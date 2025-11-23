Chủ Nhật, 23/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Tránh việc lạm dụng thủ tục phá sản để cạnh tranh không lành mạnh

Đỗ Mến

23/11/2025, 10:25

Chiều 21/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã tiến hành phiên thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phá sản (sửa đổi).

Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh). Ảnh: Quốc hội.
Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh). Ảnh: Quốc hội.

Theo đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh), cùng một sự kiện doanh nghiệp/hợp tác xã có nguy cơ hoặc mất khả năng thanh toán nhưng phát sinh 2 tình huống pháp lý.

Đó là chủ doanh nghiệp có quyền yêu cầu nộp đơn phục hồi còn chủ nợ có quyền nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản. Đại biểu cho rằng điều này dẫn đến xung đột thẩm quyền, kéo dài tố tụng, ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ nợ và hiệu quả cải cách tư pháp.

Ngoài ra, dự thảo cũng chưa làm rõ khái niệm “mất khả năng thanh toán trong trường hợp áp dụng thủ tục phục hồi” hoặc trường hợp nào thì áp dụng thủ tục phá sản mà chỉ dùng khái niệm chung là “mất khả năng thanh toán”.

Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung cũng phân tích thêm về điều 5 dự thảo quy định “Doanh nghiệp, hợp tác xã có nguy cơ mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thanh toán được khoản nợ sẽ đến hạn trong 06 tháng hoặc khoản nợ đã đến hạn nhưng chưa quá 06 tháng”.

Còn “Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ sau thời hạn 06 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán”.

Theo đại biểu, báo cáo giải trình của Tòa án nhân dân tối cao cho thấy các khoản nợ bao gồm nợ lương nhân viên, vay ngân hàng, thuế, bảo hiểm, vay dân sự… không phân biệt nợ ngắn hạn, nợ dài hạn.

“Những vấn đề then chốt này không được phân định rõ ràng, minh bạch thì tiêu chí mất khả năng thanh toán để doanh nghiệp, hợp tác xã được đưa vào diện phục hồi hoặc phá sản bị chồng chéo, mâu thuẫn trong giải quyết cũng như bị lạm dụng khi cạnh tranh không lành mạnh.

Chỉ vì một khoản nợ dân sự nhỏ mà tạo điều kiện cho đối thủ cạnh tranh hoặc chủ nợ dùng thủ tục phá sản để gây áp lực, sẽ ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp, làm giảm cổ phiếu, giảm khả năng giao dịch, khả năng tiếp cận vốn. Hoặc chủ doanh nghiệp, hợp tác xã lợi dụng chính sách phục hồi để cố tình kéo dài thời gian thanh toán nợ”, đại biểu Phan Thị Mỹ Dung phân tích thêm.

Đại biểu Nguyễn Danh Tú (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang). Ảnh: Quốc hội.
Đại biểu Nguyễn Danh Tú (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang). Ảnh: Quốc hội.

Đại biểu Nguyễn Danh Tú (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang) cũng cho rằng dự thảo quy định khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, người đại diện theo pháp luật vừa có quyền nộp đơn phục hồi, vừa có nghĩa vụ nộp đơn phá sản, nếu không thực hiện còn phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Cùng một tình trạng pháp lý nhưng dẫn đến hai kết quả khác nhau khiến doanh nghiệp rơi vào thế mâu thuẫn. Đại biểu đề nghị rà soát để thống nhất quyền và nghĩa vụ của người đại diện doanh nghiệp.

Tại Điều 61, đại biểu Nguyễn Danh Tú lo ngại quy định Hội nghị chủ nợ có thể quyết định chuyển nhượng đồng bộ tài sản khi nghị quyết chỉ cần sự đồng ý của 65% chủ nợ không có bảo đảm. Điều này có thể khiến tài sản bảo đảm bị chuyển nhượng dù chủ nợ có bảo đảm không đồng ý.

Đại biểu đề nghị chỉnh lý theo hướng mọi quyết định liên quan đến tài sản bảo đảm phải có sự đồng thuận của chủ nợ có bảo đảm.

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM) cho rằng hiện thứ tự ưu tiên của khoản nợ phát sinh nhằm mục đích phục hồi giữa hai thủ tục phục hồi và phá sản chưa thống nhất.

