Nhìn từ GDP sử dụng trong nước: Cần kích cầu hơn nữa

Đào Quý Hạo

19/03/2026, 18:31

Từ khuyến cáo trên có hai câu hỏi được đặt ra: tại sao và làm thế nào đối với từng khoản sử dụng GDP trong nước.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang trải qua nhiều biến động, việc kích cầu kinh tế trở thành một trong những nhiệm vụ cấp bách của Việt Nam. Dựa trên số liệu từ Cục Thống kê, bài viết này sẽ phân tích sâu sắc về tình hình sử dụng GDP trong nước, từ đó đưa ra những thách thức và cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam.

GDP sử dụng trong nước bao gồm hai thành phần chính: tích lũy tài sản và tiêu dùng cuối cùng. Theo số liệu gần đây, tỷ trọng sử dụng trong nước liên tục nhỏ hơn GDP sản xuất và có xu hướng giảm qua các năm. Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng kích cầu trong bối cảnh hiện tại. Từ năm 2023, mặc dù GDP sản xuất tăng mạnh sau đại dịch, tỷ trọng sử dụng trong nước lại giảm. Nguyên nhân chính là tâm lý "tích cốc phòng cơ" và sự gia tăng xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ.

Tích lũy tài sản, một yếu tố quan trọng của GDP sử dụng, đang đối mặt với nhiều thách thức. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế của khu vực doanh nghiệp còn thấp, thậm chí có năm thấp hơn lãi suất ngân hàng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tích lũy và đầu tư phát triển. Hơn nữa, tỷ lệ vốn đầu tư phát triển lớn hơn tích lũy tài sản, dẫn đến mất cân đối kinh tế vĩ mô. Nếu tình trạng này kéo dài, nguy cơ nợ công và nợ nước ngoài tăng cao là điều khó tránh khỏi.

Tiêu dùng cuối cùng, mặc dù có một số kết quả tích cực, vẫn cần được chú trọng hơn. Tỷ trọng tiêu dùng cuối cùng trong GDP sử dụng của Việt Nam không quá cao, phù hợp với điều kiện kinh tế hiện tại. Tuy nhiên, để đạt được tăng trưởng GDP ở mức hai chữ số, việc kích cầu tiêu dùng là cần thiết. Sự lãng phí trong đầu tư và chênh lệch thu nhập giữa các khu vực vẫn là những vấn đề cần giải quyết.

Xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ là điểm sáng trong bức tranh kinh tế. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu thường cao hơn GDP, cho thấy vai trò quan trọng của xuất khẩu trong tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, tỷ trọng xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước còn thấp, trong khi nhập siêu dịch vụ vẫn là một thách thức lớn.

Để kích cầu kinh tế hiệu quả, Việt Nam cần tập trung vào việc cải thiện hiệu quả đầu tư, tăng cường tiêu dùng cuối cùng và thúc đẩy xuất khẩu. Những thách thức hiện tại không chỉ là bài toán ngắn hạn mà còn là cơ hội để Việt Nam tái cấu trúc nền kinh tế, hướng tới sự phát triển bền vững và toàn diện hơn...

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025 - 2026 phát hành ngày 19/03/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/kinh-te-viet-nam-va-the-gioi-2025-2026.html

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

15:46, 19/03/2026

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên, GDP đầu người đạt 5.400-5.500 USD

10:27, 13/11/2025

Mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên, GDP đầu người đạt 5.400-5.500 USD

So sánh tốc độ tăng trưởng GDP thực của các nước châu Âu năm 2025

18:02, 18/03/2026

So sánh tốc độ tăng trưởng GDP thực của các nước châu Âu năm 2025

kích cầu kinh tế Việt Nam tái cấu trúc nền kinh tế Tăng trưởng kinh tế bền vững tình hình GDP Việt Nam

Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025 - 2026

Thúc đẩy hợp tác thực chất, đưa quan hệ Việt Nam – Cuba đi vào chiều sâu

Chiều 19/3, tại trụ sở Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes, khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác thực chất, đưa quan hệ Việt Nam – Cuba đi vào chiều sâu.

Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân

VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết “Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân” của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Mời quý độc giả đón đọc ấn phẩm Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026 phát hành tháng 03/2026. Ấn phẩm sẽ mang tới cho độc giả một bức tranh đa chiều về kinh tế Việt Nam và thế giới trong năm 2025 và triển vọng trong năm 2026...

Chuẩn bị chu đáo nội dung về công tác nhân sự tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan tiếp tục tập trung cao độ; trước hết là chuẩn bị chu đáo nội dung về công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đưa Nghị quyết phát triển văn hóa vào cuộc sống: Làm thực chất, đo đếm được

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam theo hướng thực chất, đồng bộ, có lộ trình, nguồn lực rõ ràng; từng nhiệm vụ phải đo lường được kết quả, gắn với trách nhiệm cá nhân và cơ quan chủ quản.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Mở rộng cơ chế để ngân hàng thương mại nhà nước đạt mục tiêu bảo toàn vốn và điều tiết thị trường

Mở rộng cơ chế để ngân hàng thương mại nhà nước đạt mục tiêu bảo toàn vốn và điều tiết thị trường

Mức độ thâm dụng tín dụng trong nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Giá dầu thô và khí đốt ở châu Âu tăng dữ dội sau khi nhà máy LNG của Qatar bị tấn công

Xem xét niêm yết mặt hàng bạc trên Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Thúc đẩy hợp tác thực chất, đưa quan hệ Việt Nam – Cuba đi vào chiều sâu

Ba biến số lớn định hình thượng đỉnh EU: Hungary, Iran và khủng hoảng năng lượng

TP. Hồ Chí Minh kết thúc sử dụng lực lượng không chuyên trách cấp xã trước 31/5

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy