Thủ tướng yêu cầu chấm dứt tình trạng “đánh bắt bằng mọi giá”, quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU

Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chiều tối 11/11/2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển. Đây là một phần trong chuỗi các phiên họp hàng tuần nhằm đẩy mạnh các biện pháp chống khai thác IUU...
Theo báo cáo tại phiên họp, nhiều nhiệm vụ đã có chuyển biến tích cực, với 31/66 nhiệm vụ được hoàn thành, tăng 8 nhiệm vụ so với tuần trước. Công tác quản lý tàu cá và giám sát hoạt động khai thác đã có tiến triển rõ rệt, với 99,9% tàu cá được đăng ký và cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia.
Thủ tướng đánh giá cao các bộ, ngành, cơ quan, nhất là lực lượng Quân đội, Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương tiếp tục cương quyết, quyết liệt, tuyên chiến với khai thác IUU và quyết tâm gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) trong năm 2025; kết quả tuần sau cao hơn tuần trước. Đặc biệt, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn, đúng tiến độ.
Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng nêu rõ, vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập như vẫn còn các địa phương chưa hoàn thành việc xử lý vi phạm hành chính tồn đọng mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, có 19 nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao cho các địa phương vẫn đang triển khai, chưa hoàn thành.
Thủ tướng nhắc lại, việc chống khai thác IUU là vì danh dự, uy tín và lợi ích của đất nước, dân tộc, nên phải quyết liệt, vừa giáo dục, quản lý, vừa lo cho công dân có công ăn, việc làm sinh kế lâu dài. Các bộ, ngành, cơ quan, địa phương phải phối hợp chặt chẽ chống khai thác IUU hiệu quả, đồng thời tổng hợp, thống nhất trong báo cáo cho EC theo các vấn đề EC quan tâm.
Thủ tướng yêu cầu phải tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt tháng cao điểm chống khai thác IUU; chấm dứt ngay tình trạng "đánh bắt bằng mọi giá", xây dựng việc "đánh bắt có trách nhiệm", có truy xuất nguồn gốc vì sự phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam, vì danh dự của đất nước, dân tộc và lợi ích của người dân.
Dự kiến cuối tháng 11/2025, Đoàn EC sẽ sang Việt Nam làm việc, Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị tốt các báo cáo. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ kết quả triển khai chống IUU về Ban Chỉ đạo vào thứ 2 hàng tuần. Tinh thần là sự chuyển biến không chỉ thể hiện bằng con số hay báo cáo mà phải nằm ở những kết quả cụ thể và sự thay đổi thực chất trong thực tế.
Để đạt được mục tiêu này, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, đặc biệt là Quyết định số 2310/QĐ-TTg về kế hoạch hành động tháng cao điểm chống khai thác IUU. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Quốc phòng triển khai ngay Quy chế phối hợp liên ngành về chống khai thác IUU, đồng thời hoàn thiện kịch bản làm việc kỹ thuật với EC. Bộ Công an tiếp tục đẩy nhanh công tác điều tra, xử lý hình sự các tàu cá vi phạm, trong khi Bộ Ngoại giao thúc đẩy đàm phán hợp tác khai thác thủy sản trên biển.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương chưa hoàn thành việc xử lý các vụ việc vi phạm hành chính tồn đọng mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác phải khẩn trương hoàn thành trước ngày 16/11/2025. Xử phạt nghiêm toàn bộ tàu cá vi phạm quy định về VMS, vượt ranh giới, vi phạm vùng biển nước ngoài và tàu cá không vào cảng bốc dỡ sản phẩm theo quy định.
Đối với các hiệp hội, doanh nghiệp, nghiêm túc chấp hành việc không thu mua, chế biến, xuất khẩu các sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác IUU. Vận động, biểu dương hội viên, ngư dân gương mẫu, thực hiện tốt các quy định về chống khai thác IUU. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong điều tra, xác minh, xử lý nghiêm, triệt để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thủy sản làm ăn phi pháp, tiếp tay, dung túng cho hành vi IUU.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: