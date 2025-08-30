[Phóng sự ảnh] Tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9
Phương Thảo
30/08/2025, 09:50
Đúng 6h30 sáng ngày 30/8, buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra tại tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, với quy mô tương tự buổi lễ chính thức...
Đây là là lần tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành cuối cùng,
quan trọng nhất trước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công
(19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
(2/9/1945 - 2/9/2025).
Khoảng 40.000 người gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang
(quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài
quân sự, xe đặc chủng... tham gia tổng duyệt cấp nhà nước. Đồng thời, trước
sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105mm đồng loạt khai hỏa.
Quân chủng Phòng không - Không quân cũng đã có màn bay tập luyện cho tổng duyệt với 30 máy bay gồm trực thăng Mi, tiêm kích Su30-MK2, tiêm kích đa năng Yak-130, máy bay huấn luyện L-29NG…
Trước đó, rạng sáng 30/8, khối khí tài quân sự, bao gồm xe tăng, thiết
giáp, xe pháo binh bánh xích, bánh lốp... đã được tập kết nhanh chóng, sẵn sàng
cho buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9.
Để chuẩn bị cho màn trình diễn quân sự quy mô lớn, các đơn vị tham gia đã hoàn tất công tác kiểm tra, bố trí khí tài, đảm
bảo an toàn và đúng tiến độ, tạo khí thế mạnh mẽ, trang nghiêm trước ngày lễ trọng
đại. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này nhằm bảo đảm mọi khối diễu binh, diễu hành vận
hành trơn tru, phản ánh sự chuyên nghiệp, sức mạnh và kỷ luật của Quân đội và lực
lượng Công an nhân dân Việt Nam.
Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông TP Hà Nội
Thái Hồ Phương thông tin, phục vụ buổi tổng duyệt và Đại lễ Quốc khánh 2/9, 39
tuyến buýt được điều chỉnh dịch vụ kéo dài thời gian hoạt động hoặc chạy xuyên
đêm vận chuyển hành khách kết nối với các ga đường sắt đô thị, trung chuyển vào
trung tâm thành phố.
Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro)
cho hay trong ngày 29/8 và ngày 1/9, thời gian hoạt động kéo dài đến 3 giờ 10
ngày hôm sau (từ 5 giờ 30 ngày 29/8 đến 3 giờ 10 ngày 30/8) với giãn cách chạy
tàu 10 phút/lượt.
Trong ngày 30/8 và ngày 2/9, tàu hoạt động từ 4 giờ 30 đến
22 giờ, chạy tàu giãn cách từ 6 - 10 phút/lượt. Hanoi Metro bố trí thêm các điểm
bán vé di động tại tầng 1, 2 của nhà ga để tránh tình trạng ùn ứ hành khách và
bán trước vé lượt cho hành khách khi có yêu cầu.
