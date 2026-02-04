Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ ngay vướng mắc triển khai Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP về an toàn thực phẩm, bảo đảm thông quan kịp thời, thông suốt thực phẩm, hàng hóa xuất nhập khẩu, tuyệt đối không để xảy ra ách tắc, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 08/CĐ-TTg ngày 3/2/2026 về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Công điện được gửi tới Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

KHẨN TRƯƠNG BAN HÀNH HƯỚNG DẪN, BẢO ĐẢM THÔNG QUAN THÔNG SUỐT

Theo Công điện, trong quá trình tổ chức triển khai Nghị định số 46/2026/NĐ-CP, đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc, nhất là trong hoạt động kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu, ảnh hưởng đến tiến độ thông quan, gây nguy cơ ùn ứ tại cửa khẩu.

Để kịp thời xử lý các vấn đề nêu trên, bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương chỉ đạo, ban hành ngay các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/1/2026 về kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và lĩnh vực được phân công quản lý.

Cùng với đó, các bộ, ngành có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc và địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị để tổ chức thực hiện theo đúng quy định; bảo đảm hoạt động kiểm tra chuyên ngành và thông quan được triển khai kịp thời, thông suốt, không để xảy ra tình trạng ách tắc, ùn ứ thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Công điện nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để các khâu triển khai, phối hợp thiếu đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước làm phát sinh thủ tục chồng chéo, kéo dài thời gian xử lý hồ sơ, gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.

Trong quá trình thực hiện, các bộ, ngành cần bám sát các quy định của Nghị định số 46/2026/NĐ-CP, đồng thời chủ động phối hợp, trao đổi thông tin để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện trên phạm vi cả nước.

RÀ SOÁT, THIẾT LẬP ĐƯỜNG DÂY NÓNG, TĂNG CƯỜNG TRỰC THÔNG QUAN 24/7

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát kỹ các quy định tại Nghị định số 46/2026/NĐ-CP; tổng hợp tình hình triển khai thực hiện, đánh giá những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Trên cơ sở đó, Bộ Y tế có trách nhiệm báo cáo và kiến nghị, đề xuất cụ thể tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026, dự kiến diễn ra vào ngày 4/2/2026, nhằm kịp thời có phương án xử lý phù hợp, bảo đảm Nghị định được triển khai hiệu quả, đúng mục tiêu đề ra.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương thiết lập ngay đường dây nóng hoạt động 24/7; công bố công khai thông tin đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các bộ nêu trên phải bố trí đầy đủ nhân lực trực thường xuyên để kịp thời tiếp nhận, giải đáp, làm rõ các vấn đề nổi lên trong quá trình triển khai Nghị định, nhất là những quy định mới liên quan đến kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu; đồng thời sẵn sàng tiếp nhận và xử lý nhanh chóng các vướng mắc phát sinh từ doanh nghiệp và địa phương.

Đối với Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chỉ đạo Cục Hải quan yêu cầu hải quan cửa khẩu bố trí lực lượng làm việc 24/7, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu để khẩn trương giải tỏa tình trạng ách tắc, bảo đảm thông quan kịp thời thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Bộ Tài chính cũng được giao nhiệm vụ bảo đảm hệ thống thông quan điện tử hoạt động ổn định, thông suốt, nhất là trong thời gian cao điểm, không để xảy ra sự cố kỹ thuật làm gián đoạn hoạt động thông quan.

Công điện số 08/CĐ-TTg thể hiện yêu cầu quyết liệt của Chính phủ trong việc tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về thể chế và tổ chức thực hiện, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của Nghị định số 46/2026/NĐ-CP, đồng thời duy trì hoạt động xuất nhập khẩu ổn định, thông suốt theo đúng quy định của pháp luật.