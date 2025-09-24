Thứ Tư, 24/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị NVIDIA tham gia hoàn thiện khung pháp luật AI với Việt Nam

Hạ Chi

24/09/2025, 08:11

Ngày 23/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ dự buổi Toạ đàm với Tập đoàn NVIDIA nhằm tổng kết kết quả hợp tác của Việt Nam và NVIDIA, đồng thời định hướng các nội dung công việc giữa hai bên trong thời gian tới...

Phó Chủ tịch Tập đoàn Marc Hamilto phát biểu tại Tọa đàm - Ảnh: VGP.
Phó Chủ tịch Tập đoàn Marc Hamilto phát biểu tại Tọa đàm - Ảnh: VGP.

Tham dự toạ đàm có Phó Chủ tịch Tập đoàn NVIDIA Marc Hamilton; Giám đốc NVIDIA APAC SOUTH Dennis Ang; Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc VRDC Steven Truong;…dự Tọa đàm. 

Thỏa thuận hợp tác giữa NVIDIA với Chính phủ Việt Nam vào tháng 12/2024 là một hợp tác mang tính tiên phong, chiến lược nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa Lãnh đạo hai nước về thúc đẩy hợp tác về KHCN và đổi mới sáng tạo nhân chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden vào tháng 9/2023.

Đây cũng là minh chứng cho cam kết của Chủ tịch NVIDIA Jensen Huang "đưa Việt Nam trở thành ngôi nhà thứ hai của NVIDIA".

Trong khuôn khổ Toạ đàm, lãnh đạo NVIDIA đã chia sẻ định hướng phát triển của Tập đoàn tại Việt Nam. 

Thời gian qua, ngành AI toàn cầu tiếp tục xu hướng phát triển mạnh mẽ và có "cuộc chạy đua" giữa các nước lớn trong thu hút đầu tư và định hình các tiêu chuẩn, quy chuẩn về AI.

Không nằm ngoài "cuộc chơi" đó, Việt Nam xác định phát triển dựa vào tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển dổi số không chỉ là một lựa chọn chiến lược, mà là con đường tất yếu để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn NVIDIA tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam một số nội dung.

Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn NVIDIA tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam một số nội dung - Ảnh: VGP. 
Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn NVIDIA tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam một số nội dung - Ảnh: VGP. 

Thứ nhất, đồng hành cùng Việt Nam với vai trò là nhà đầu tư chiến lược cùng thực hiện Nghị quyết 57, góp phần tạo nền tảng giúp Việt Nam nắm bắt cơ hội, bứt phá và trỗi dậy về khoa học công nghệ.

Thứ hai, hỗ trợ Việt Nam phát triển AI có chủ quyền, hỗ trợ về công nghệ, chuyên gia để cùng các đối tác Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng AI trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế và xây dựng các giải pháp AI cấp quốc gia. 

Thứ ba, tham gia cùng Việt Nam hoàn thiện khung pháp luật về AI, trước hết là xây dựng Luật AI trình Quốc hội vào Kỳ họp thứ 10 sắp tới và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Thứ tư, tăng cường hợp tác nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực thông qua hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước.

"Cần sớm xác định một số lĩnh vực ưu tiên, phù hợp nhu cầu của NVIDIA và Chiến lược của Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm tại Danh mục các ngành công nghệ chiến lược, để triển khai ngay các chương trình hợp tác cụ thể với các trung tâm nghiên cứu AI tiên tiến của NVIDIA tại các nước", Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý. 

Thứ năm, mở rộng các chương trình đào tạo nhân tài cho Việt Nam về cả quy mô và chất lượng. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ các sinh viên, kỹ sư, nhà khoa học của Việt Nam tiếp cận với Chương trình học viện AI của NVIDIA thông qua Quỹ Học bổng Jensen Huang.

Thứ sáu, đẩy mạnh hợp tác cùng NIC phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp AI của Việt Nam thông qua các chương trình ươm tạo, hỗ trợ ứng dụng AI, kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp AI với các quỹ đầu tư mạo hiểm… từng bước giúp Việt Nam hiện thực hóa tham vọng trở thành "cường quốc" về AI trong khu vực và trên thế giới.

Thứ bảy, mở rộng quy mô và tần suất tổ chức các chương trình NVIDIA AI Day thường niên tại Việt Nam; nghiên cứu tổ chức tại các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo năng động khác của Việt Nam như Hà Nội, Đà Nẵng...

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp tục đầu mối, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan, cùng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển AI của NVIDIA sớm cụ thể hóa thành các dự án cụ thể để triển khai ngay.

Nhận định quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và NVIDIA sẽ ngày càng phát triển theo hướng thực chất, toàn diện và bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam cam kết luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và Tập đoàn NVIDIA nói riêng đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.

"Việt Nam chắc chắn sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai của NVIDIA, như Chủ tịch NVIDIA Jensen Huang đã từng khẳng định", Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tin tưởng. 

Chip AI của Alibaba đạt sức mạnh ngang ngửa Nvidia H20?

09:13, 18/09/2025

Chip AI của Alibaba đạt sức mạnh ngang ngửa Nvidia H20?

MISA "chơi lớn", xây nền tảng AI trên hạ tầng GPU NVIDIA

15:54, 12/09/2025

MISA

Hai khách hàng bí ẩn đóng góp gần 40% doanh thu quý 2 cho Nvidia

11:17, 01/09/2025

Hai khách hàng bí ẩn đóng góp gần 40% doanh thu quý 2 cho Nvidia

Từ khóa:

AI cuộc đua AI đào tạo nhân lực đổi mới sáng tạo Jensen Huang khoa học công nghệ kinh tế số Nvidia việt nam

Đọc thêm

Luật An ninh mạng sửa đổi mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên số

Luật An ninh mạng sửa đổi mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên số

Khuyến khích các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị, doanh nghiệp nhà nước sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh của Việt Nam bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng để nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng…

Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới đến Việt Nam, thúc đẩy hợp tác sở hữu trí tuệ

Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới đến Việt Nam, thúc đẩy hợp tác sở hữu trí tuệ

Trong hai ngày 25 - 26/9, Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Daren Tang sẽ thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Bộ Khoa học và Công nghệ, nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo…

Đề xuất nhiều chính sách ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Đề xuất nhiều chính sách ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất chính sách thuế suất ưu đãi và miễn, giảm thuế thu nhập, miễn tiền thuê đất cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ...

Sắp có tiêu chí công nhận cá nhân, tổ chức đổi mới sách tạo để được hưởng ưu đãi từ Nhà nước

Sắp có tiêu chí công nhận cá nhân, tổ chức đổi mới sách tạo để được hưởng ưu đãi từ Nhà nước

Dự thảo Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo đang được xây dựng, có quy định tiêu chí xác định, công nhận tổ chức, cá nhân đổi mới sáng tạo, từ đó giúp các chủ thể được hưởng ưu đãi, hỗ trợ từ Nhà nước...

Sau sáp nhập VinBigdata, VinGroup có động thái mới với hệ sinh thái công nghệ

Sau sáp nhập VinBigdata, VinGroup có động thái mới với hệ sinh thái công nghệ

Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup đã thông qua việc Vingroup tham gia góp vốn thành lập Công ty CP Nghiên cứu, phát triển và Ứng dụng Robot hình người VinDynamics (VinDynamics)...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

"Chạm thu Hà Nội" - chiến dịch thúc đẩy du lịch Thủ đô

Doanh nghiệp

2

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

3

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Tiêu điểm

4

Mãi mãi xứng danh bộ đội Cụ Hồ

Tiêu điểm

5

Xử phạt 3 doanh nghiệp kinh doanh vàng vì cạnh tranh không lành mạnh

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy