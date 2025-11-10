Thứ Hai, 10/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Hơn 2,5 triệu ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Hà Lê

10/11/2025, 17:29

Đã có hơn 2,5 triệu ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp vào những nhóm nội dung lớn, có chiều sâu và tính thực tiễn cao trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng..

Tổng số hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân là 3.908 cuộc. Ảnh: VGP
Tổng số hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân là 3.908 cuộc. Ảnh: VGP

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về việc tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV của Đảng), các địa phương, cơ quan, đơn vị đã triển khai các hình thức tuyên truyền phong phú, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm mọi tầng lớp nhân dân (trong và ngoài nước) đều có cơ hội tiếp cận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Trong thời gian từ ngày 15/10 đến ngày 4/11/2025, việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng được các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai nghiêm túc, khẩn trương, đồng bộ và đạt kết quả tích cực.

Theo đó, đã có 3.908 hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân, với số lượng ý kiến góp ý là 127.584 ý kiến.

Số lượng ý kiến góp ý thông qua ứng dụng VneID là 2.131.376 ý kiến; Số lượng ý kiến góp ý bằng văn bản thông qua hệ thống thư, báo là 1.722 ý kiến; Số lượng ý kiến góp ý thông qua hệ thống lấy ý kiến trực tuyến của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương là 240.583 ý kiến.

Trong tổng số 2.501.265 ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng có 1.169.638 ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, 792.533 ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, 538.572 ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và 522 ý kiến góp ý khác về bố cục, hình thức.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân đều thống nhất cao với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đánh giá dự thảo được chuẩn bị công phu, toàn diện, phản ánh đúng thực tiễn, có tầm nhìn và tính khái quát cao.

Dư luận nhân dân đánh giá cao tinh thần đổi mới trong việc tích hợp ba văn kiện quan trọng thành báo cáo chính trị, thể hiện tư duy đổi mới, khoa học, thiết thực; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân dễ dàng nắm bắt toàn diện tình hình đất nước, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thảo luận, đóng góp ý kiến, nâng cao chất lượng văn kiện trình Đại hội. Có nhiều ý kiến tập trung đóng góp vào những nhóm nội dung lớn, có chiều sâu và tính thực tiễn cao.

Qua các ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện đã thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tinh thần đổi mới, khoa học và cầu thị trong quá trình chuẩn bị văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết thời gian tới, sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm nhân dân được tiếp cận đầy đủ, có cơ sở tham gia góp ý.

Cùng với đó, mở rộng, đa dạng hóa hình thức lấy ý kiến, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài nước, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung tổng hợp khách quan, đầy đủ các ý kiến góp ý, chú trọng những đề xuất có giá trị lý luận, thực tiễn, sáng tạo, góp phần hoàn thiện tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, lan tỏa các ý kiến góp ý tiêu biểu.

Đối với các địa phương chịu ảnh hưởng thiên tai, cần linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến, bảo đảm an toàn, dân chủ, phát huy trí tuệ, tâm huyết nhân dân trong góp ý xây dựng Văn kiện Đại hội XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Gợi mở, yêu cầu cụ thể về góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

16:48, 04/11/2025

Tổng Bí thư Tô Lâm: Gợi mở, yêu cầu cụ thể về góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Chính thức công bố dự thảo văn kiện Đại hội XIV để lấy ý kiến nhân dân

17:19, 15/10/2025

Chính thức công bố dự thảo văn kiện Đại hội XIV để lấy ý kiến nhân dân

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

18:12, 15/10/2025

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Từ khóa:

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đại hội XIV của Đảng Dự thảo văn kiện Đại hội XIV góp ý văn kiện Đại hội XIV

Chủ đề:

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đọc thêm

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu 5

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu 5 "rõ", tạo thuận lợi tối đa cho người ứng cử và cử tri

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh 5 "rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và tăng cường kiểm tra, giám sát độc lập; lấy cử tri làm trung tâm; tạo thuận lợi tối đa cho người ứng cử và cử tri...

Ngoại giao góp phần giữ vững môi trường, mở rộng cục diện, nâng cao thế lực, phát huy vai trò, xây dựng nền tảng

Ngoại giao góp phần giữ vững môi trường, mở rộng cục diện, nâng cao thế lực, phát huy vai trò, xây dựng nền tảng

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, tinh thần thi đua yêu nước trong ngành Ngoại giao càng phải được khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

VBF 2025: Ba thách thức chiến lược cần tháo gỡ để “bước” vào “kỷ nguyên” tăng trưởng hai con số

VBF 2025: Ba thách thức chiến lược cần tháo gỡ để “bước” vào “kỷ nguyên” tăng trưởng hai con số

Với tăng trưởng GDP ấn tượng đạt 8% và dòng vốn FDI 31,5 tỷ USD, Việt Nam tiếp tục được khẳng định là “điểm sáng kinh tế khu vực”. Tuy nhiên, để hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng hai con số và mục tiêu 2045, các nhà lãnh đạo và đối tác quốc tế cho rằng Việt Nam đang đứng trước “kỷ nguyên mới”, buộc phải giải quyết ba thách thức chiến lược: nhân lực, công nghệ và hạ tầng năng lượng sạch…

Ông Đỗ Văn Chiến được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội

Ông Đỗ Văn Chiến được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội

Quốc hội bầu ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XV.

Dự thảo Nghị định mới hướng dẫn việc lấy ý kiến nhân dân về thay đổi địa giới và đơn vị hành chính

Dự thảo Nghị định mới hướng dẫn việc lấy ý kiến nhân dân về thay đổi địa giới và đơn vị hành chính

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định hướng dẫn việc lấy ý kiến Nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Thế giới

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2026

Dân sinh

2

Đề xuất bổ sung quy định cụ thể thời gian quây, chặn dầu tràn với sự cố ngoài khơi

Kinh tế xanh

3

Đề nghị hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh đủ 2 con ở mọi độ tuổi

Dân sinh

4

Lợi nhuận toàn thị trường tăng 35%: Cổ phiếu nào tiềm năng?

Chứng khoán

5

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam được dự báo khó khăn vì tác động dây chuyền từ thuế và MMPA

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy