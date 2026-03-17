Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên

Minh Kiệt

17/03/2026, 09:29

Thường trực Chính phủ cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng nhằm tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài, hoàn thiện cơ chế chính sách và khơi thông các nguồn lực phát triển, tạo thêm dư địa thúc đẩy các động lực tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ cho ý kiến về một số nội dung quan trọng để tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, các vấn đề, dự án tồn đọng, kéo dài. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ cho ý kiến về một số nội dung quan trọng để tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, các vấn đề, dự án tồn đọng, kéo dài. Ảnh: VGP.

Ngày 16/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Các cuộc họp có sự tham dự của các Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ, ngành và cơ quan thuộc Chính phủ.

Tại cuộc họp, Thường trực Chính phủ đã xem xét tình hình và kết quả triển khai xử lý các dự án, doanh nghiệp ngành Công Thương chậm tiến độ, kém hiệu quả để chuẩn bị báo cáo cấp có thẩm quyền. Đồng thời cho ý kiến về việc xây dựng, hoàn thiện Đề án nghiên cứu, đánh giá tổng thể những vấn đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với các đặc khu kinh tế.

Bên cạnh đó, Thường trực Chính phủ cũng cho ý kiến về việc chuẩn bị dự án hỗ trợ hạ tầng và kỹ thuật cho sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long sử dụng vốn vay IBRD của Ngân hàng Thế giới; dự thảo nghị định quy định chi tiết việc xử lý vướng mắc đối với các dự án BOT giao thông; giải quyết dứt điểm các khoản chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tồn đọng từ trước năm 2025.

Cuộc họp cũng rà soát tình hình ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết đã có hiệu lực và một số nội dung liên quan khác.

Cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện Đề án nghiên cứu, đánh giá tổng thể những vấn đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với các đặc khu kinh tế Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành bám sát các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, đồng thời đề xuất thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù, mang tính đột phá.

Theo đó, các chính sách cần bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, bao gồm cả cơ chế chung và các chính sách riêng phù hợp với từng đặc khu kinh tế, nhằm phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh của từng khu vực.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu xây dựng các đặc khu kinh tế trở thành động lực phát triển của địa phương, vùng và cả nước.

Đối với việc xử lý các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành Công Thương, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan và doanh nghiệp liên quan triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng cũng yêu cầu hoàn thành việc xử lý dứt điểm các dự án còn lại trên cơ sở các cơ chế, chính sách đã được cấp có thẩm quyền cho phép. Trường hợp phát sinh vướng mắc, các cơ quan liên quan cần kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong quá trình xử lý các dự án tồn đọng kéo dài.

Ba khu vực được nghiên cứu cơ chế đặc thù gồm Vân Đồn (Quảng Ninh), Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang) – những địa bàn từng được định hướng xây dựng thành đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt của Việt Nam. Các đặc khu này được kỳ vọng phát huy lợi thế riêng về du lịch, logistics, cảng biển và dịch vụ quốc tế, qua đó hình thành các cực tăng trưởng mới và tạo tác động lan tỏa cho phát triển kinh tế vùng.

Quảng Ninh sẽ có Khu thương mại tự do trong Khu kinh tế Vân Đồn

Nghiên cứu, bổ sung Cảng hàng không Măng Đen, Vân Phong vào Quy hoạch hệ thống cảng hàng không

Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án phục vụ APEC tại Phú Quốc

Quy trình xử lý phiếu bầu sau khi kết thúc bầu cử

Số lượng cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 – 2031 đạt 99,69% và không phải bầu lại ở bất cứ đơn vị bầu cử nào trong cả nước. Việc kiểm phiếu bầu cho từng người ứng cử chỉ thực hiện đối với những phiếu bầu hợp lệ.

Tiếp tục đổi mới tư duy lập pháp để kiến tạo phát triển

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nhiệm vụ hoàn thiện thể chế phải được đặt ở vị trí trung tâm, "coi pháp luật là động lực cho phát triển, không phải là rào cản". Trên tinh thần đó, tư duy lập pháp cần tiếp tục được đổi mới, chuyển từ quản lý sang kiến tạo phát triển.

Thủ tướng: Tuyệt đối không để thiếu xăng dầu, xem xét dùng ngân sách hỗ trợ bình ổn giá 

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo dứt khoát không để thiếu xăng dầu, đồng thời yêu cầu rà soát và giảm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến xăng dầu; xem xét bố trí ngân sách để hỗ trợ bình ổn giá. Mục tiêu là bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường, bảo vệ lợi ích của người dân và doanh nghiệp trước những biến động quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an Trung Quốc

Chiều 16/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân và Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng, nhân dịp hai nước tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an Việt Nam - Trung Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp các Bộ trưởng Trung Quốc dự Đối thoại chiến lược 3+3 Việt Nam – Trung Quốc

Chiều 16/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân và Bộ trưởng Công an Vương Tiểu Hồng, nhân dịp hai nước tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam – Trung Quốc.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

