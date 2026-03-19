Nhìn từ GDP sử dụng trong nước: Cần kích cầu hơn nữa
Đào Quý Hạo
19/03/2026, 18:31
Từ khuyến cáo trên có hai câu hỏi được đặt ra: tại sao và làm thế nào đối với từng khoản sử dụng GDP trong nước.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang trải qua nhiều biến động, việc kích cầu kinh tế trở thành một trong những nhiệm vụ cấp bách của Việt Nam. Dựa trên số liệu từ Cục Thống kê, bài viết này sẽ phân tích sâu sắc về tình hình sử dụng GDP trong nước, từ đó đưa ra những thách thức và cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam.
GDP sử dụng trong nước bao gồm hai thành phần chính: tích lũy tài sản và tiêu dùng cuối cùng. Theo số liệu gần đây, tỷ trọng sử dụng trong nước liên tục nhỏ hơn GDP sản xuất và có xu hướng giảm qua các năm. Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng kích cầu trong bối cảnh hiện tại. Từ năm 2023, mặc dù GDP sản xuất tăng mạnh sau đại dịch, tỷ trọng sử dụng trong nước lại giảm. Nguyên nhân chính là tâm lý "tích cốc phòng cơ" và sự gia tăng xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ.
Tích lũy tài sản, một yếu tố quan trọng của GDP sử dụng, đang đối mặt với nhiều thách thức. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế của khu vực doanh nghiệp còn thấp, thậm chí có năm thấp hơn lãi suất ngân hàng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tích lũy và đầu tư phát triển. Hơn nữa, tỷ lệ vốn đầu tư phát triển lớn hơn tích lũy tài sản, dẫn đến mất cân đối kinh tế vĩ mô. Nếu tình trạng này kéo dài, nguy cơ nợ công và nợ nước ngoài tăng cao là điều khó tránh khỏi.
Tiêu dùng cuối cùng, mặc dù có một số kết quả tích cực, vẫn cần được chú trọng hơn. Tỷ trọng tiêu dùng cuối cùng trong GDP sử dụng của Việt Nam không quá cao, phù hợp với điều kiện kinh tế hiện tại. Tuy nhiên, để đạt được tăng trưởng GDP ở mức hai chữ số, việc kích cầu tiêu dùng là cần thiết. Sự lãng phí trong đầu tư và chênh lệch thu nhập giữa các khu vực vẫn là những vấn đề cần giải quyết.
Xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ là điểm sáng trong bức tranh kinh tế. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu thường cao hơn GDP, cho thấy vai trò quan trọng của xuất khẩu trong tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, tỷ trọng xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước còn thấp, trong khi nhập siêu dịch vụ vẫn là một thách thức lớn.
Để kích cầu kinh tế hiệu quả, Việt Nam cần tập trung vào việc cải thiện hiệu quả đầu tư, tăng cường tiêu dùng cuối cùng và thúc đẩy xuất khẩu. Những thách thức hiện tại không chỉ là bài toán ngắn hạn mà còn là cơ hội để Việt Nam tái cấu trúc nền kinh tế, hướng tới sự phát triển bền vững và toàn diện hơn...
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025 - 2026 phát hành ngày 19/03/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
