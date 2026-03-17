Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên

Thường trực Chính phủ cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng nhằm tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài, hoàn thiện cơ chế chính sách và khơi thông các nguồn lực phát triển, tạo thêm dư địa thúc đẩy các động lực tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức...

Ngày 16/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Các cuộc họp có sự tham dự của các Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ, ngành và cơ quan thuộc Chính phủ.

Tại cuộc họp, Thường trực Chính phủ đã xem xét tình hình và kết quả triển khai xử lý các dự án, doanh nghiệp ngành Công Thương chậm tiến độ, kém hiệu quả để chuẩn bị báo cáo cấp có thẩm quyền. Đồng thời cho ý kiến về việc xây dựng, hoàn thiện Đề án nghiên cứu, đánh giá tổng thể những vấn đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với các đặc khu kinh tế.

Bên cạnh đó, Thường trực Chính phủ cũng cho ý kiến về việc chuẩn bị dự án hỗ trợ hạ tầng và kỹ thuật cho sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long sử dụng vốn vay IBRD của Ngân hàng Thế giới; dự thảo nghị định quy định chi tiết việc xử lý vướng mắc đối với các dự án BOT giao thông; giải quyết dứt điểm các khoản chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tồn đọng từ trước năm 2025.

Cuộc họp cũng rà soát tình hình ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết đã có hiệu lực và một số nội dung liên quan khác.

Cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện Đề án nghiên cứu, đánh giá tổng thể những vấn đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với các đặc khu kinh tế Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành bám sát các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, đồng thời đề xuất thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù, mang tính đột phá.

Theo đó, các chính sách cần bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, bao gồm cả cơ chế chung và các chính sách riêng phù hợp với từng đặc khu kinh tế, nhằm phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh của từng khu vực.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu xây dựng các đặc khu kinh tế trở thành động lực phát triển của địa phương, vùng và cả nước.

Đối với việc xử lý các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành Công Thương, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan và doanh nghiệp liên quan triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng cũng yêu cầu hoàn thành việc xử lý dứt điểm các dự án còn lại trên cơ sở các cơ chế, chính sách đã được cấp có thẩm quyền cho phép. Trường hợp phát sinh vướng mắc, các cơ quan liên quan cần kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong quá trình xử lý các dự án tồn đọng kéo dài.