Thủ tướng thăm, làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chiều ngày 23/2, tại Hà Nội, trong ngày làm việc chính thức đầu tiên sau Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và gặp mặt, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ, vận động viên, đại diện các doanh nghiệp văn hóa, du lịch...

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc gặp mặt, những năm qua, đội ngũ các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo, phóng viên, vận động viên, huấn luyện viên; cộng đồng các doanh nghiệp văn hóa, du lịch và đội ngũ doanh nhân trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã bền bỉ lao động, sáng tạo, đóng góp những giá trị tinh thần quý báu cho xã hội, khơi dậy lòng yêu nước, củng cố niềm tin và hun đúc nên khát vọng phát triển đất nước; đồng thời góp phần tạo nên diện mạo ngày càng khởi sắc của nền văn hóa, thể thao và du lịch nước nhà.

Tại cuộc gặp, các đại biểu bày tỏ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chia sẻ những suy nghĩ, tâm huyết và nêu một số đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, báo chí và du lịch tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Lắng nghe, bày tỏ trân trọng các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các đại biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tinh thần "lắng nghe bằng sự chân thành; chia sẻ, cảm thông bằng nhịp đập trái tim; hành động bằng khối óc và sản phẩm cụ thể".

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về lĩnh vực văn hóa và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Tham dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh; Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy; Thứ trưởng Tạ Quang Đông; Thứ trưởng Hồ An Phong; Thứ trưởng Phan Tâm cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, Bộ đang tham mưu cấp thẩm quyền trong việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa. Bên cạnh đó, Bộ đã đề xuất cơ chế, chính sách nhằm thể chế hóa các quan điểm của Nghị quyết 80 bằng một Nghị quyết của Quốc hội; hiện đã lấy ý kiến các bộ, ngành và dự kiến hoàn thiện để trình Chính phủ trong thời gian tới để báo cáo Quốc hội.

Về Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025- 2035, Bộ trưởng cho biết Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hai bộ tiêu chí làm cơ sở phân bổ nguồn lực và phân cấp thẩm quyền phê duyệt, Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành việc phê duyệt tổng thể và đang chờ quyết định phân bổ vốn.

Trên cơ sở nguồn lực được phân bổ, Bộ dự kiến ưu tiên cho các thiết chế văn hóa tại các địa bàn sau sáp nhập đơn vị hành chính; tôn tạo, tu bổ các di sản, đặc biệt là di sản được UNESCO vinh danh và di sản cấp quốc gia đặc biệt; đồng thời nghiên cứu đề xuất xây dựng một Trung tâm nghệ thuật cấp quốc gia.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng báo cáo tại buổi làm việc.

Bộ trưởng cũng báo cáo về việc chủ động chuẩn bị các Thông tư, hướng dẫn nhằm bảo đảm tiến độ triển khai và giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia, tránh tình trạng chậm trễ. Về các kiến nghị, đề xuất, Bộ trưởng cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục rà soát các chiến lược đã được phê duyệt, nghiên cứu xây dựng các chiến lược mới, trong đó có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực văn hóa trong giai đoạn mới.

Tại buổi làm việc, các Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đại diện các đơn vị thuộc Bộ đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo chức năng, lĩnh vực phụ trách; đồng thời đề xuất một số kiến nghị, giải pháp trong thời gian tới.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ tập trung rà soát các chủ trương của Đảng, những vướng mắc, những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, từ đó xây dựng, trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ để thể chế hóa chủ trương của Đảng, cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu thể chế phải kiến tạo phát triển, khuyến khích sáng tạo; chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị; tăng cường phân cấp, phân quyền, tự quyết, tự làm, tự chịu trách nhiệm, đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường giám sát, kiểm tra; địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm; cắt giảm thủ tục hành chính, nhất là xin giấy phép; cương quyết xóa quan liêu bao cấp, thực hiện cơ chế thị trường; trao quyền tự chủ mạnh mẽ hơn cho các đơn vị sự nghiệp, trong đó có tự chủ về biên chế; giao việc, đặt hàng đi đôi với giao nguồn lực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, với yêu cầu phát triển rất cao trong kỷ nguyên mới, ngành phải tập trung cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và Nghị quyết 80, chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, phát triển ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí.

Trong huy động nguồn lực, với tinh thần là 3 có: Có sự đóng góp của Nhà nước, có sự đóng góp của nhân dân, có sự đóng góp của doanh nghiệp, Thủ tướng nêu rõ, với nguồn lực nhà nước, phải xây dựng đề án, chương trình, dự án cụ thể; với nguồn lực từ nhân dân, doanh nghiệp, phải xây dựng cơ chế để huy động, làm rõ người dân, doanh nghiệp có thể đóng góp và được hưởng những gì; tiến hành phát hành trái phiếu công trình để đầu tư xây dựng công trình thể thao, nhà hát; đẩy mạnh hợp tác công tư, trong đó có hình thức đầu tư công, quản trị tư với các công trình văn hóa, thể thao, như sân vận động Mỹ Đình, nhà văn hóa, làng văn hóa…

Về nhân lực, Thủ tướng nhấn mạnh, phải giữ chân người tài, thu hút người tài, đào tạo người tài. Đề xuất cơ chế, đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ, kể cả thu hút đầu tư tư nhân theo hình thức đầu tư tư, sử dụng công trang thiết bị biểu diễn nghệ thuật…

Với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng cho rằng cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của người dân, của cấp cơ sở trong giữ gìn, bảo tồn, khai thác, phát huy các giá trị văn hóa, phát triển du lịch như mô hình homestay, thúc đẩy thể dục, thể thao…

Thủ tướng cũng nhấn mạnh phương châm với Bộ và ngành văn hóa, thể thao, du lịch: "Đoàn kết, thống nhất; quan sát tinh tế; sáng tạo không ngừng; cảm xúc mãnh liệt; nhân dân thụ hưởng".