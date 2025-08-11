Thủ tướng yêu cầu kinh tế tư nhân phải đột phá hơn nữa

Chủ trì cuộc làm việc với Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh kinh tế tư nhân phải đóng góp cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước, với tư duy đổi mới, hành động quyết liệt và cách tiếp cận toàn diện...

Chiều 10/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Lãnh đạo Chính phủ với Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân về thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan; các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế là thành viên Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) và Hội đồng tư vấn cải cách hành chính.

THAY ĐỔI TƯ DUY, CÁCH TIẾP CẬN MỚI

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tế của các đại biểu; cũng như kết quả hoạt động và sự đóng góp của Ban IV trong 8 năm xây dựng và vận hành, nhất là trong giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, khẳng định những đóng góp của Ban IV và các đại biểu được dựng xây bằng trí tuệ, ngọn lửa tâm huyết, gắn kết bởi tinh thần đoàn kết bền chặt vì mục tiêu phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Theo Thủ tướng, nghị quyết, chương trình hành động phát triển kinh tế tư nhân đã được ban hành với các nhiệm vụ, giải pháp rất cụ thể; vấn đề là phải triển khai thực hiện cho thật tốt.

Do đó phải có tư duy, cách tiếp cận mới, mang tính toàn dân, toàn diện, toàn cầu; góp phần cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng số, xanh, tuần hoàn; phải đặt thực hiện Nghị quyết 68 nằm trong tổng thể các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chương trình hành động của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ về tất cả các lĩnh vực; tổ chức thực hiện phải thần tốc, táo bạo để xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái.

Để thực hiện được điều trên, phải tháo gỡ vướng mắc về thể chế; có cơ chế, chính sách để thu hút nguồn lực toàn xã hội; thúc đẩy phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực và quản trị thông minh; hạ tầng thông suốt.

Trong quá trình thực hiện phải bám sát tình hình thực tiễn, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt; nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, thực hiện; phát triển kinh tế tư nhân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đánh giá cao nỗ lực của Ban IV trong thời gian qua đã kịp thời nắm bắt và phản ánh thực tiễn tình hình khu vực kinh tế nhân, Thủ tướng yêu cầu cần chủ động tham vấn cơ chế, chính sách mang tầm chiến lược về phát triển khu vực kinh tế tư nhân; kiến tạo các cơ chế đối thoại hiệu quả giữa Nhà nước - nhà đầu tư; góp phần xây dựng mạng lưới liên kết doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam; tích cực tham gia xây dựng Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết 68.

XÂY DỰNG BỘ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG, GIÁM SÁT NGHỊ QUYẾT 68

Thủ tướng nhấn mạnh để cả nước tăng trưởng 8,3 - 8,5% trong năm 2025 và 2 con số trong giai đoạn tới, kinh tế tư nhân phải tham gia tích cực, có mức tăng trưởng cao hơn, ít nhất là bằng mức tăng trưởng chung của cả nước; huy động sức mạnh, nguồn lực của toàn dân, toàn xã hội vào phát triển kinh tế nói chung, trong đó có phát triển kinh tế tư nhân, mang lại lợi ích cả vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Toàn cảnh cuộc làm việc với Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân. Ảnh: VGP

Nhất trí xây dựng Bộ chỉ số đo lường, giám sát thực thi Nghị quyết số 68-NQ/TW như đề xuất của Ban IV và đã được Bộ Tài chính xây dựng ngay sau khi Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 68, Thủ tướng cho rằng đây là một trong những nguồn thông tin quan trọng để Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW đánh giá đúng người, đúng việc, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành; yêu cầu Ban IV phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương bắt tay vào việc, xây dựng ngay một bộ chỉ số thực chất, một Bảng điều khiển kỹ thuật số thông minh, trực quan phục vụ Thủ tướng và Ban Chỉ đạo quốc gia.

Người đứng đầu Chính phủ giao hoàn thành Bộ chỉ số đo lường trong tháng 8/2025, đồng thời lưu ý phải xây dựng dữ liệu, phương pháp để đo lường, thúc đẩy hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp; doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp lớn; doanh nghiệp lớn trở thành doanh nghiệp lớn hơn, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Về đề xuất tổ chức Chương trình "Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam", Thủ tướng cho rằng đây là sáng kiến rất đáng hoan nghênh nhằm tạo ra các kênh kết nối, đối thoại công - tư sâu sắc, thực chất; góp phần thực hiện chiến dịch quốc gia, lan tỏa khát vọng, truyền cảm hứng cho toàn xã hội, hưởng ứng phong trào “toàn dân thi đua làm giàu”.

Thủ tướng Chính phủ nhất trí nghiên cứu tổ chức Chương trình, với yêu cầu tránh hình thức mà phải thực chất, hiệu quả; có các công cụ để đảm bảo chương trình thành công, hiệu quả thiết thực; giao Bộ Tài chính phối hợp với Ban IV nghiên cứu về nội hàm, quy mô, cách thức tổ chức của sáng kiến này.

Đề nghị các tập đoàn, doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tham gia Ban IV nghiên cứu lập “Quỹ phát triển kinh tế tư nhân”, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy mạnh truyền thông về phát triển kinh tế tư nhân, tập trung giới thiệu các mô hình hay, cách làm mới để người dân, doanh nghiệp học hỏi, nhân rộng; đồng thời tổ chức xem xét, tôn vinh xứng đáng các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế tư nhân.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, phát triển kinh tế tư nhân được Trung ương, Bộ Chính trị, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm rất trăn trở và đã sớm ban hành Nghị quyết, đang thúc đẩy triển khai; tin tưởng thời gian tới kinh tế tư nhân Việt Nam thực sự vươn lên tầm cao mới, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc