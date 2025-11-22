Ba doanh nghiệp giảm giá bán vàng miếng SJC gấp 6 lần giá mua vào

Trong tuần qua (17 – 22/11), giá mua, bán vàng miếng tại hầu hết các doanh nghiệp đều giảm. Đáng chú ý, giá bán vàng miếng tại 3 doanh nghiệp giảm 600 nghìn đồng/lượng, gấp 6 lần so với giá mua...

Sau hai phiên liên tiếp (20 – 21/11), giá vàng miếng SJC bán ra ghi nhận tổng mức giảm phổ biến là 1,2 triệu đồng/lượng, giá giao dịch vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đều tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong phiên hôm nay (22/11).

Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 148,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 150,4 triệu đồng/lượng trong suốt phiên hôm nay. Đây cũng là mức giá niêm yết tại DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm. So với giá chốt phiên hôm qua (21/11), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên đều tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Cùng mức tăng trên, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm cũng niêm yết giá vàng miếng bán ra ở mức 150,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó giá mua vào vàng miếng tại ba thương hiệu trên lần lượt niêm yết ở mức 148,9 triệu đồng/lượng; 149 triệu đồng/lượng và 149,2 triệu đồng/lượng.

Riêng tại Phú Quý, thương hiệu này ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp đối với chiều mua trong phiên 22/11.

Sau khi tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, giá mua, bán vàng miếng SJC mở cửa phiên ở mức 147,4 triệu – 150,4 triệu đồng/lượng. Chốt phiên sáng, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua.

Đóng cửa phiên ngày 22/11, Phú Quý vẫn niêm yết giá vàng miếng mua vào chốt phiên ở mức 147,9 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 150,4 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 21/11, giá mua vào vàng miếng tăng 1,1 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng miếng bán ra tăng 600 nghìn đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 22/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, giá mua, bán vàng nhẫn tại các hệ thống lớn ghi nhận diễn biến phân hoá. Hầu hết các doanh nghiệp ghi nhận mức tăng từ 500 nghìn – 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Trong khi đó, có hai doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng nhẫn và một doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá giao dịch so với phiên hôm qua (21/11).

Trong tuần (17 – 22/11), giá mua, bán vàng miếng ghi nhận xu hướng giảm. So với giá chốt phiên đầu tuần (17/11), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu như: SJC DOJI, PNJ, Mi Hồng và Ngọc Thẩm đều giảm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý, giá vàng miếng bán ra giảmgấp 6 lần so với giá vàng miếng mua vào, với mức tăng lần lượt là 100 nghìn đồng/lượng và 600 nghìn đồng/lượng.

Sau khi giảm mạnh 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán, Ngọc Thẩm đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” mở cửa phiên ở mức 141 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng. Chốt phiên, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Tương tự, tại DOJI, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” cũng sụt nhẹ 100 nghìn đồng/lượng so với phiên 21/11. Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 146,1 triệu đồng/lượng còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 149,1 triệu đồng/lượng trong suốt hôm nay.

Trong khi đó, PNJ là đơn vị duy nhất vẫn duy trì giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” so với phiên 21/11. Thương hiệu này vẫn giữ giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 146,1 triệu – 149,1 triệu đồng/lượng. Kết phiên, mức giá giao dịch trên vẫn không thay đổi.

So với giá chốt phiên đầu tuần (17/11), giá mua, bán vàng nhẫn tại DOJI và PNJ đều giảm 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Giá giao dịch vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm ghi nhận tổng mức giảm là 2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đồng thời, đây cũng là thương hiệu có mức giảm mạnh nhất ghi nhận trong tuần qua.

Ngược lại, Công ty SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” mở cửa phiên ở mức 146 triệu – 148,5 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 21/11. Mức giá giao dịch này được duy trì ổn định đến khi chốt phiên.

Tuy nhiên, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này vẫn giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 17/11.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 22/11 so với phiên 17/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Sau khi tăng 600 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 147,6 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 150,6 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên. Đồng thời, đây cũng là hai thương hiệu có giá vàng nhẫn bán cao nhất trên thị trường. So với giá chốt phiên 17/11, giá giao dịch vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều giảm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Kết phiên, Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 147 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 150 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên 21/11. Tuy nhiên, mức giá giao trên cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên đầu tuần( 17/11).