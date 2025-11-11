Đồng Nai tiếp tục ra “tối hậu thư” hoàn thành cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có chỉ đạo yêu cầu bằng mọi giá phải hoàn thành và thông xe cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 19/12 sắp tới theo đúng kế hoạch đề ra. Đây là lần thứ hai chính quyền tỉnh này ra “tối hậu thư” liên quan đến việc hoàn thành dự án cao tốc nói trên trong vòng chưa đầy một tháng...

Văn bản chỉ đạo do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức ký nêu rõ việc hoàn thành thông xe kỹ thuật dự án trước ngày 19/12/2025 là trách nhiệm chính trị, là danh dự, uy tín của tỉnh Đồng Nai trước Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Đây được cho là động thái mạnh mẽ của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh nhiều hạng mục thi công của công trình vẫn còn chậm, có nguy cơ ảnh hưởng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào ngày 19/12 sắp tới.

Báo cáo của Sở Xây dựng được nêu trong văn bản “tối hậu thư” cho biết, tình hình triển khai thi công dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và dự án thành phần 3 công trình đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai), mặc dù được Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng của tỉnh khẩn trương đốc thúc các nhà thầu trong suốt thời gian qua, kết quả và tiến độ vẫn chưa tương xứng.

Cụ thể, tính đến thời điểm hiện nay, tiến độ toàn công trình mới chỉ đạt 51,52% tổng giá trị hợp đồng, đặc biệt là khối lượng đất đắp nền đường còn rất lớn, vào khoảng 800.000 m3. Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, trước tình hình khẩn trương với khối lượng côn việc còn khổng lồ như vậy, thời gian hoàn thành chỉ còn khoảng 40 ngày, phía chủ đầu tư và nhà thầu vẫn chưa có giải pháp khả thi để giải quyết; trong khi khối lượng đất đắp nền (800.000 m3) là yếu tố tiên quyết cho việc hoàn thành dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu đích danh Phó giám đốc phụ trách và Phó giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (chủ đầu tư) trực tiếp chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng, khối lượng và hiệu quả triển khai dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Ông Đức yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương bổ sung thêm các nhà thầu phụ, chỉ đạo các nhà thầu thi công tăng cường máy móc, thiết bị, tập kết vật tư, nhân công thực hiện tăng tốc thi công để bù đắp tiến độ đã bị chậm. Trong khi đó, Sở Nội vụ Đồng Nai được giao theo dõi, đánh giá năng lực, tinh thần trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Phó giám đốc phụ trách Đinh Tiến Hải và Phó giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh.

Chủ đầu tư cũng có nhiệm vụ chỉ đạo các nhà thầu thực hiện nghiêm việc bảo đảm giao thông tại những vị trí cầu vượt ngang đường hiện hữu, các tuyến đường vận chuyển vật liệu xây dựng, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Trước đó vào ngày 15/10/2025, Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt ban hành ba văn bản thông báo vi phạm tiến độ hợp đồng đối với các nhà thầu là Công ty cổ phần 479 Hòa Bình, Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam và Công ty cổ phần Hải Đăng thuộc các gói thầu xây lắp số 18 và 21 của dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đây không phải là lần đầu các nhà thầu thi công chậm trễ bị nhắc nhở, cảnh báo; tuy nhiên, chủ đầu tư cho biết, lần chậm trễ này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến kế hoạch thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Đồng Nai.

Đến ngày 19/10, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra chỉ thị đã yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các giải pháp đẩy nhanh tiến độ. Tại văn bản “tối hậu thư” lần này, người đứng đầu chính quyền tỉnh Đồng Nai đã nói rõ rằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được đưa vào danh mục dự án quan trọng quốc gia và trọng điểm của ngành giao thông vận tải. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo phải hoàn thành thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12/2025; vì vậy, UBND tỉnh đã tổ chức lễ ký cam kết giữa chủ đầu tư và các nhà thầu, đồng thời phát động kế hoạch 140 ngày đêm hoàn thành thông xe kỹ thuật dự án.