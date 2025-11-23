Chủ Nhật, 23/11/2025

Trang chủ Doanh nghiệp

Grab chính thức giới thiệu dịch vụ Đi ăn nhà hàng

Thu Hà

23/11/2025, 20:00

Grab Việt Nam vừa chính thức giới thiệu dịch vụ “Đi ăn nhà hàng”, một nỗ lực tiếp theo của ứng dụng nhằm góp phần hoàn thiện trải nghiệm ẩm thực của người dùng - từ đặt món trực tuyến trên ứng dụng đến ăn trực tiếp tại nhà hàng.

Trong dịp này, Grab đã bổ sung thêm tính năng “Đặt bàn nhà hàng”, nhờ đó người dùng có thể khám phá món ăn và đặt bàn trước, đặt xe đến nhà hàng một cách thuận tiện qua ứng dụng Grab và thoải mái tận hưởng bữa ăn với nhiều ưu đãi giảm giá hấp dẫn.

Dịch vụ “Đi ăn nhà hàng” đang quy tụ hàng ngàn nhà hàng và quán ăn đa dạng tại TP.HCM (không bao gồm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), Hà Nội và Đà Nẵng (không bao gồm tỉnh Quảng Nam cũ), mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn ẩm thực đa dạng, phù hợp cho nhiều sở thích và dịp đặc biệt. Riêng tính năng “Đặt bàn nhà hàng” đang được triển khai thử nghiệm tại TP.HCM và Hà Nội.

Với danh mục nhà hàng phong phú, dịch vụ “Đi ăn nhà hàng” có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng từ hẹn hò, sum họp gia đình, họp mặt bạn bè, đến những bữa ăn của sinh viên và dân văn phòng với giá cả phải chăng. Đặc biệt, trong những tháng cuối năm - mùa cao điểm của tiệc tùng và gặp gỡ, dịch vụ này trở thành giải pháp đáng tin cậy giúp người dùng dễ dàng chọn địa điểm, đặt bàn và tận hưởng ưu đãi khi dùng bữa cùng người thân, bạn bè.

Dịch vụ Đi ăn nhà hàng cung cấp nhiều lựa chọn ẩm thực phong phú với giá ưu đãi.
Dịch vụ Đi ăn nhà hàng cung cấp nhiều lựa chọn ẩm thực phong phú với giá ưu đãi.

Bà Nguyễn Thanh Anh, Giám đốc Tiếp thị và Thương mại Doanh nghiệp, Grab Việt Nam chia sẻ: “Người dùng ngày nay mong muốn nhiều hơn một bữa ăn ngon - họ tìm kiếm sự tiện lợi, chủ động và những trải nghiệm đáng nhớ. Dịch vụ ‘Đi ăn nhà hàng’ ra đời để đáp ứng đúng nhu cầu đó, đồng thời thể hiện tầm nhìn của Grab trong việc mang đến hệ sinh thái dịch vụ toàn diện hơn. Bằng việc kết nối người dùng và đối tác nhà hàng song song với tận dụng công nghệ của nền tảng, Grab sẽ giúp mọi trải nghiệm ẩm thực trở nên dễ dàng, liền mạch và trọn vẹn hơn cho tất cả mọi người.”

Bên cạnh việc nâng cao trải nghiệm cho người dùng, dịch vụ “Đi ăn nhà hàng” còn mang lại lợi ích thiết thực cho đối tác nhà hàng, giúp họ tiếp cận tệp khách hàng mới, có cơ hội tăng doanh thu và tối ưu vận hành thông qua các công cụ công nghệ như hệ thống đặt bàn trực tuyến, voucher điện tử và gợi ý nhà hàng theo vị trí.

grab

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025 phát hành ngày 24/11/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Bình đẳng không phải khẩu hiệu mà phải trở thành nguyên tắc hành động

Bình đẳng không phải khẩu hiệu mà phải trở thành nguyên tắc hành động

Tại Diễn đàn quốc tế WEPs Châu Á - Thái Bình Dương 2025 của Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc (UN Women) về chủ đề “Business – Innovation – Impact”, CEO IPPG đã chia sẻ quan điểm về bình đẳng giới và cách hỗ trợ doanh nghiệp nữ tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng...

Gỡ các “điểm nghẽn” để doanh nghiệp tư nhân bứt phá trong thời đại kinh tế số

Gỡ các “điểm nghẽn” để doanh nghiệp tư nhân bứt phá trong thời đại kinh tế số

Kinh tế số là cơ hội lịch sử để khu vực kinh tế tư nhân bứt phá trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, cần giải bài toán: chưa có chiến lược chuyển đổi số; thiếu nhân lực số; thể chế về dữ liệu, giao dịch điện tử, thuế xuyên biên giới còn bất cập; hạn chế tiếp cận vốn cho đổi mới sáng tạo của khu vực doanh nghiệp...

Trưng bày trên 500 sản phẩm thật - giả

Trưng bày trên 500 sản phẩm thật - giả

Các sản phẩm trải rộng trên nhiều nhóm lĩnh vực gồm lương thực, thực phẩm, nông sản, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang, giày dép, phụ tùng ô tô, xe máy…

QBE Việt Nam 20 năm: Hành trình tiên phong trong bảo hiểm chuyên biệt

QBE Việt Nam 20 năm: Hành trình tiên phong trong bảo hiểm chuyên biệt

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm đa dạng cả nội địa lẫn quốc tế, QBE Việt Nam vẫn khẳng định dấu ấn riêng trong suốt 20 năm nhờ những sản phẩm chiến lược chuyên biệt và tiên phong, từ hàng hải, năng lượng cho đến bảo hiểm an ninh mạng… Nhân dịp này ông Trần Công Nhân – Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm QBE Việt Nam đã có những chia sẻ về chặng đường phát triển 20 năm của QBE.

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

