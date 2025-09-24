Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị NVIDIA tham gia hoàn thiện khung pháp luật AI với Việt Nam

Ngày 23/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ dự buổi Toạ đàm với Tập đoàn NVIDIA nhằm tổng kết kết quả hợp tác của Việt Nam và NVIDIA, đồng thời định hướng các nội dung công việc giữa hai bên trong thời gian tới...

Tham dự toạ đàm có Phó Chủ tịch Tập đoàn NVIDIA Marc Hamilton; Giám đốc NVIDIA APAC SOUTH Dennis Ang; Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc VRDC Steven Truong;…dự Tọa đàm.

Thỏa thuận hợp tác giữa NVIDIA với Chính phủ Việt Nam vào tháng 12/2024 là một hợp tác mang tính tiên phong, chiến lược nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa Lãnh đạo hai nước về thúc đẩy hợp tác về KHCN và đổi mới sáng tạo nhân chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden vào tháng 9/2023.

Đây cũng là minh chứng cho cam kết của Chủ tịch NVIDIA Jensen Huang "đưa Việt Nam trở thành ngôi nhà thứ hai của NVIDIA".

Trong khuôn khổ Toạ đàm, lãnh đạo NVIDIA đã chia sẻ định hướng phát triển của Tập đoàn tại Việt Nam.

Thời gian qua, ngành AI toàn cầu tiếp tục xu hướng phát triển mạnh mẽ và có "cuộc chạy đua" giữa các nước lớn trong thu hút đầu tư và định hình các tiêu chuẩn, quy chuẩn về AI.

Không nằm ngoài "cuộc chơi" đó, Việt Nam xác định phát triển dựa vào tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển dổi số không chỉ là một lựa chọn chiến lược, mà là con đường tất yếu để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn NVIDIA tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam một số nội dung.

Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn NVIDIA tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam một số nội dung - Ảnh: VGP.

Thứ nhất, đồng hành cùng Việt Nam với vai trò là nhà đầu tư chiến lược cùng thực hiện Nghị quyết 57, góp phần tạo nền tảng giúp Việt Nam nắm bắt cơ hội, bứt phá và trỗi dậy về khoa học công nghệ.

Thứ hai, hỗ trợ Việt Nam phát triển AI có chủ quyền, hỗ trợ về công nghệ, chuyên gia để cùng các đối tác Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng AI trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế và xây dựng các giải pháp AI cấp quốc gia.

Thứ ba, tham gia cùng Việt Nam hoàn thiện khung pháp luật về AI, trước hết là xây dựng Luật AI trình Quốc hội vào Kỳ họp thứ 10 sắp tới và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Thứ tư, tăng cường hợp tác nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực thông qua hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước.

"Cần sớm xác định một số lĩnh vực ưu tiên, phù hợp nhu cầu của NVIDIA và Chiến lược của Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm tại Danh mục các ngành công nghệ chiến lược, để triển khai ngay các chương trình hợp tác cụ thể với các trung tâm nghiên cứu AI tiên tiến của NVIDIA tại các nước", Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý.

Thứ năm, mở rộng các chương trình đào tạo nhân tài cho Việt Nam về cả quy mô và chất lượng. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ các sinh viên, kỹ sư, nhà khoa học của Việt Nam tiếp cận với Chương trình học viện AI của NVIDIA thông qua Quỹ Học bổng Jensen Huang.

Thứ sáu, đẩy mạnh hợp tác cùng NIC phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp AI của Việt Nam thông qua các chương trình ươm tạo, hỗ trợ ứng dụng AI, kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp AI với các quỹ đầu tư mạo hiểm… từng bước giúp Việt Nam hiện thực hóa tham vọng trở thành "cường quốc" về AI trong khu vực và trên thế giới.

Thứ bảy, mở rộng quy mô và tần suất tổ chức các chương trình NVIDIA AI Day thường niên tại Việt Nam; nghiên cứu tổ chức tại các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo năng động khác của Việt Nam như Hà Nội, Đà Nẵng...

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp tục đầu mối, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan, cùng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển AI của NVIDIA sớm cụ thể hóa thành các dự án cụ thể để triển khai ngay.

Nhận định quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và NVIDIA sẽ ngày càng phát triển theo hướng thực chất, toàn diện và bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam cam kết luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và Tập đoàn NVIDIA nói riêng đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.

"Việt Nam chắc chắn sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai của NVIDIA, như Chủ tịch NVIDIA Jensen Huang đã từng khẳng định", Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tin tưởng.