VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

80 Quốc Khánh

Trang chủ Đầu tư

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Tuấn Khang

08/09/2025, 10:26

Tối 7/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam và tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, kết luận cuộc họp, Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của các bộ, cơ quan với những tiến triển tích cực sau cuộc họp ngày 30/8 vừa qua.

Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng chủ động phối hợp với phía Trung Quốc chuẩn bị cuộc họp Ủy ban liên hợp Hợp tác đường sắt Việt Nam - Trung Quốc. Thủ tướng yêu cầu công tác chuẩn bị phải kỹ lưỡng, cụ thể, hiệu quả, trong đó có nội dung đề nghị phía Trung Quốc lựa chọn tư vấn thiết kế kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, hỗ trợ xây dựng tổ hợp sản xuất công nghiệp đường sắt...

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng để khởi công dự án vào ngày 19/12/2025 theo Công điện số 158/CĐ-TTg.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thành việc công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với đường sắt tốc độ cao, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong tháng 10 năm 2025 theo quy định của pháp luật.

Song song đó, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cập nhật nhu cầu sử dụng đất liên quan điều chỉnh hướng tuyến, việc chuyển đổi sử dụng đất lúa, đất rừng, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phối hợp với các địa phương chủ động giải phóng mặt bằng theo các Nghị quyết của Quốc hội.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "không có gì là không thể", phân công phải "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm và giao các Phó Thủ tướng chỉ đạo trực tiếp những lĩnh vực cụ thể liên quan, Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc.

Các bộ, cơ quan báo cáo hằng tuần về công việc được giao. Những khó khăn, vướng mắc giải quyết theo thẩm quyền; nếu vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Lào Cai quyết liệt giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng

21:11, 02/08/2025

Lào Cai quyết liệt giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng

Tập trung giải phóng mặt bằng, đảm bảo khởi công dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đúng tiến độ

14:53, 22/07/2025

Tập trung giải phóng mặt bằng, đảm bảo khởi công dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đúng tiến độ

Hải Phòng đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng

20:11, 21/07/2025

Hải Phòng đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng

đầu tư đường sắt Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng hạ tầng Tiêu điểm

Đọc thêm

Hải Phòng nhiều dự án trên 1.000 tỷ đồng giải ngân chậm tiến độ

Hải Phòng nhiều dự án trên 1.000 tỷ đồng giải ngân chậm tiến độ

Trong 142 dự án đang thi công chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, có 8 dự án tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng…

Quảng Trị trước thời cơ bứt phá trở thành trung tâm năng lượng, du lịch, nông nghiệp

Quảng Trị trước thời cơ bứt phá trở thành trung tâm năng lượng, du lịch, nông nghiệp

Thủ tướng Chính phủ kỳ vọng Quảng Trị sẽ phát huy tiềm năng, lợi thế, bứt phá mạnh mẽ, trở thành trung tâm năng lượng, du lịch và nông nghiệp quan trọng của cả nước trong thời gian tới...

8 tháng đầu năm: Kim ngạch xuất khẩu và giải ngân vốn đầu tư công tăng cao

8 tháng đầu năm: Kim ngạch xuất khẩu và giải ngân vốn đầu tư công tăng cao

Trong 8 tháng đầu năm 2025 không chỉ tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 597,93 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ, mà giải ngân vốn đầu tư công cũng được đánh giá tích cực với con số gần 410 nghìn tỷ đồng…

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam trong tháng 8 và 8 tháng cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Trong đó, tổng số vốn FDI đăng ký tại Việt Nam trong 8 tháng vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực với 26,14 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm ngoái; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 tăng 8,9%...

Hơn 128.000 doanh nghiệp mới đã gia nhập thị trường trong 8 tháng

Hơn 128.000 doanh nghiệp mới đã gia nhập thị trường trong 8 tháng

Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 8 tháng năm nay đã tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 26,1% về số vốn đăng ký...

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

