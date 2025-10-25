Quốc hội bầu Tổng thư ký và hai Chủ nhiệm Ủy ban

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 25/10/2025
Đỗ Như
25/10/2025, 12:19
Ngày 25/10, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Lê Quang Mạnh giữ chức Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; bà Nguyễn Thanh Hải giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường và ông Nguyễn Hữu Đông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu...
Cụ thể, ông Lê Quang Mạnh được bầu giữ chức Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ông Lê Quang Mạnh (SN 1974), quê Hà Nội, Tiến sĩ Kinh tế, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV.
Trước khi được bầu làm Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông Lê Quang Mạnh từng giữ các chức vụ: Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế - Tài chính và Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội.
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường. Bà Nguyễn Thanh Hải (SN 1970), quê Hà Nội; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV, XV.
Bà Nguyễn Thanh Hải từng giữ các vị trí: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Trưởng Ban Dân nguyện; Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; Trưởng Ban Công tác đại biểu.
Ông Nguyễn Hữu Đông được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu. Ông Nguyễn Hữu Đông (SN 1972), quê Phú Thọ, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.
Ông Nguyễn Hữu Đông từng là Bí thư Tỉnh ủy Sơn La; Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu.
Trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước, do yêu cầu hoạt động đối ngoại trên trường quốc tế, Việt Nam cần tham gia vào hoạt động của các tổ chức quốc tế nhằm mở rộng quan hệ, làm cho các nước, các tổ chức và nhân dân trên thế giới hiểu biết hơn về cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, đồng thời trên các diễn đàn quốc tế đấu tranh chống các luận điệu tuyên truyền, các quan điểm sai trái của phương Tây về đất nước ta...
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, một trong những trường đại học ngoài công lập có quy mô người học vào loại lớn nhất trong nước, đã xây dựng và phát triển gần 30 năm...
Mỗi lần suy nghĩ về Trần Phương, tôi cứ tự nhiên hình dung: trong khung trời của khoa học kinh tế ở Việt Nam thập kỷ 1960-1970, một khung trời cũng không lấy gì làm cao rộng và quang đãng lắm, Trần Phương là một ngôi sao.
Trong số 1 của Tập san “Thông tin Kinh tế” phát hành năm 1991 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, GS. Trần Phương, Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, đã có bài viết với nhan đề: “Khoa học kinh tế làm gì cho cuộc sống?” thay cho lời ra mắt Tập san. Tạp chí Kinh tế Việt Nam xin trân trọng giới thiệu bài viết này...
Chủ tịch nước Lương Cường kêu gọi các quốc gia thành viên sớm phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), để văn kiện này sớm có hiệu lực, thiết lập vững chắc một trật tự số công bằng, bao trùm và dựa trên luật lệ...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Tiêu điểm
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: