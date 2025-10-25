Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho 2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng

Sáng 25/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Công bố Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã công bố và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao các quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm nhân sự. Trước đó, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước đã tiến hành các quy trình, thủ tục, phê chuẩn, quyết định bổ nhiệm đối với 5 đồng chí thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng các Bộ nhiệm kỳ 2021-2026; điều này thể hiện niềm tin, sự tín nhiệm, kỳ vọng lớn của Đảng, Nhà nước đối với các đồng chí, đây là niềm vinh dự, tự hào.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Quốc hội, Chủ tịch nước đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, đồng hành cùng Chính phủ và tiếp tục quan tâm kiện toàn bộ máy, bổ sung cán bộ lãnh đạo Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng nêu rõ các đồng chí được phê chuẩn bổ nhiệm hôm nay đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, có chuyên môn sâu trong lĩnh vực công tác; có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng; gương mẫu, khiêm tốn, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; có bề dày kinh nghiệm công tác, không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ công bố các Quyết định bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: VGP.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những cống hiến và nỗ lực bền bỉ của các đồng chí trên các cương vị công tác. Dù ở vị trí nào, các đồng chí cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng tạo nên thành tựu chung và sự lớn mạnh, trưởng thành của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ nhiệm kỳ này của Chính phủ hết sức đặc biệt, nhiều khó khăn, thách thức trên hầu hết các lĩnh vực. Tình hình trong nước, khu vực và thế giới có nhiều biến động, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề chưa từng có tiền lệ, vượt dự báo. Khối lượng công việc rất lớn, năm sau nặng hơn năm trước, yêu cầu cao hơn, trong khi có nhiều thay đổi trong đội ngũ lãnh đạo Chính phủ, thành viên Chính phủ.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, kết quả đạt được của năm 2025 và trong giai đoạn 2021-2025 là rất đáng trân trọng, tự hào.

Thủ tướng khẳng định thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, khối lượng công việc cần hoàn thành vẫn rất lớn, yêu cầu chất lượng cao, bảo đảm tiến độ kịp thời, nhiệm vụ đặt ra đối với Chính phủ vẫn hết sức nặng nề.

Đặc biệt, Thủ tướng nêu rõ từ giờ đến cuối năm có một số nhiệm vụ quan trọng, cấp bách cần tập trung triển khai, trong đó có việc phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công; chuẩn bị khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm vào ngày 19/12/2025…

Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng bộ tiêu chí để tiến hành đánh giá cán bộ trên cơ sở cụ thể hóa Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Thủ tướng nhắc lại vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tại Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất về việc cần có giải pháp căn cơ, chiến lược khắc phục và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ Chính phủ và Chính phủ trong nhiệm kỳ tới đây, nhất là công tác chỉ đạo, tổ chức vận hành bộ máy chính quyền, để đất nước "bước đều, bước vững chắc" vào kỷ nguyên mới.

Thủ tướng tin tưởng và mong muốn rằng, các đồng chí tân Phó Thủ tướng, tân Bộ trưởng sẽ chung sức, đồng lòng cùng với tập thể Chính phủ đoàn kết, thống nhất, kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của Chính phủ... - Ảnh: VGP.

Thủ tướng tin tưởng và mong muốn rằng các đồng chí tân Phó Thủ tướng, tân Bộ trưởng sẽ chung sức, đồng lòng cùng với tập thể Chính phủ đoàn kết, thống nhất, kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của Chính phủ. Đồng thời, phát huy điểm mạnh, kinh nghiệm công tác, nỗ lực cống hiến, phấn đấu cao hơn nữa trên con đường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Mặt khác, xây dựng Chính phủ và các thành viên Chính phủ tiên phong, gương mẫu đi đầu, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tất cả vì lợi ích của Đảng, của dân tộc và nhân dân…

PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN LÀ LẼ SỐNG CAO ĐẸP NHẤT

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ các đồng chí được bổ nhiệm nhận thức sâu sắc rằng: vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao, danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất của người cán bộ lãnh đạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là lẽ sống cao đẹp nhất.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ, các đồng chí được bổ nhiệm nhận thức sâu sắc rằng: Vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao, danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất của người cán bộ lãnh đạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là lẽ sống cao đẹp nhất - Ảnh: VGP.

Đồng thời, trân trọng tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu giao nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ, với các nội dung chỉ đạo sâu sắc, tâm huyết, vừa định hướng cụ thể, thiết thực nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; vừa thể hiện rõ yêu cầu đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; góp phần xây dựng "Chính phủ hành động, liêm chính, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ".

Ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, các đồng chí sẽ nỗ lực làm việc bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm cao nhất; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; ra sức học hỏi, cầu thị, lắng nghe; đổi mới tư duy, phương thức làm việc với sản phẩm hiệu quả, thực tiễn, cùng tập thể Chính phủ hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng sự tin tưởng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, thành viên Chính phủ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.