[Phóng sự ảnh] Tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Đúng 6h30 sáng ngày 30/8, buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra tại tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, với quy mô tương tự buổi lễ chính thức...

Đây là là lần tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành cuối cùng, quan trọng nhất trước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Khoảng 40.000 người gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng... tham gia tổng duyệt cấp nhà nước. Đồng thời, trước sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105mm đồng loạt khai hỏa.

Quân chủng Phòng không - Không quân cũng đã có màn bay tập luyện cho tổng duyệt với 30 máy bay gồm trực thăng Mi, tiêm kích Su30-MK2, tiêm kích đa năng Yak-130, máy bay huấn luyện L-29NG…

Trước đó, rạng sáng 30/8, khối khí tài quân sự, bao gồm xe tăng, thiết giáp, xe pháo binh bánh xích, bánh lốp... đã được tập kết nhanh chóng, sẵn sàng cho buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9.

Để chuẩn bị cho màn trình diễn quân sự quy mô lớn, các đơn vị tham gia đã hoàn tất công tác kiểm tra, bố trí khí tài, đảm bảo an toàn và đúng tiến độ, tạo khí thế mạnh mẽ, trang nghiêm trước ngày lễ trọng đại. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này nhằm bảo đảm mọi khối diễu binh, diễu hành vận hành trơn tru, phản ánh sự chuyên nghiệp, sức mạnh và kỷ luật của Quân đội và lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Ngay từ ngày hôm qua và xuyên suốt đêm qua, tại khu vực đường Hùng Vương - Nguyễn Thái Học, gần quảng trường Ba Đình đã đông nghịt người tập trung, chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành.





Thời tiết tại Hà Nội khoảng 26 độ C, có lúc có mưa nặng hạt nhưng rừng người mang ô che hoặc mặc áo mưa, vẫn kiên nhẫn và vui vẻ xếp hàng chờ. Cũng xuyên đêm, bánh, nước miễn phí được đội ngũ thanh niên tình nguyện phát cho người dân.

Buổi lễ Tổng duyệt A80, có hơn 5.000 chỗ ngồi trong khu vực ưu tiên được cơ quan chức năng thiết lập tại đường Hùng Vương, Trần Phú, phố Tràng Tiền, Nhà Chung... phục vụ cựu chiến binh và người cao tuổi xem diễu binh.

Các vị trí “đẹp” khác như ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay, Liễu Gia – Văn Cao cũng rất đông người đổ về. Các vị trí vỉa hè đều kín người ngồi sẵn chờ được tận mắt xem chương trình tổng duyệt. Lực lượng an ninh được huy động tối đa để giữ gìn an ninh trật tự, giúp người dân có buổi xem tổng duyệt diễu binh an toàn.

21 loạt đại bác của Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa khai hỏa trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa Xã hộn Chủ nghĩa Việt Nam, mở đầu buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Mở đầu tổng duyệt diễu binh, diễu hành là các biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng bay trên bầu trời Tổ quốc.





Khối nghi trượng bắt đầu tiến vào quảng trường Ba Đình. Đi đầu là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiếp theo là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

Các khối diễu binh, diễu hành bắt đầu tiến vào quảng trường.

Các khối quần chúng xuất hiện ngay sau đại diện cho Tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bất diệt; quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo không ngừng, xây dựng một Việt Nam phát triển toàn diện, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Những người lính cụ Hồ bước đi giữa tiếng hò reo của người dân, dưới ánh nắng rực rỡ của những tháng ngày hòa bình, độc lập, tự chủ, tự cường và kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.