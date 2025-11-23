Làm rõ hướng tuyến, tái định cư cho dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy

Ngày 22/11, Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã tới Nghệ An khảo sát thực địa và làm việc với các cơ quan liên quan, chuẩn bị cho quá trình thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy.

Dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy thuộc quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 theo Quyết định số 1454/QĐ-TTg. Tuyến có điểm đầu tại Cửa Lò, điểm cuối kết nối cửa khẩu Thanh Thủy, chiều dài khoảng 85 km.

Được xác định là dự án quan trọng quốc gia, tuyến cao tốc đóng vai trò then chốt trong việc kết nối với cao tốc Bắc – Nam phía Đông, mở rộng không gian phát triển cho Nghệ An, đặc biệt là khu vực phía Tây. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Việt Nam – Lào; đồng thời tạo động lực phát triển du lịch, công nghiệp, thương mại, logistics, khai thác khoáng sản và tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh.

Tại buổi làm việc, UBND Nghệ An đề xuất triển khai giai đoạn 1, đoạn từ thành phố Vinh đến cửa khẩu Thanh Thủy. Tuyến bắt đầu tại nút giao Hưng Tây – điểm kết nối cao tốc Bắc – Nam đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt, đi qua 9 xã với chiều dài khoảng 60 km.

Dự án được đề xuất xây dựng với quy mô 4 làn xe (B = 22 – 24,75 m). Một số đoạn đào sâu, đắp cao hoặc vị trí cầu, hầm sẽ được bố trí mặt cắt theo quy hoạch 6 làn xe (B = 29 – 32,25 m), bảo đảm quỹ đất cho mở rộng sau này. Tổng diện tích đất cần thu hồi khoảng 648 ha.

Đơn vị tư vấn báo cáo với đoàn khảo sát về điểm đấu nối dự án tại Cửa khẩu Thanh Thủy

Tổng mức đầu tư sơ bộ ước tính 23.950 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2025 – 2030 và chia thành 10 dự án thành phần. Kế hoạch triển khai gồm: năm 2025 chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng; năm 2026 thi công; năm 2028 cơ bản hoàn thành; năm 2029 đưa vào khai thác.

Dự án dự kiến ảnh hưởng khoảng 2.833 hộ dân, trong đó có 221 hộ phải bố trí tái định cư. Nghệ An đề xuất xây dựng 9 khu tái định cư mới tại các địa phương Hưng Nguyên, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân và Kim Bảng. Các xã có tuyến đi qua đã báo cáo phương án bố trí đất ở, đất sản xuất và hỗ trợ ổn định đời sống sau di dời.

Lãnh đạo xã Hoa Quân báo cáo với đoàn khảo sát việc bố trí tái định cư cho các hộ dân

Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao tính cấp thiết của dự án, đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát hướng tuyến, bổ sung đường gom và cống chui dân sinh nhằm bảo đảm giao thông thuận lợi cho người dân khi tuyến đường đi vào vận hành.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Trưởng đoàn công tác – nhấn mạnh việc khảo sát toàn tuyến là bước quan trọng để hoàn thiện hồ sơ thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về dự án. Hồ sơ sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 51 vào cuối tháng tới và trình xem xét tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Minh Sơn cũng đề nghị các cơ quan của Nghệ An tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung về địa chất, hướng tuyến, giải phóng mặt bằng, tái định cư và phương án huy động nguồn lực, bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ khi được phê duyệt.