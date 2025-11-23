Chủ Nhật, 23/11/2025

Trang chủ Dân sinh

Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Nhật Dương

23/11/2025, 17:46

1.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 được hỗ trợ cho 4 địa phương gồm Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra...

Lực lượng chức năng sơ tán người dân vùng ngập lụt tỉnh Gia Lai. Ảnh: VGP.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 2572/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho 4 tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cụ thể, hỗ trợ 1.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa 150 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng 300 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 150 tỷ đồng, tỉnh Đắk Lắk 500 tỷ đồng. Số kinh phí này để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra như đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 18147/BTC-NSNN ngày 23/11/2025.

Ủy ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được ngân sách Trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Đồng thời, quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, và các văn bản pháp luật khác có liên quan, không để thất thoát, tiêu cực. Đồng thời, báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Những ngày qua, đợt mưa, lũ bất thường, đặc biệt lớn tại khu vực các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng đã và đang gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản.

Ngày 22/11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phân bổ 80 tỷ đồng hỗ trợ cho 4 tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, mỗi tỉnh 20 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.

