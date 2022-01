Thủ tướng: Tuyển dụng cán bộ phải lựa chọn người có nền tảng tốt, nhưng không được máy móc

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ do Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức sáng 12/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận những đóng góp của ngành, bên cạnh những tồn tại, hạn chế, đồng thời đã có chỉ đạo định hướng cho ngành trong thời gian tới.

THỰC TIỄN CHỨNG MINH CÁC QUYẾT SÁCH ĐÚNG ĐẮN

Theo Thủ tướng, năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đã tổ chức thành công rất tốt đẹp Đại hội XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước.

Trong bối cảnh đất nước chưa bao giờ khó khăn như thế sau 35 năm đổi mới, nhất là diễn biến phức tạp của dịch bệnh đã tác động, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến hầu hết mọi mặt của đời sống xã hội, song chúng ta đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ “đa mục tiêu”: Vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa làm an sinh xã hội quy mô lớn, phức tạp, nhanh và kéo dài, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự xã hội, an ninh, an toàn, an dân, tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng…

"Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát, đồng hành của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo của Chính phủ và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cùng tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, thực tiễn đã chứng minh tất cả các quyết sách của chúng ta cơ bản đúng đắn, đất nước ta đã vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả rất đáng trân trọng trên nhiều lĩnh vực", người đứng đầu Chính phủ nêu rõ.

Trong thành công chung của đất nước, có đóng góp tích cực, quan trọng của Bộ, ngành Nội vụ. Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo, trong bối cảnh tình hình có nhiều diễn biến mới, rất nhanh, khó lường.

"Bộ Nội vụ đã quan tâm công tác thể chế, tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng sửa đổi, bổ sung, ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật (3 dự án luật, 12 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 8 nghị định, 3 nghị quyết của Chính phủ; 6 quyết định và 04 chỉ thị của Thủ tướng cùng nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành)", Thủ tướng ghi nhận.

Cũng theo ông, Bộ Nội vụ là cơ quan nòng cốt tham mưu cho Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; khẩn trương thẩm định, trình phê chuẩn các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Nội vụ, ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm qua - Ảnh: TTXVN

Bộ Nội vụ đã tích cực tham mưu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế công chức, viên chức, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/1/2022 đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, gắn với cá thể hóa trách nhiệm cá nhân người đứng đầu và tăng cường kiểm soát quyền lực.

Đồng thời nghiên cứu tham mưu cho Chính phủ việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tinh gọn bộ máy đi đôi với nâng cao hiệu lực hiệu quả, tinh giản biên chế đi đôi với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hoàn thành chỉ tiêu tinh giản biên chế công chức, viên chức giai đoạn 2017 - 2021 (công chức giảm 10,01%, viên chức giảm 11,67%).

Việc quản lý và sử dụng công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, rà soát, đề xuất cắt giảm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và chứng chỉ bồi dưỡng khác đối với công chức, viên chức, được dư luận hoan nghênh. Công tác cải cách hành chính của các Bộ, ngành và địa phương đã có nhiều tiến bộ.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Nội vụ, ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm qua.

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHƯA XỨNG TẦM, THIÊN VỀ SỰ VỤ

Đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, cầu thị, nhìn thẳng vào những vấn đề còn hạn chế, bất cập trong báo cáo và các ý kiến phát biểu, Thủ tướng lưu ý thêm một số vấn đề ngành Nội vụ cần nỗ lực hơn nữa để cải thiện, khắc phục. Theo đó, công tác xây dựng thể chế, chính sách có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn đặt ra.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các Bộ, tinh giản biên chế cần phải cố gắng hơn. Hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở ở nhiều địa phương còn hạn chế, đặc biệt là khi có tình huống phát sinh như công tác phòng chống dịch Covid-19 vừa qua đã bộc lộ những tồn tại, bất cập trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền ở một số địa phương, nhất là cấp xã. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa ngang tầm nhiệm vụ, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Trật tự, kỷ cương hành chính và thực hiện văn hóa công vụ ở một số cơ quan, đơn vị các cấp chưa nghiêm.

Đặc biệt, Thủ tướng cho rằng trong nhiều trường hợp, quản lý nhà nước vẫn chưa đúng tầm, bộ máy vẫn dành thời gian giải quyết sự vụ nhiều hơn là tập trung thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước.

"Quản lý nhà nước phải tập trung xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện, huy động nguồn lực, thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng kết, khen thưởng, kỷ luật", Thủ tướng nhấn mạnh.

Toàn cảnh sự kiện - Ảnh: VGP

Về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 và thời gian tới, Thủ tướng cho rằng, ngành Nội vụ có vai trò rất quan trọng trong việc tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy và chính quyền địa phương xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; góp phần xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ.

"Công việc của Bộ, ngành Nội vụ rất nhạy cảm, phức tạp vì liên quan đến bộ máy, con người. Đại hội XIII đã xác định con người là mục tiêu, là động lực, là trung tâm, là chủ thể của sự phát triển", Thủ tướng nêu rõ và yêu cầu Bộ, ngành Nội vụ cần bám sát chủ trương này để triển khai nhiệm vụ, bố trí con người, tổ chức bộ máy linh hoạt, phù hợp trên cơ sở khách quan, công tâm, dân chủ, công bằng.

TUYỂN DỤNG CÁN BỘ CÓ NỀN TẢNG TỐT

Trước mắt, ngành Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tham gia vào kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội; đảm bảo an sinh xã hội.

Cùng với đó, tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế theo tinh thần đầu tư cho thể chế là đầu tư cho phát triển, ưu tiên bố trí cán bộ, nguồn lực phù hợp cho công tác này trên tinh thần bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, tránh lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân.

Thủ tướng cũng yêu cầu đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức; khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng vị trí việc làm của cả hệ thống hành chính từ Trung ương đến cấp xã; cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ theo vị trí việc làm và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tham mưu phối hợp, xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài cho nền công vụ.

Thủ tướng phát biểu tại sự kiện - Ảnh: VGP

“Tôi tuyển dụng bao giờ cũng phải nghiên cứu học bạ từ hồi đi học các cấp của người đó xem có tốt không, tức là phải lựa chọn cán bộ có nền tảng tốt. Kinh nghiệm của một người từng làm công tác tổ chức. Mặt khác, không thể máy móc, cứng nhắc vì có những người học không tốt nhưng làm việc giỏi, tiếp cận công việc nhanh", Thủ tướng nhấn mạnh.



Một nhiệm vụ quan trọng khác là thực hiện quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

“Như Bộ Công an, các tổng cục hình thành trong 35 năm nhưng Bộ quyết tâm cắt khâu trung gian, giảm 8 tổng cục và nhiều cục mà nhiệm vụ vẫn hoàn thành tốt”, Thủ tướng dẫn chứng và cho rằng vấn đề là có quyết tâm làm hay không. “Từ tình hình ra nhiệm vụ, từ nhiệm vụ ra bộ máy, từ bộ máy ra con người”.

Thủ tướng cũng yêu cầu phải triển khai hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính, tập trung cải cách thủ tục hành chính một cách quyết liệt, đồng bộ, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng thời, thực hiện tốt hơn công tác quản lý đối với các lĩnh vực quan trọng khác của ngành Nội vụ.

Thủ tướng lưu ý toàn ngành thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thấm nhuần và thực hiện nghiêm các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Tình hình càng khó khăn, phức tạp càng phải giữ vững nguyên tắc, đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, bàn bạc kỹ lưỡng, lắng nghe ý kiến của nhau, quyết định theo đa số. Kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thủ tướng tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang hơn 76 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với sự đổi mới, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, làm việc có trọng tâm, trong điểm, làm việc nào dứt việc đó, năm 2022, ngành Nội vụ sẽ làm tốt các nhiệm vụ được giao hơn năm 2021.