Thủ tướng thăm, làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tuệ Mỹ
24/02/2026, 12:05
Chiều ngày 23/2, tại Hà Nội, trong ngày làm việc chính thức đầu tiên sau Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và gặp mặt, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ, vận động viên, đại diện các doanh nghiệp văn hóa, du lịch...
Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc gặp mặt, những năm qua, đội
ngũ các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo, phóng viên, vận động viên,
huấn luyện viên; cộng đồng các doanh nghiệp văn hóa, du lịch và đội ngũ doanh
nhân trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã bền bỉ lao động, sáng tạo,
đóng góp những giá trị tinh thần quý báu cho xã hội, khơi dậy lòng yêu nước, củng
cố niềm tin và hun đúc nên khát vọng phát triển đất nước; đồng thời góp phần tạo
nên diện mạo ngày càng khởi sắc của nền văn hóa, thể thao và du lịch nước nhà.
Tại cuộc gặp, các đại biểu bày tỏ trân trọng cảm ơn sự quan
tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chia sẻ
những suy nghĩ, tâm huyết và nêu một số đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ khó
khăn, thúc đẩy các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, báo chí và
du lịch tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
Lắng nghe, bày tỏ trân trọng các ý kiến, kiến nghị, đề xuất
của các đại biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tinh thần "lắng
nghe bằng sự chân thành; chia sẻ, cảm thông bằng nhịp đập trái tim; hành động bằng
khối óc và sản phẩm cụ thể".
Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác
đã làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các nhiệm vụ, giải pháp triển
khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về lĩnh vực văn hóa và Nghị quyết số 80 của
Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Tham dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn
Chính; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị
Phương Thanh; Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy; Thứ trưởng Tạ Quang Đông; Thứ trưởng Hồ
An Phong; Thứ trưởng Phan Tâm cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc, Bộ trưởng
Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, Bộ đang tham mưu cấp thẩm quyền trong việc
thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa. Bên cạnh đó, Bộ đã đề
xuất cơ chế, chính sách nhằm thể chế hóa các quan điểm của Nghị quyết 80 bằng một
Nghị quyết của Quốc hội; hiện đã lấy ý kiến các bộ, ngành và dự kiến hoàn thiện
để trình Chính phủ trong thời gian tới để báo cáo Quốc hội.
Về Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai
đoạn 2025- 2035, Bộ trưởng cho biết Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hai bộ tiêu
chí làm cơ sở phân bổ nguồn lực và phân cấp thẩm quyền phê duyệt, Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã
hoàn thành việc phê duyệt tổng thể và đang chờ quyết định phân bổ vốn.
Trên cơ
sở nguồn lực được phân bổ, Bộ dự kiến ưu tiên cho các thiết chế văn hóa tại các
địa bàn sau sáp nhập đơn vị hành chính; tôn tạo, tu bổ các di sản, đặc biệt là
di sản được UNESCO vinh danh và di sản cấp quốc gia đặc biệt; đồng thời nghiên
cứu đề xuất xây dựng một Trung tâm nghệ thuật cấp quốc gia.
Bộ trưởng cũng báo cáo về việc chủ động chuẩn bị các Thông
tư, hướng dẫn nhằm bảo đảm tiến độ triển khai và giải ngân các chương trình mục
tiêu quốc gia, tránh tình trạng chậm trễ. Về các kiến nghị, đề xuất, Bộ trưởng
cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục rà soát các chiến lược đã được phê duyệt, nghiên
cứu xây dựng các chiến lược mới, trong đó có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực
văn hóa trong giai đoạn mới.
Tại buổi làm việc, các Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đại diện các
đơn vị thuộc Bộ đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo chức
năng, lĩnh vực phụ trách; đồng thời đề xuất một số kiến nghị, giải pháp trong
thời gian tới.
Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, kết luận cuộc làm việc, Thủ
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ tập trung rà soát các chủ trương của
Đảng, những vướng mắc, những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, từ đó xây dựng,
trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ để thể chế hóa
chủ trương của Đảng, cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách, tháo gỡ các khó
khăn, vướng mắc.
Trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính
sách, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu thể chế phải kiến tạo phát triển, khuyến
khích sáng tạo; chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị; tăng cường phân
cấp, phân quyền, tự quyết, tự làm, tự chịu trách nhiệm, đi đôi với phân bổ nguồn
lực, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường giám sát, kiểm tra; địa phương
quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm; cắt giảm thủ tục hành
chính, nhất là xin giấy phép; cương quyết xóa quan liêu bao cấp, thực hiện cơ
chế thị trường; trao quyền tự chủ mạnh mẽ hơn cho các đơn vị sự nghiệp, trong
đó có tự chủ về biên chế; giao việc, đặt hàng đi đôi với giao nguồn lực.
Trong huy động nguồn lực, với tinh thần là 3 có: Có sự đóng
góp của Nhà nước, có sự đóng góp của nhân dân, có sự đóng góp của doanh nghiệp,
Thủ tướng nêu rõ, với nguồn lực nhà nước, phải xây dựng đề án, chương trình, dự
án cụ thể; với nguồn lực từ nhân dân, doanh nghiệp, phải xây dựng cơ chế để huy
động, làm rõ người dân, doanh nghiệp có thể đóng góp và được hưởng những gì; tiến
hành phát hành trái phiếu công trình để đầu tư xây dựng công trình thể thao,
nhà hát; đẩy mạnh hợp tác công tư, trong đó có hình thức đầu tư công, quản trị
tư với các công trình văn hóa, thể thao, như sân vận động Mỹ Đình, nhà văn hóa,
làng văn hóa…
Về nhân lực, Thủ tướng nhấn mạnh, phải giữ chân người tài,
thu hút người tài, đào tạo người tài. Đề xuất cơ chế, đầu tư hạ tầng, cơ sở vật
chất hiện đại, đồng bộ, kể cả thu hút đầu tư tư nhân theo hình thức đầu tư tư,
sử dụng công trang thiết bị biểu diễn nghệ thuật…
Với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng cho rằng
cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của người dân, của cấp cơ sở trong giữ
gìn, bảo tồn, khai thác, phát huy các giá trị văn hóa, phát triển du lịch như
mô hình homestay, thúc đẩy thể dục, thể thao…
Thủ tướng cũng nhấn mạnh phương châm với Bộ và ngành văn
hóa, thể thao, du lịch: "Đoàn kết, thống nhất; quan sát tinh tế; sáng tạo
không ngừng; cảm xúc mãnh liệt; nhân dân thụ hưởng".
