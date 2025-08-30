Sáng nay tổng duyệt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9
Song Hoàng - Trí Dũng
30/08/2025, 09:48
Đúng 6 giờ 30 phút sáng nay (30-8), tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Thủ đô Hà Nội) với sự tham gia của hàng chục nghìn người...
Khoảng 40.000 người gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng... tham gia tổng duyệt cấp nhà nước.
Buổi tổng duyệt mở đầu với lễ chào cờ trang trọng tại khu vực quảng trường Ba Đình. Dọc các tuyến đường lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua, đông đảo người dân theo dõi buổi tổng duyệt đã cùng nhau hòa vang bài "Quốc ca".
Khoảng 7h00, biên đội trực thăng mang theo Quốc kỳ, Đảng kỳ dẫn đầu khối không quân bay qua bầu trời Ba Đình, mở màn buổi tổng duyệt. Tiếp đó là màn trình diễn đầy ấn tượng của các đội hình máy bay tiêm kích, đặc biệt phần thả đạn nhiễu.
Phần diễu binh của các khối lực lượng vũ trang (quân đội, công an) luôn được nhân dân quan tâm, háo hức chờ đợi và hân hoan chào đón trong tiếng reo hò, những nụ cười rạng rỡ cùng những cánh tay giơ cao, những lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng phấp phới vẫy chào.
Để đảm bảo an ninh, an toàn cho buổi lễ, lực lượng công an đã lên phương án từ nhiều ngày, đảm bảo cho mọi khu vực được an toàn.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban ANTT Lễ kỷ niệm, khẳng định Tiểu ban đã quyết liệt chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp, biện pháp bảo đảm ANTT Lễ kỷ niệm với mục tiêu, yêu cầu cao nhất là: “Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất không chỉ ở nơi diễn ra Lễ kỷ niệm, mà trên phạm vi cả nước”.
Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, chỉ còn ít ngày nữa là diễn ra chính thức Lễ kỷ niệm, trước mắt là buổi tổng duyệt diễn ra vào sáng 30/8. Nhiệm vụ bảo đảm ANTT đang đặt ra rất khẩn trương, cấp bách và quan trọng, yêu cầu đặt ra là "Triển khai cấp độ cao nhất, quyết liệt nhất bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất; đồng thời, phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác tổ chức Lễ kỷ niệm, cho nhân dân được thụ hưởng, hưởng ứng Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành".
Tối 29-8 và sáng sớm ngày 30-8, Hà Nội mưa nặng hạt, tuy nhiên tại các khu vực chờ xem tổng duyệt, nhiều địa điểm đã không còn chỗ trống. Tại nhiều tuyến phố của Thủ đô, nơi các đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua, hàng vạn người mặc áo đỏ sao vàng đến từ mọi miền đất nước gần như thức "trắng" đêm để chào đón, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ A80.
Trao tặng bản quyền bài hát 'Như có Bác trong ngày đại thắng' cho báo Nhân Dân
20:46, 29/08/2025
Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID để nhận tiền quà tặng dịp 2/9
19:12, 29/08/2025
Hà Nội: Người dân không thả diều, thả đèn trời, bay flycam dịp 2/9
16:03, 29/08/2025
Đọc thêm
Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga bị bắt
Tối 29/8, Bộ Công an cho biết quá trình mở rộng điều tra vụ án hình sự “Đưa hối lộ và Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế và các công ty có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, đã phát hiện hành vi “Đưa hối hộ” và “Nhận hối lộ” trong quá trình thực hiện việc thẩm xét hồ sơ, cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
“Campus y tế” đầu tiên tại Việt Nam: Đề cao chăm sóc, trị liệu từ môi trường tự nhiên
Cụm y tế chuyên sâu với các bệnh viện, trường y khoa hiện đại tại Bình Chánh, TP.HCM đang dần đi vào hoạt động, trở thành "campus y tế" đầu tiên tại Việt Nam. Điểm mới của "campus y tế" là theo đuổi mô hình y tế xanh, kết hợp học tập, nghiên cứu, khám chữa bệnh gần gũi với môi trường thiên nhiên.
Trao tặng bản quyền bài hát 'Như có Bác trong ngày đại thắng' cho báo Nhân Dân
Việc tiếp nhận của báo Nhân Dân không chỉ là một thủ tục pháp lý, mà là một lời hứa gìn giữ và phát huy giá trị. Đó là đảm bảo ca khúc được cất lên đúng nơi, đúng lúc, đúng cách; tôn trọng nguyên bản và bối cảnh lịch sử...
Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID để nhận tiền quà tặng dịp 2/9
Ngày 29/8, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) đã có thông tin hướng dẫn người dân liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VneID với tài khoản ngân hàng để nhận tiền quà tặng dịp 2/9.
Được dùng căn cước công dân tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân để tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế. Từ đó, xác định mức hưởng, quyền lợi của người tham gia khi đến khám chữa bệnh...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: