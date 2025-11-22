Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Nam Phi

Thủ tướng cho biết trong các cuộc làm việc, Thủ tướng đề nghị phía Nam Phi tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt, làm việc ổn định, hội nhập tốt vào xã hội Nam Phi...

Trong chương trình tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi, chiều 21/11 theo giờ địa phương, tại thành phố Pretoria, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân Lê Thị Bích Trân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi.

Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cương cho biết cộng đồng người Việt tại Nam Phi không nhiều. Người Việt Nam bắt đầu sinh sống tại vùng đất này từ trước năm 1990. Đời sống bà con cơ bản ổn định, tuy chưa có những doanh nghiệp lớn nhưng mọi người đều hướng về quê hương.

Đại sứ cho rằng cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến địa bàn châu Phi nói chung và Nam Phi nói riêng, nhất là khai thác các thị trường mới; tiếp tục thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác làm nền tảng; đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp.

Ông Lê Hoài Nam, Trưởng Ban liên lạc cộng đồng người Việt tại Nam Phi, cho biết những người Việt Nam đặt chân đến đây hơn 30 năm trước qua nhiều con đường khác nhau như đi lao động, di trú theo hôn nhân, du học, di cư,...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi. Ảnh: TTXVN.

Tuy không đông nhưng cộng đồng người Việt tại Nam Phi tự hào và luôn luôn hướng về quê cha đất mẹ, vui mừng trước những đổi thay mạnh mẽ của đất nước, quê hương; tích cực tham gia các hoạt động hướng về quê hương và tự hào được góp phần vào gắn kết tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Nam Phi.

Bày tỏ vinh dự, tự hào được Thủ tướng tới thăm và vui mừng trước những bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương, bà con nêu một số kiến nghị, đề xuất liên quan bảo đảm địa vị pháp lý, tạo thuận lợi về thị thực, lao động cho người Việt Nam tại Nam Phi; tạo điều kiện cho bà con ở xa Tổ quốc thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tổ chức các hoạt động cộng đồng; dạy tiếng Việt cho trẻ em bằng các hình thức trực tuyến, trực tiếp và tìm hiểu, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; quan tâm đến công tác cộng đồng tại các địa bàn xa xôi, khó khăn…

Bà con khẳng định cộng đồng trí thức, chuyên gia khoa học công nghệ Việt Nam ở nước ngoài cũng là một bộ phận không thể tách rời của nền khoa học công nghệ trong nước; đồng thời đề xuất các giải pháp thúc đẩy hợp tác giáo dục-đào tạo và khoa học-công nghệ giữa hai nước.

Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Nam Phi là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu đời, nhất là trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước tại Việt Nam và cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi chống chế độ Apartheid và cải cách dân chủ, vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân.

Ngày nay, quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ. Nam Phi đã trở thành đối tác thương mại và thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, nhu cầu và mong muốn của nhân dân hai nước. Không gian hợp tác giữa hai nước còn rất rộng, hai bên cần đưa quan hệ song phương ngày càng sâu rộng, thực chất, hiệu quả hơn, cùng có lợi.

Trong chuyến thăm lần này, lãnh đạo hai nước đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực trọng điểm như nông nghiệp, khoáng sản, năng lượng sạch, khai thác, lọc hóa dầu, đẩy mạnh thương mại song phương, du lịch, giao lưu nhân dân…

Thông báo tới bà con một số nét lớn về tình hình đất nước, Thủ tướng cho biết chúng ta đang chuẩn bị tổ chức Đại hội XIV của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới với hàng loạt quyết sách mang tính lịch sử.

Hiện nay, chúng ta đang ưu tiên cho ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; đồng thời thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 8% trong năm 2025 và 2 con số những năm tới; chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển nhanh và bền vững dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thủ tướng cho biết kiều bào ta ở nước ngoài ngày càng tăng về số lượng và mở rộng về địa bàn với khoảng 6 triệu người tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có khoảng 4,3 triệu người định cư lâu dài và 0,6 triệu chuyên gia, trí thức.

Thủ tướng nêu rõ Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến cho đồng bào ta ở nước ngoài, xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Ghi nhận, biểu dương đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt Nam tại khắp năm châu, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi với những thành tựu chung của đất nước, Thủ tướng nêu rõ Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến cho đồng bào ta ở nước ngoài, xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã được cụ thể hóa triển khai trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ bà con có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, hội nhập vào xã hội sở tại.

Thời gian qua, một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài được cụ thể hóa vào các luật như Luật Đất đai, Luật Căn cước, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam, Luật Khoa học và Công nghệ… Các chính sách mới được ban hành theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bà con khi về nước sinh sống, làm việc, học tập, nghiên cứu…; tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài “tỏa sáng."

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện tiếp tục làm tốt công tác bảo hộ công dân, chủ động hơn, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, cán bộ cần tìm mọi cách để làm, nhất là thường xuyên lắng nghe, tiếp nhận ý kiến của bà con với các kênh, các cách thức thuận lợi nhất, hoạt động 24/24, nhất là khi bà con gặp khó khăn, hoạn nạn cần hỗ trợ, giúp đỡ… Đồng thời, tích cực thúc đẩy, góp phần triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao thành các dự án, chương trình cụ thể.

Thủ tướng mong cộng đồng người Việt tại Nam Phi ngày càng phát triển, luôn đoàn kết, hội nhập tốt vào xã hội sở tại, tôn trọng luật pháp nước bạn, giữ gìn hình ảnh, uy tín đất nước, giữ gìn văn hóa, bản sắc, ngôn ngữ tiếng Việt, phát huy vai trò cầu nối giữa Việt Nam và Nam Phi; mỗi người tự lo được cho chính mình và khi có điều kiện thì đóng góp xây dựng đất nước, đóng góp cho quan hệ giữa hai nước.