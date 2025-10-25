Quốc hội bầu Tổng thư ký và hai Chủ nhiệm Ủy ban

Ngày 25/10, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Lê Quang Mạnh giữ chức Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; bà Nguyễn Thanh Hải giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường và ông Nguyễn Hữu Đông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu...

Cụ thể, ông Lê Quang Mạnh được bầu giữ chức Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ông Lê Quang Mạnh (SN 1974), quê Hà Nội, Tiến sĩ Kinh tế, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trước khi được bầu làm Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông Lê Quang Mạnh từng giữ các chức vụ: Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế - Tài chính và Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội.

Bà Nguyễn Thanh Hải được Quốc hội bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV. Ảnh: TTXVN.

Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường. Bà Nguyễn Thanh Hải (SN 1970), quê Hà Nội; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV, XV.

Bà Nguyễn Thanh Hải từng giữ các vị trí: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Trưởng Ban Dân nguyện; Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; Trưởng Ban Công tác đại biểu.

Ông Nguyễn Hữu Đông được Quốc hội bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV. Ảnh: TTXVN.

Ông Nguyễn Hữu Đông được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu. Ông Nguyễn Hữu Đông (SN 1972), quê Phú Thọ, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Hữu Đông từng là Bí thư Tỉnh ủy Sơn La; Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu.