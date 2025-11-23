Nhiều doanh nghiệp tìm kiếm nhân lực trẻ tại ngày hội việc làm Quảng Trị

Hơn 20 doanh nghiệp cùng hàng nghìn vị trí tuyển dụng đã được giới thiệu tại ngày hội tư vấn việc làm và khởi nghiệp năm 2025 diễn ra tại Quảng Trị, tạo thêm lựa chọn cho thanh niên trong định hướng nghề nghiệp và tiếp cận thị trường lao động.

Ngày 22/11, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Quảng Trị, ngày hội do Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với Văn phòng Tư vấn Quản lý dự án và Ban Quản lý Dự án cải thiện thu nhập và nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị tổ chức, thu hút gần 1.000 học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên và người lao động, trong đó có nhiều thanh niên vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự và công an trở về địa phương.

Hoạt động được triển khai với mục tiêu tăng cường tư vấn nghề nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong giới trẻ. Đồng thời, chương trình cũng tạo dựng cầu nối giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, hướng đến việc tuyển sinh cho các trường đào tạo nghề chất lượng cao, cũng như hỗ trợ người học tiếp cận việc làm sau khi ra trường.

Năm nay, hơn 20 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp với trên 1.000 vị trí việc làm và 500 chỉ tiêu học nghề, xuất khẩu lao động. Danh mục tuyển dụng đa dạng, trải rộng từ các ngành sản xuất như dệt, may, xây dựng, hàn, điện đến nhóm việc làm văn phòng gồm nhân viên kinh doanh, bán hàng, nhập kho, môi trường, công nghệ thông tin và marketing. Nhiều doanh nghiệp lớn như VinFast và các tập đoàn kỹ thuật điện – xây dựng, viễn thông, nhà hàng – khách sạn cũng tham gia tìm kiếm lao động kỹ thuật và lao động phổ thông.

Đoàn viên, thanh niên tham gia đối thoại tại ngày hội. Ảnh: Lê Mai

Ngoài nhu cầu tuyển dụng trong nước, ngày hội còn giới thiệu hơn 500 chỉ tiêu đào tạo nghề, du học và việc làm tại các thị trường giàu tiềm năng như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Canada và Đài Loan. Những thông tin này mở ra cơ hội đáng kể cho thanh niên mong muốn nâng cao chuyên môn, tiếp cận môi trường làm việc quốc tế.

Phát biểu tại chương trình, ông Đinh Trung Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Quảng Trị khẳng định: “Ngày hội tư vấn việc làm và khởi nghiệp cho thanh niên năm 2025 là bước khởi đầu quan trọng, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường lao động trong nước và quốc tế cho thanh niên Quảng Trị”.

Trong khuôn khổ sự kiện, gần 1.000 bạn trẻ đã tham dự buổi chia sẻ chuyên đề về hướng nghiệp và khởi nghiệp do Tiến sĩ Trần Tự Lực, Trưởng khoa Kinh tế – Du lịch, Trường Đại học Quảng Bình trình bày. Chuyên mục “Đối thoại với thanh niên” diễn ra sôi nổi khi đại diện Sở Nội vụ, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp xuất khẩu lao động trực tiếp giải đáp những vấn đề liên quan đến chính sách việc làm, đào tạo nghề và xu hướng thị trường lao động.

Nhiều gian hàng tư vấn nghề nghiệp được bố trí tại khu vực trung tâm, giúp thanh niên tiếp cận thông tin tuyển dụng phù hợp năng lực, được hỗ trợ viết hồ sơ, hướng dẫn kỹ năng phỏng vấn và định hướng lộ trình phát triển nghề nghiệp. Khu vực trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên Quảng Trị cũng thu hút đông đảo người tham quan, trở thành địa điểm truyền cảm hứng cho những bạn trẻ đang ấp ủ ý tưởng lập nghiệp.