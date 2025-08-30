Sáng nay tổng duyệt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Đúng 6 giờ 30 phút sáng nay (30-8), tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Thủ đô Hà Nội) với sự tham gia của hàng chục nghìn người...

Khoảng 40.000 người gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng... tham gia tổng duyệt cấp nhà nước.

Buổi tổng duyệt mở đầu với lễ chào cờ trang trọng tại khu vực quảng trường Ba Đình. Dọc các tuyến đường lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua, đông đảo người dân theo dõi buổi tổng duyệt đã cùng nhau hòa vang bài "Quốc ca".

Khoảng 7h00, biên đội trực thăng mang theo Quốc kỳ, Đảng kỳ dẫn đầu khối không quân bay qua bầu trời Ba Đình, mở màn buổi tổng duyệt. Tiếp đó là màn trình diễn đầy ấn tượng của các đội hình máy bay tiêm kích, đặc biệt phần thả đạn nhiễu.

Đội hình máy bay tiêm kích, đặc biệt phần thả đạn nhiễu.

Phần diễu binh của các khối lực lượng vũ trang (quân đội, công an) luôn được nhân dân quan tâm, háo hức chờ đợi và hân hoan chào đón trong tiếng reo hò, những nụ cười rạng rỡ cùng những cánh tay giơ cao, những lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng phấp phới vẫy chào.

Đêm 29/8, tại Hà Nội trời mưa khá to nhưng dòng người vẫn đổ về khu vực trung tâm cũng như Quảng trường Ba Đình để xem lễ Tổng duyệt trong sáng 30/8.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho buổi lễ, lực lượng công an đã lên phương án từ nhiều ngày, đảm bảo cho mọi khu vực được an toàn.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban ANTT Lễ kỷ niệm, khẳng định Tiểu ban đã quyết liệt chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp, biện pháp bảo đảm ANTT Lễ kỷ niệm với mục tiêu, yêu cầu cao nhất là: “Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất không chỉ ở nơi diễn ra Lễ kỷ niệm, mà trên phạm vi cả nước”.

Tối 29-8 và sáng sớm ngày 30-8, Hà Nội mưa nặng hạt, tuy nhiên tại các khu vực chờ xem tổng duyệt, nhiều địa điểm đã không còn chỗ trống.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, chỉ còn ít ngày nữa là diễn ra chính thức Lễ kỷ niệm, trước mắt là buổi tổng duyệt diễn ra vào sáng 30/8. Nhiệm vụ bảo đảm ANTT đang đặt ra rất khẩn trương, cấp bách và quan trọng, yêu cầu đặt ra là "Triển khai cấp độ cao nhất, quyết liệt nhất bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất; đồng thời, phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác tổ chức Lễ kỷ niệm, cho nhân dân được thụ hưởng, hưởng ứng Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành".

Tối 29-8 và sáng sớm ngày 30-8, Hà Nội mưa nặng hạt, tuy nhiên tại các khu vực chờ xem tổng duyệt, nhiều địa điểm đã không còn chỗ trống. Tại nhiều tuyến phố của Thủ đô, nơi các đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua, hàng vạn người mặc áo đỏ sao vàng đến từ mọi miền đất nước gần như thức "trắng" đêm để chào đón, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ A80.