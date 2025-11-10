Đà Nẵng thu ngân sách nhà nước từ nhà và đất tăng 73,2% so với cùng kỳ năm trước

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Theo số liệu từ Thống kê thành phố Đà Nẵng, tính đến ngày 25/10/2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố đạt hơn 45.000 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, khoản thu từ nhà và đất đã vượt mốc 6.000 tỷ đồng, tăng 73,2% so với cùng kỳ năm trước.
Từ đầu năm 2025 đến nay, Đà Nẵng đã ghi nhận những con số ấn tượng về thu ngân sách nhà nước; đặc biệt, khoản thu từ nhà và đất đã trở thành điểm sáng, đóng góp đáng kể vào tổng thu ngân sách của thành phố. Sự gia tăng này không chỉ phản ánh sự sôi động của thị trường bất động sản mà còn cho thấy hiệu quả của các chính sách điều chỉnh tính pháp lý và quy hoạch hạ tầng.
Theo Thống kê thành phố Đà Nẵng, tính đến ngày 25/10/2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng đã đạt hơn 45.000 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu ngân sách Trung ương đạt hơn 10.000 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương đạt hơn 35.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản thu từ nhà và đất đã vượt mốc 6.000 tỷ đồng, tăng 73,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng đáng kể, chủ yếu nhờ vào hoạt động khai thác và sử dụng đất tại các khu vực có giá trị cao được triển khai thuận lợi.
Sự bùng nổ số thu từ nhà và đất có thể được lý giải qua nhiều yếu tố. Đầu tiên, sau giai đoạn điều chỉnh mạnh trong năm 2024, thị trường bất động sản Đà Nẵng đã dần khởi sắc từ quý 3/2025 nhờ các chính sách tháo gỡ vướng mắc về pháp lý và điều chỉnh khung giá đất.
Cùng với đó, tiến độ triển khai hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm như tuyến đường ven sông Cổ Cò, khu công nghệ cao mở rộng, và các khu đô thị mới phía Tây Bắc… đã tạo động lực mạnh mẽ cho thị trường bất động sản.
Lượng giao dịch bất động sản tăng trở lại, đặc biệt ở phân khúc đất nền và nhà liền thổ. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản trong tháng 10 và lũy kế 10 tháng đầu năm tiếp tục tăng mạnh, góp phần đáng kể vào tăng trưởng chung của khu vực dịch vụ. Dịch vụ kinh doanh bất động sản trong tháng 10 đạt 1.749 tỷ đồng, tăng tới 77,8% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng đầu năm 2025, dịch vụ kinh doanh bất động sản đạt doanh thu hơn 17.000 tỷ đồng, tăng 104%.
Tuy nhiên, sự tăng trưởng này cũng đi kèm với những thách thức: Giá đất tại nhiều khu vực đã tăng vọt, khiến nhiều người dân lo ngại về khả năng tiếp cận nhà đất trong tương lai. Nhiều người mua đất đã phải đối mặt với tình trạng giá đất tăng chóng mặt, đặc biệt là sau khi sáp nhập Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, giá đất vùng ven đô thành phố Đà Nẵng (các phường thuộc Điện Bàn, Hội An cũ) tăng đột biến. Điều này đã tạo ra một làn sóng đầu tư mạnh mẽ nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bong bóng bất động sản.
Trước tình hình này, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản. Đồng thời, xử lý nghiêm hoạt động của các “cò” bất động sản và hoạt động môi giới bất động sản vi phạm pháp luật, nhằm đảm bảo sự ổn định của thị trường.
Sự bùng nổ thu ngân sách từ nhà và đất tại Đà Nẵng trong những tháng gần đây là một tín hiệu tích cực cho thấy sự phục hồi và phát triển của thị trường bất động sản. Tuy nhiên, để duy trì sự ổn định và bền vững, cần có những biện pháp quản lý chặt chẽ và hiệu quả hơn từ phía các cơ quan chức năng. Điều này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của người dân mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế của thành phố trong tương lai.
22:48, 09/11/2025
Hiện nay, các địa phương đang xây dựng Bảng giá đất để áp dụng từ ngày 1/1/2026. Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), việc xác định giá đất, hoàn thiện khung pháp lý về đất đai, bảo đảm minh bạch và phản ánh đúng giá trị quyền sử dụng đất là rất cần thiết nhưng phải được thực hiện một cách thận trọng, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
Theo ý kiến chuyên gia, để xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị cần chuyển từ tư duy “quy hoạch cho từng đô thị” sang “quy hoạch cho hệ thống đô thị”, bảo đảm tính liên kết vùng, tính mở cùng khả năng thích ứng trong bối cảnh phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi năng lượng…
Trong hai tháng cuối năm, tỉnh Đồng Nai dự sẽ tổ chức đấu giá nhiều khu lớn, qua đó, dự kiến nâng tổng thu từ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2025 lên gần 32.000 tỷ đồng, vượt hơn 50% so với chỉ tiêu Tỉnh ủy giao…
Vấn đề giá đất đang là chủ đề thu hút sự quan tâm sâu sắc của dư luận xã hội, nhất là sau khi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố có dự thảo tờ trình về việc xây dựng Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026, trong đó mức giá dự kiến tăng gấp nhiều lần so với bảng giá đất hiện hành.
Theo dự thảo Bảng giá đất áp dụng cho năm 2026, dự kiến giá đất ở tại Hà Nội sẽ tăng từ 2 – 26% tuỳ từng khu vực, cao nhất lên tới hơn 702 triệu đồng/m2. Với mức tăng này, nhiều ý kiến lo ngại sẽ tác động dây chuyền đến thị trường bất động sản, đẩy giá nhà ở lên “tầm cao mới”.