Để khuyến khích dòng vốn mới “bơm” vào doanh nghiệp đang phục hồi, đại biểu đề nghị cân nhắc xem xét nâng thứ tự ưu tiên của khoản nợ này lên ngay sau chi phí phá sản, tương tự nợ lương và bảo hiểm. Việc này sẽ giảm rủi ro cho chủ nợ mới và tăng khả năng thành công của thủ tục phục hồi.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng giải trình ý kiến đại biểu nêu. Ảnh: Quốc hội.
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng giải trình ý kiến đại biểu nêu. Ảnh: Quốc hội.

Giải trình làm rõ thêm ý kiến đại biểu nêu, đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng cho biết dự án Luật Phá sản (sửa đổi) nhằm sửa đổi, bổ sung các quy định còn vướng mắc, bất cập trong thực tiễn; tháo gỡ những điểm nghẽn trong giải quyết vụ việc phá sản.

Đồng thời hướng tới xây dựng, tạo hành lang pháp lý thông qua các thủ tục tố tụng, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh; tuyên bố phá sản và tuyên bố kết thúc kịp thời những doanh nghiệp, hợp tác xã không còn khả năng phục hồi.

Về tiêu chí “mất khả năng thanh toán”, cơ quan soạn thảo đề xuất giữ nguyên như dự thảo vì Nnhiều quốc gia đã áp dụng thời hạn 6 tháng.

Đề xuất cơ quan thuế, bảo hiểm nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản doanh nghiệp khi đủ điều kiện

15:51, 23/10/2025

Đề xuất cơ quan thuế, bảo hiểm nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản doanh nghiệp khi đủ điều kiện

Luật Phá sản (sửa đổi) tạo hành lang pháp lý để doanh nghiệp có cơ hội "phục hồi"

14:38, 23/10/2025

Luật Phá sản (sửa đổi) tạo hành lang pháp lý để doanh nghiệp có cơ hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phá sản (sửa đổi)

23:07, 12/09/2025

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phá sản (sửa đổi)

Từ khóa:

cạnh tranh không lành mạnh luật phá sản phá sản doanh nghiệp

Chủ đề:

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Đọc thêm

Tập trung cao nhất ứng phó mưa lũ miền Trung, bảo đảm an toàn dân cư và hạ tầng thiết yếu

Tập trung cao nhất ứng phó mưa lũ miền Trung, bảo đảm an toàn dân cư và hạ tầng thiết yếu

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp tại miền Trung, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Nam Phi để chỉ đạo công tác ứng phó, cứu hộ, bảo đảm an toàn dân cư và hạ tầng trọng yếu. Các bộ, ngành và địa phương được yêu cầu kích hoạt cao nhất các phương án phòng chống thiên tai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính họp khẩn từ Nam Phi chỉ đạo ứng phó mưa lũ ở miền Trung

Thủ tướng Phạm Minh Chính họp khẩn từ Nam Phi chỉ đạo ứng phó mưa lũ ở miền Trung

Rạng sáng 23/11 theo giờ địa phương tại Nam Phi, tức 7giờ sáng cùng ngày tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến khẩn với lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương về tình hình mưa lũ và các giải pháp cấp bách ứng phó, khắc phục hậu quả tại một số tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.

Thể chế là nhân tố quan trọng tạo nên đột phá tăng trưởng

Thể chế là nhân tố quan trọng tạo nên đột phá tăng trưởng

Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, những kết quả kinh tế tích cực có vai trò rất quan trọng của việc hoàn thiện thể chế, đặc biệt là các nghị quyết, luật pháp tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Nam Phi

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Nam Phi

Thủ tướng cho biết trong các cuộc làm việc, Thủ tướng đề nghị phía Nam Phi tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt, làm việc ổn định, hội nhập tốt vào xã hội Nam Phi...

Việt Nam - Nam Phi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược

Việt Nam - Nam Phi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược

Lãnh đạo Việt Nam - Nam Phi nhất trí giao các cơ quan chức năng hai nước sớm xây dựng Kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ quan hệ mới được thiết lập, cụ thể hóa nội dung Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nhiều doanh nghiệp tìm kiếm nhân lực trẻ tại ngày hội việc làm Quảng Trị

Nhân lực

2

Làm rõ hướng tuyến, tái định cư cho dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy

Đầu tư

3

Nghệ An mời gọi đầu tư khu đô thị kết hợp thương mại dịch vụ hơn 33ha

Bất động sản

4

Công bố tình huống thiên tai khẩn cấp tại di tích Đại Nội Huế

Dân sinh

5

1,17 tỷ USD đã "đổ" về Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy