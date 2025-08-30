Thứ Bảy, 30/08/2025

Dân sinh

Sáng nay tổng duyệt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Song Hoàng - Trí Dũng

30/08/2025, 09:48

Đúng 6 giờ 30 phút sáng nay (30-8), tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Thủ đô Hà Nội) với sự tham gia của hàng chục nghìn người...

Khu vực Quảng trường Ba Đình trước giờ Tổng duyệt
Khu vực Quảng trường Ba Đình trước giờ Tổng duyệt

Khoảng 40.000 người gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng... tham gia tổng duyệt cấp nhà nước.

Buổi tổng duyệt mở đầu với lễ chào cờ trang trọng tại khu vực quảng trường Ba Đình. Dọc các tuyến đường lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua, đông đảo người dân theo dõi buổi tổng duyệt đã cùng nhau hòa vang bài "Quốc ca". 

VnEconomy

Khoảng 7h00, biên đội trực thăng mang theo Quốc kỳ, Đảng kỳ dẫn đầu khối không quân bay qua bầu trời Ba Đình, mở màn buổi tổng duyệt. Tiếp đó là màn trình diễn đầy ấn tượng của các đội hình máy bay tiêm kích, đặc biệt phần thả đạn nhiễu.

Đội hình máy bay tiêm kích, đặc biệt phần thả đạn nhiễu.
Đội hình máy bay tiêm kích, đặc biệt phần thả đạn nhiễu.

Phần diễu binh của các khối lực lượng vũ trang (quân đội, công an) luôn được nhân dân quan tâm, háo hức chờ đợi và hân hoan chào đón trong tiếng reo hò, những nụ cười rạng rỡ cùng những cánh tay giơ cao, những lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng phấp phới vẫy chào.

Đêm 29/8, tại Hà Nội trời mưa khá to nhưng dòng người vẫn đổ về khu vực trung tâm cũng như Quảng trường Ba Đình để xem lễ Tổng duyệt trong sáng 30/8.
Đêm 29/8, tại Hà Nội trời mưa khá to nhưng dòng người vẫn đổ về khu vực trung tâm cũng như Quảng trường Ba Đình để xem lễ Tổng duyệt trong sáng 30/8.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho buổi lễ, lực lượng công an đã lên phương án từ nhiều ngày, đảm bảo cho mọi khu vực được an toàn.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban ANTT Lễ kỷ niệm, khẳng định Tiểu ban đã quyết liệt chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp, biện pháp bảo đảm ANTT Lễ kỷ niệm với mục tiêu, yêu cầu cao nhất là: “Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất không chỉ ở nơi diễn ra Lễ kỷ niệm, mà trên phạm vi cả nước”.

Tối 29-8 và sáng sớm ngày 30-8, Hà Nội mưa nặng hạt, tuy nhiên tại các khu vực chờ xem tổng duyệt, nhiều địa điểm đã không còn chỗ trống. 
Tối 29-8 và sáng sớm ngày 30-8, Hà Nội mưa nặng hạt, tuy nhiên tại các khu vực chờ xem tổng duyệt, nhiều địa điểm đã không còn chỗ trống. 

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, chỉ còn ít ngày nữa là diễn ra chính thức Lễ kỷ niệm, trước mắt là buổi tổng duyệt diễn ra vào sáng 30/8. Nhiệm vụ bảo đảm ANTT đang đặt ra rất khẩn trương, cấp bách và quan trọng, yêu cầu đặt ra là "Triển khai cấp độ cao nhất, quyết liệt nhất bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất; đồng thời, phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác tổ chức Lễ kỷ niệm, cho nhân dân được thụ hưởng, hưởng ứng Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành".

VnEconomy

Tối 29-8 và sáng sớm ngày 30-8, Hà Nội mưa nặng hạt, tuy nhiên tại các khu vực chờ xem tổng duyệt, nhiều địa điểm đã không còn chỗ trống. Tại nhiều tuyến phố của Thủ đô, nơi các đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua, hàng vạn người mặc áo đỏ sao vàng đến từ mọi miền đất nước gần như thức "trắng" đêm để chào đón, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ A80.  

Trao tặng bản quyền bài hát 'Như có Bác trong ngày đại thắng' cho báo Nhân Dân

20:46, 29/08/2025

Trao tặng bản quyền bài hát 'Như có Bác trong ngày đại thắng' cho báo Nhân Dân

Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID để nhận tiền quà tặng dịp 2/9

19:12, 29/08/2025

Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID để nhận tiền quà tặng dịp 2/9

Hà Nội: Người dân không thả diều, thả đèn trời, bay flycam dịp 2/9

16:03, 29/08/2025

Hà Nội: Người dân không thả diều, thả đèn trời, bay flycam dịp 2/9

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga bị bắt

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga bị bắt

Tối 29/8, Bộ Công an cho biết quá trình mở rộng điều tra vụ án hình sự “Đưa hối lộ và Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế và các công ty có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, đã phát hiện hành vi “Đưa hối hộ” và “Nhận hối lộ” trong quá trình thực hiện việc thẩm xét hồ sơ, cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

“Campus y tế” đầu tiên tại Việt Nam: Đề cao chăm sóc, trị liệu từ môi trường tự nhiên

“Campus y tế” đầu tiên tại Việt Nam: Đề cao chăm sóc, trị liệu từ môi trường tự nhiên

Cụm y tế chuyên sâu với các bệnh viện, trường y khoa hiện đại tại Bình Chánh, TP.HCM đang dần đi vào hoạt động, trở thành "campus y tế" đầu tiên tại Việt Nam. Điểm mới của "campus y tế" là theo đuổi mô hình y tế xanh, kết hợp học tập, nghiên cứu, khám chữa bệnh gần gũi với môi trường thiên nhiên.

Trao tặng bản quyền bài hát 'Như có Bác trong ngày đại thắng' cho báo Nhân Dân

Trao tặng bản quyền bài hát 'Như có Bác trong ngày đại thắng' cho báo Nhân Dân

Việc tiếp nhận của báo Nhân Dân không chỉ là một thủ tục pháp lý, mà là một lời hứa gìn giữ và phát huy giá trị. Đó là đảm bảo ca khúc được cất lên đúng nơi, đúng lúc, đúng cách; tôn trọng nguyên bản và bối cảnh lịch sử...

Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID để nhận tiền quà tặng dịp 2/9

Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID để nhận tiền quà tặng dịp 2/9

Ngày 29/8, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) đã có thông tin hướng dẫn người dân liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VneID với tài khoản ngân hàng để nhận tiền quà tặng dịp 2/9.

Được dùng căn cước công dân tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế

Được dùng căn cước công dân tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân để tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế. Từ đó, xác định mức hưởng, quyền lợi của người tham gia khi đến khám chữa bệnh...

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

Dân sinh

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

VnEconomy
1

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga bị bắt

Dân sinh

2

Tòa án phúc thẩm bác bỏ phần lớn các kế hoạch thuế quan của Tổng thống Trump

Thế giới

3

“Campus y tế” đầu tiên tại Việt Nam: Đề cao chăm sóc, trị liệu từ môi trường tự nhiên

Dân sinh

4

Doanh nghiệp Việt ký hợp đồng 100 triệu USD để hỗ trợ chuyển đổi số cho đối tác Mỹ

Kinh tế số

5

Phát triển kinh tế xanh tại Việt Nam: Từ áp lực toàn cầu đến yêu cầu nội tại

Kinh tế xanh

VnEconomy

