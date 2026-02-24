Thứ Ba, 24/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng thăm, làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tuệ Mỹ

24/02/2026, 12:05

Chiều ngày 23/2, tại Hà Nội, trong ngày làm việc chính thức đầu tiên sau Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và gặp mặt, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ, vận động viên, đại diện các doanh nghiệp văn hóa, du lịch...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Bộ VHTTDL về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về lĩnh vực văn hóa và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Bộ VHTTDL về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về lĩnh vực văn hóa và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc gặp mặt, những năm qua, đội ngũ các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo, phóng viên, vận động viên, huấn luyện viên; cộng đồng các doanh nghiệp văn hóa, du lịch và đội ngũ doanh nhân trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã bền bỉ lao động, sáng tạo, đóng góp những giá trị tinh thần quý báu cho xã hội, khơi dậy lòng yêu nước, củng cố niềm tin và hun đúc nên khát vọng phát triển đất nước; đồng thời góp phần tạo nên diện mạo ngày càng khởi sắc của nền văn hóa, thể thao và du lịch nước nhà.

Tại cuộc gặp, các đại biểu bày tỏ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chia sẻ những suy nghĩ, tâm huyết và nêu một số đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, báo chí và du lịch tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Lắng nghe, bày tỏ trân trọng các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các đại biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tinh thần "lắng nghe bằng sự chân thành; chia sẻ, cảm thông bằng nhịp đập trái tim; hành động bằng khối óc và sản phẩm cụ thể".

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về lĩnh vực văn hóa và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Tham dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh; Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy; Thứ trưởng Tạ Quang Đông; Thứ trưởng Hồ An Phong; Thứ trưởng Phan Tâm cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, Bộ đang tham mưu cấp thẩm quyền trong việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa. Bên cạnh đó, Bộ đã đề xuất cơ chế, chính sách nhằm thể chế hóa các quan điểm của Nghị quyết 80 bằng một Nghị quyết của Quốc hội; hiện đã lấy ý kiến các bộ, ngành và dự kiến hoàn thiện để trình Chính phủ trong thời gian tới để báo cáo Quốc hội.

Về Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025- 2035, Bộ trưởng cho biết Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hai bộ tiêu chí làm cơ sở phân bổ nguồn lực và phân cấp thẩm quyền phê duyệt, Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành việc phê duyệt tổng thể và đang chờ quyết định phân bổ vốn.

Trên cơ sở nguồn lực được phân bổ, Bộ dự kiến ưu tiên cho các thiết chế văn hóa tại các địa bàn sau sáp nhập đơn vị hành chính; tôn tạo, tu bổ các di sản, đặc biệt là di sản được UNESCO vinh danh và di sản cấp quốc gia đặc biệt; đồng thời nghiên cứu đề xuất xây dựng một Trung tâm nghệ thuật cấp quốc gia.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng báo cáo tại buổi làm việc.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng báo cáo tại buổi làm việc.

Bộ trưởng cũng báo cáo về việc chủ động chuẩn bị các Thông tư, hướng dẫn nhằm bảo đảm tiến độ triển khai và giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia, tránh tình trạng chậm trễ. Về các kiến nghị, đề xuất, Bộ trưởng cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục rà soát các chiến lược đã được phê duyệt, nghiên cứu xây dựng các chiến lược mới, trong đó có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực văn hóa trong giai đoạn mới.

Tại buổi làm việc, các Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đại diện các đơn vị thuộc Bộ đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo chức năng, lĩnh vực phụ trách; đồng thời đề xuất một số kiến nghị, giải pháp trong thời gian tới.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ tập trung rà soát các chủ trương của Đảng, những vướng mắc, những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, từ đó xây dựng, trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ để thể chế hóa chủ trương của Đảng, cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu thể chế phải kiến tạo phát triển, khuyến khích sáng tạo; chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị; tăng cường phân cấp, phân quyền, tự quyết, tự làm, tự chịu trách nhiệm, đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường giám sát, kiểm tra; địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm; cắt giảm thủ tục hành chính, nhất là xin giấy phép; cương quyết xóa quan liêu bao cấp, thực hiện cơ chế thị trường; trao quyền tự chủ mạnh mẽ hơn cho các đơn vị sự nghiệp, trong đó có tự chủ về biên chế; giao việc, đặt hàng đi đôi với giao nguồn lực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, với yêu cầu phát triển rất cao trong kỷ nguyên mới, ngành phải tập trung cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và Nghị quyết 80, chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, phát triển ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, với yêu cầu phát triển rất cao trong kỷ nguyên mới, ngành phải tập trung cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và Nghị quyết 80, chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, phát triển ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí.

Trong huy động nguồn lực, với tinh thần là 3 có: Có sự đóng góp của Nhà nước, có sự đóng góp của nhân dân, có sự đóng góp của doanh nghiệp, Thủ tướng nêu rõ, với nguồn lực nhà nước, phải xây dựng đề án, chương trình, dự án cụ thể; với nguồn lực từ nhân dân, doanh nghiệp, phải xây dựng cơ chế để huy động, làm rõ người dân, doanh nghiệp có thể đóng góp và được hưởng những gì; tiến hành phát hành trái phiếu công trình để đầu tư xây dựng công trình thể thao, nhà hát; đẩy mạnh hợp tác công tư, trong đó có hình thức đầu tư công, quản trị tư với các công trình văn hóa, thể thao, như sân vận động Mỹ Đình, nhà văn hóa, làng văn hóa…

Về nhân lực, Thủ tướng nhấn mạnh, phải giữ chân người tài, thu hút người tài, đào tạo người tài. Đề xuất cơ chế, đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ, kể cả thu hút đầu tư tư nhân theo hình thức đầu tư tư, sử dụng công trang thiết bị biểu diễn nghệ thuật…

Với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng cho rằng cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của người dân, của cấp cơ sở trong giữ gìn, bảo tồn, khai thác, phát huy các giá trị văn hóa, phát triển du lịch như mô hình homestay, thúc đẩy thể dục, thể thao…

Thủ tướng cũng nhấn mạnh phương châm với Bộ và ngành văn hóa, thể thao, du lịch: "Đoàn kết, thống nhất; quan sát tinh tế; sáng tạo không ngừng; cảm xúc mãnh liệt; nhân dân thụ hưởng".

Thủ tướng làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về triển khai các nghị quyết chiến lược

19:03, 23/02/2026

Thủ tướng làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về triển khai các nghị quyết chiến lược

Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt các nhiệm vụ năm 2026

21:00, 22/02/2026

Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt các nhiệm vụ năm 2026

Từ khóa:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch doanh nghiệp văn hóa Nghị quyết 80 Thủ tướng Phạm Minh Chính Vneconomy

Đọc thêm

Trang bị kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Trang bị kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Sáng 24/2, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, bảo đảm vận động đúng quy định, dân chủ, công khai, bình đẳng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học xã hội là “phần hồn” của phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học xã hội là “phần hồn” của phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, khẳng định vai trò nền tảng của khoa học xã hội và nhân văn trong hoạch định đường lối, hoàn thiện thể chế và phát triển bền vững; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu trao quyền tự chủ, nâng cao chất lượng tư vấn chính sách trong giai đoạn mới.

Hội nghị giao ban báo chí đầu Xuân Bính Ngọ 2026: Thông điệp hành động cho giai đoạn phát triển mới

Hội nghị giao ban báo chí đầu Xuân Bính Ngọ 2026: Thông điệp hành động cho giai đoạn phát triển mới

Sáng 24/2 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Nhân Dân và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban báo chí đầu Xuân Bính Ngọ 2026, đánh giá công tác báo chí dịp Tết và định hướng nhiệm vụ tuyên truyền trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Thông tấn xã Việt Nam là mạch nguồn thông tin tin cậy của Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Thông tấn xã Việt Nam là mạch nguồn thông tin tin cậy của Đảng, Nhà nước.

Sáng 24/2, tại Trụ sở Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên, người lao động nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026. Tổng Bí thư ghi nhận đóng góp của Thông tấn xã Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh vai trò cơ quan thông tin chủ lực, mạch nguồn thông tin tin cậy của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu không để chậm trễ công việc sau Tết

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu không để chậm trễ công việc sau Tết

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu toàn hệ thống chính trị bắt tay ngay vào công việc sau Tết, khẩn trương đưa các hoạt động trở lại nhịp độ bình thường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cạnh tranh lãi suất huy động trực tuyến tăng nhiệt

Tài chính

2

Blog chứng khoán: Chờ đợi rung lắc cường độ cao hơn

Chứng khoán

3

Dịp Tết tại các bệnh viện tuyến cuối: Gia tăng ca bệnh do tai nạn sinh hoạt

Sức khỏe

4

Truy tố cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu và đồng phạm chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng

Dân sinh

5

Trang bị kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy