Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Chủ Nhật, 23/11/2025
Nhật Dương
23/11/2025, 17:46
1.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 được hỗ trợ cho 4 địa phương gồm Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra...
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 2572/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho 4 tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Cụ thể, hỗ trợ 1.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa 150 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng 300 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 150 tỷ đồng, tỉnh Đắk Lắk 500 tỷ đồng. Số kinh phí này để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra như đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 18147/BTC-NSNN ngày 23/11/2025.
Ủy ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được ngân sách Trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.
Đồng thời, quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, và các văn bản pháp luật khác có liên quan, không để thất thoát, tiêu cực. Đồng thời, báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Những ngày qua, đợt mưa, lũ bất thường, đặc biệt lớn tại khu vực các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng đã và đang gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản.
Ngày 22/11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phân bổ 80 tỷ đồng hỗ trợ cho 4 tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, mỗi tỉnh 20 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.
Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp tại miền Trung, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Nam Phi để chỉ đạo công tác ứng phó, cứu hộ, bảo đảm an toàn dân cư và hạ tầng trọng yếu. Các bộ, ngành và địa phương được yêu cầu kích hoạt cao nhất các phương án phòng chống thiên tai.
Sau đợt mưa lũ cuối tháng 10 và đầu tháng 11 làm xói lở nền móng khiến tường thành Đại Nội Huế bị sập, UBND thành phố vừa công bố tình huống thiên tai khẩn cấp nhằm kịp thời tổ chức bảo vệ, khoanh vùng và gia cố khu vực có nguy cơ mất an toàn.
Số liệu cập nhật sáng 23/11 cho thấy đợt lũ lụt trong hơn một tuần qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, khiến 102 người chết và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà ngập và hư hỏng. Nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản bị tàn phá trên diện rộng, Riêng Đắk Lắk ghi nhận mức thiệt hại lớn nhất, với 71 người chết và mất tích, 63 nghìn ha lúa, hoa màu, 117.000ha ha cây lâu năm bị ngập…
Theo thống kê sơ bộ, đợt lũ lịch sử tại Đắk Lắk đã khiến 52 người chết và mất tích (chưa tính số 23 người chết ở xã Hoà Thịnh); khoảng 150.000 nhà dân bị ngập sâu, nhiều công trình giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi hư hại nặng nề. Thiệt hại kinh tế do đợt mưa, lũ lụt ước tính lên đến 5.330 tỷ đồng...
Đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 15/11 đến sáng 22/11/2025 đã gây thiệt hại nặng nề, khiến 68 người chết và mất tích, tăng mạnh so với ngày trước đó. Hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, hơn 28.000 nhà vẫn chìm trong nước tại Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Nông nghiệp cũng bị tàn phá với gần 180.000 ha lúa, hoa màu và cây trồng lâu năm bị ảnh hưởng.
