâm huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước về quốc phòng, quân sự; trải qua gần 45 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, phát huy truyền thống “Trung thành, tận tuỵ, đoàn kết, sáng tạo”, Học viện Quốc phòng đã có những đóng góp quan trọng cho hệ thống giáo dục quốc gia; đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược cho Quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và phát triển khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khai giảng năm học 2021-2022 của Học viện Quốc phòng. - Ảnh: VGP

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích và sự nỗ lực phấn đấu của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện Quốc phòng qua các thời kỳ.

Thủ tướng nêu rõ, năm học 2021-2022 có ý nghĩa đặc biệt, là năm học đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và các chủ trương, đường lối, chính sách lớn của đất nước nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh tình hình chung là khó khăn, thách thức sẽ nhiều hơn thuận lợi.

"Từ đầu năm đến nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang chung sức, chung lòng, nỗ lực, quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19; nhất là đợt bùng phát dịch lần thứ tư này với biến chủng mới hết sức nguy hiểm, phức tạp. Đến nay, chúng ta vẫn cơ bản kiểm soát được dịch bệnh theo chiều hướng tích cực và đang thích ứng an toàn, linh hoạt trong mọi hoàn cảnh; các cân đối vĩ mô của nền kinh tế và an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng an ninh được giữ vững; chính trị-xã hội ổn định; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng", Thủ tướng cho biết.

Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao những đóng góp của quân đội - một trong những lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn, an dân.

"Quân đội đã phát huy vai trò: đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất'; tô đậm, tô thắm thêm hình ảnh 'bộ đội cụ Hồ', sẵn sàng làm bất cứ việc gì, làm có hiệu quả, làm đến cùng khi nhân dân và Tổ quốc cần", Thủ tướng ghi nhận.

Phân tích tình hình đất nước, khu vực và thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Tình hình đặt ra những khó khăn, thách thức đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát sinh những vấn đề mới về quốc phòng, an ninh, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

“Chúng ta cần xác định nhận thức là: tình hình thay đổi thì nhiệm vụ thay đổi; nhiệm vụ thay đổi thì giải pháp phải thay đổi; giải pháp thay đổi thì tổ chức phải thay đổi; tổ chức thay đổi thì con người phải thay đổi. Điều đó dẫn đến hoạt động đào tạo, huấn luyện, nhất là liên quan đến quốc phòng, an ninh, bên cạnh sự kế thừa và ổn định, cần phải đổi mới để phát triển”, Thủ tướng chỉ rõ.

MỘT TRONG NHỮNG HỌC VIỆN MẪU MỰC QUỐC GIA

Nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Học viện, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh thêm một số nội dung để triển khai tốt hơn các hoạt động của Học viện trong thời gian tới.

Theo đó, tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp 45 năm hào hùng vẻ vang của Học viện để đổi mới mạnh mẽ và phát triển toàn diện các mặt công tác, khẳng định là một trong những Học viện mẫu mực của Quốc gia; trung tâm đi đầu về đào tạo tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của Quân đội và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước; là đầu mối uy tín thực hiện hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng quan chức quốc phòng quốc tế.

Lễ khai giảng năm học 2021-2022 của Học viện Quốc phòng - Ảnh: VGP

Đồng thời, tích cực tham gia thể chế hóa, cụ thể hóa, làm rõ hơn, sâu sắc hơn những điểm mới, nhất là nhận thức, tư duy mới về quốc phòng, an ninh trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các văn bản chỉ đạo tầm chiến lược và các chỉ đạo, định hướng của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng, ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt. Bên cạnh đó, tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Song song với đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích cực, phù hợp với đối tượng người học. Hướng đổi mới là phải “lấy nhà trường làm nền tảng”, “lấy giảng viên làm động lực”, “lấy học viên làm trung tâm”, phát huy cao độ khả năng tự học tập, tự nghiên cứu của học viên thông qua sự hướng dẫn, chỉ đạo của giảng viên.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham gia nắm tình hình, tổng hợp vấn đề, phân tích, đánh giá, dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề về quốc phòng, quân sự; xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, trong đó cần quán triệt sâu sắc những tư tưởng, quan điểm xuyên suốt của Đảng ta.

Gương mẫu chăm lo công tác xây dựng Đảng trong Học viện, xây dựng Đảng bộ Học viện thật sự đoàn kết thống nhất, trong sạch, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao gắn với xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến và mẫu mực.

Tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo quốc phòng một cách chủ động, tích cực và hiệu quả; góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong tình hình hiện nay.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng; giỏi về chuyên môn nghiệp vụ; có tư duy chiến lược; có trí tuệ và năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

"Các đồng chí học viên phải luôn tự hào được học tập và rèn luyện tại Học viện hàng đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phải ý thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ của mình, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng lý tưởng cách mạng; biến quá trình học thành quá trình tự học, tự nghiên cứu, chủ động, sáng tạo, theo gợi mở và định hướng của giảng viên; xác định học tập là vinh dự, nghĩa vụ, là quyền lợi và trách nhiệm", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước tin tưởng và mong muốn rằng toàn thể đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong Học viện sẽ tiếp nối phát huy truyền thống hào hùng vẻ vang để kế thừa và đổi mới, phát triển mạnh mẽ hơn nữa, khí thế hơn nữa, thành công hơn nữa; hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân tin cậy, giao phó.