Thứ Bảy, 30/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Phương Thảo

30/08/2025, 09:50

Đúng 6h30 sáng ngày 30/8, buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra tại tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, với quy mô tương tự buổi lễ chính thức...

VnEconomy

Đây là là lần tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành cuối cùng, quan trọng nhất trước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Khoảng 40.000 người gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng... tham gia tổng duyệt cấp nhà nước. Đồng thời, trước sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105mm đồng loạt khai hỏa.

Quân chủng Phòng không - Không quân cũng đã có màn bay tập luyện cho tổng duyệt với 30 máy bay gồm trực thăng Mi, tiêm kích Su30-MK2, tiêm kích đa năng Yak-130, máy bay huấn luyện L-29NG…

Trước đó, rạng sáng 30/8, khối khí tài quân sự, bao gồm xe tăng, thiết giáp, xe pháo binh bánh xích, bánh lốp... đã được tập kết nhanh chóng, sẵn sàng cho buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9. 

Để chuẩn bị cho màn trình diễn quân sự quy mô lớn, các đơn vị tham gia đã hoàn tất công tác kiểm tra, bố trí khí tài, đảm bảo an toàn và đúng tiến độ, tạo khí thế mạnh mẽ, trang nghiêm trước ngày lễ trọng đại. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này nhằm bảo đảm mọi khối diễu binh, diễu hành vận hành trơn tru, phản ánh sự chuyên nghiệp, sức mạnh và kỷ luật của Quân đội và lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

VnEconomy
Ngay từ ngày hôm qua và xuyên suốt đêm qua, tại khu vực đường Hùng Vương - Nguyễn Thái Học, gần quảng trường Ba Đình đã đông nghịt người tập trung, chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành.
Ngay từ ngày hôm qua và xuyên suốt đêm qua, tại khu vực đường Hùng Vương - Nguyễn Thái Học, gần quảng trường Ba Đình đã đông nghịt người tập trung, chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành.
<br>

Thời tiết tại Hà Nội khoảng 26 độ C, có lúc có mưa nặng hạt nhưng rừng người mang ô che hoặc mặc áo mưa, vẫn kiên nhẫn và vui vẻ xếp hàng chờ. Cũng xuyên đêm, bánh, nước miễn phí được đội ngũ thanh niên tình nguyện phát cho người dân.
Thời tiết tại Hà Nội khoảng 26 độ C, có lúc có mưa nặng hạt nhưng rừng người mang ô che hoặc mặc áo mưa, vẫn kiên nhẫn và vui vẻ xếp hàng chờ. Cũng xuyên đêm, bánh, nước miễn phí được đội ngũ thanh niên tình nguyện phát cho người dân.
VnEconomy
Buổi lễ Tổng duyệt A80, có hơn 5.000 chỗ ngồi trong khu vực ưu tiên được cơ quan chức năng thiết lập tại đường Hùng Vương, Trần Phú, phố Tràng Tiền, Nhà Chung... phục vụ cựu chiến binh và người cao tuổi xem diễu binh.
Buổi lễ Tổng duyệt A80, có hơn 5.000 chỗ ngồi trong khu vực ưu tiên được cơ quan chức năng thiết lập tại đường Hùng Vương, Trần Phú, phố Tràng Tiền, Nhà Chung... phục vụ cựu chiến binh và người cao tuổi xem diễu binh.
VnEconomy
Các vị trí “đẹp” khác như ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay, Liễu Gia – Văn Cao cũng rất đông người đổ về. Các vị trí vỉa hè đều kín người ngồi sẵn chờ được tận mắt xem chương trình tổng duyệt. Lực lượng an ninh được huy động tối đa để giữ gìn an ninh trật tự, giúp người dân có buổi xem tổng duyệt diễu binh an toàn.
Các vị trí “đẹp” khác như ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay, Liễu Gia – Văn Cao cũng rất đông người đổ về. Các vị trí vỉa hè đều kín người ngồi sẵn chờ được tận mắt xem chương trình tổng duyệt. Lực lượng an ninh được huy động tối đa để giữ gìn an ninh trật tự, giúp người dân có buổi xem tổng duyệt diễu binh an toàn.
VnEconomy
21 loạt đại bác của Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa khai hỏa trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa Xã hộn Chủ nghĩa Việt Nam, mở đầu buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành.
21 loạt đại bác của Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa khai hỏa trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa Xã hộn Chủ nghĩa Việt Nam, mở đầu buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành.
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
Mở đầu tổng duyệt diễu binh, diễu hành là các biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng bay trên bầu trời Tổ quốc.
Mở đầu tổng duyệt diễu binh, diễu hành là các biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng bay trên bầu trời Tổ quốc.
<br>

Khối nghi trượng bắt đầu tiến vào quảng trường Ba Đình. Đi đầu là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiếp theo là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc. 
Khối nghi trượng bắt đầu tiến vào quảng trường Ba Đình. Đi đầu là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiếp theo là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc. 
VnEconomy
Các khối diễu binh, diễu hành bắt đầu tiến vào quảng trường.
Các khối diễu binh, diễu hành bắt đầu tiến vào quảng trường.
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
Các khối quần chúng xuất hiện ngay sau đại diện cho Tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bất diệt; quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo không ngừng, xây dựng một Việt Nam phát triển toàn diện, bền vững trong kỷ nguyên mới.
Các khối quần chúng xuất hiện ngay sau đại diện cho Tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bất diệt; quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo không ngừng, xây dựng một Việt Nam phát triển toàn diện, bền vững trong kỷ nguyên mới.
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
Những người lính cụ Hồ bước đi giữa tiếng hò reo của người dân, dưới ánh nắng rực rỡ của những tháng ngày hòa bình, độc lập, tự chủ, tự cường và kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Những người lính cụ Hồ bước đi giữa tiếng hò reo của người dân, dưới ánh nắng rực rỡ của những tháng ngày hòa bình, độc lập, tự chủ, tự cường và kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông TP Hà Nội Thái Hồ Phương thông tin, phục vụ buổi tổng duyệt và Đại lễ Quốc khánh 2/9, 39 tuyến buýt được điều chỉnh dịch vụ kéo dài thời gian hoạt động hoặc chạy xuyên đêm vận chuyển hành khách kết nối với các ga đường sắt đô thị, trung chuyển vào trung tâm thành phố.

Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) cho hay trong ngày 29/8 và ngày 1/9, thời gian hoạt động kéo dài đến 3 giờ 10 ngày hôm sau (từ 5 giờ 30 ngày 29/8 đến 3 giờ 10 ngày 30/8) với giãn cách chạy tàu 10 phút/lượt.

Trong ngày 30/8 và ngày 2/9, tàu hoạt động từ 4 giờ 30 đến 22 giờ, chạy tàu giãn cách từ 6 - 10 phút/lượt. Hanoi Metro bố trí thêm các điểm bán vé di động tại tầng 1, 2 của nhà ga để tránh tình trạng ùn ứ hành khách và bán trước vé lượt cho hành khách khi có yêu cầu.

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

19:09, 28/08/2025

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

22:08, 27/08/2025

[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh] Người dân “xếp hàng” đợi xem Lễ Sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80

14:22, 27/08/2025

[Phóng sự ảnh] Người dân “xếp hàng” đợi xem Lễ Sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80

Từ khóa:

Multimedia phóng sự ảnh Quốc khánh 2/9 Vneconomy

Đọc thêm

Ninh Bình khai mạc tuần hàng giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn và ocop năm 2025

Ninh Bình khai mạc tuần hàng giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn và ocop năm 2025

Tuần hàng diễn ra từ ngày 29/8 đến 5/9/2025 tại Nhà sự kiện sân Trung tâm Giới thiệu nông nghiệp sạch Nam Định, phường Nam Định. Tuần hàng Giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn năm nay thu hút 40 gian hàng của 60 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ cá thể, với hơn 400 dòng sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm OCOP tiêu biểu của nhiều tỉnh, thành phố.

Chuỗi hoạt động “phải thử” khi đến Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9

Chuỗi hoạt động “phải thử” khi đến Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9

Với chuỗi hoạt động này, ngành du lịch Thủ đô kỳ vọng tạo dựng một không gian văn hóa-du lịch đặc sắc, hấp dẫn, qua đó quảng bá hình ảnh Hà Nội sáng tạo, giàu bản sắc đến đông đảo du khách trong và ngoài nước…

Doanh nghiệp đảm bảo hàng hóa cung ứng phục vụ Quốc khánh 2/9

Doanh nghiệp đảm bảo hàng hóa cung ứng phục vụ Quốc khánh 2/9

Các hoạt động tăng nguồn cung và khuyến mãi dịp Quốc khánh 2/9 không chỉ giúp thị trường bán lẻ sôi động hơn, mà còn góp phần ổn định giá cả, đảm bảo người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận hàng hóa chất lượng trong suốt kỳ nghỉ…

Đòn bẩy nào để du lịch y tế Việt Nam cán mốc 4 tỷ USD?

Đòn bẩy nào để du lịch y tế Việt Nam cán mốc 4 tỷ USD?

Nhìn vào mô hình du lịch y tế của các quốc gia lân cận có thể thấy, Thái Lan thu về 600 - 700 triệu USD mỗi năm từ phẫu thuật thẩm mỹ và tim mạch. Hàn Quốc đạt doanh thu 4,3 tỷ USD nhờ thế mạnh về phẫu thuật thẩm mỹ và điều trị ung thư...

Xu hướng chăm sóc tóc thúc đẩy dòng sản phẩm thế hệ mới

Xu hướng chăm sóc tóc thúc đẩy dòng sản phẩm thế hệ mới

Thời tiết, khói bụi khiến mái tóc của chúng ta ngày càng dễ bị hư tổn, và người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm và sử dụng những sản phẩm chăm sóc, phục hồi tóc chất lượng cao...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Dân sinh

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga bị bắt

Dân sinh

2

Tòa án phúc thẩm bác bỏ phần lớn các kế hoạch thuế quan của Tổng thống Trump

Thế giới

3

“Campus y tế” đầu tiên tại Việt Nam: Đề cao chăm sóc, trị liệu từ môi trường tự nhiên

Dân sinh

4

Doanh nghiệp Việt ký hợp đồng 100 triệu USD để hỗ trợ chuyển đổi số cho đối tác Mỹ

Kinh tế số

5

Phát triển kinh tế xanh tại Việt Nam: Từ áp lực toàn cầu đến yêu cầu nội tại

Kinh tế xanh

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: