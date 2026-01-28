Thứ Tư, 28/01/2026

Bộ Y tế yêu cầu ngừng kinh doanh 5 loại sữa nghi nhiễm độc tố

Phúc Minh

28/01/2026, 14:08

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa gửi văn bản đến 3 doanh nghiệp về việc quản lý kinh doanh thực phẩm chức năng trên sàn thương mại điện tử đối với sản phẩm sữa Alula Gold Reflux, Babybio Optima 1, do nghi nhiễm độc tố đang bị Cơ quan quản lý về thực phẩm thu hồi...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, văn bản được gửi đến Công ty TNHH Ausmart (TP.HCM); Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Lazada Việt Nam (tại TP.HCM); Công ty TNHH Shopee (tại Hà Nội).

Trong văn bản, Cục An toàn thực phẩm cho biết ngày 26/1/2026, theo thông tin cảnh báo của Cơ quan an toàn thực phẩm Hồng Kông (CFS) tại đường link https://www.cfs.gov.hk/english/rc/subject/files/20260126_5.pdf và thông tin cảnh báo của Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm Australia New Zealand (FSANZ) tại đường link https://www.foodstandards.gov.au/media/media-statement-recallinfant-formula-due-potential-toxin-contamination, về việc thu hồi một số sản phẩm do nghi nhiễm độc tố cereulide, một độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Danh sách một số sản phẩm nghi nhiễm độc tố. Nguồn: Cục Quản lý Dược.
Danh sách một số sản phẩm nghi nhiễm độc tố. Nguồn: Cục Quản lý Dược.

Qua công tác hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm thực phẩm công thức Alula Gold Reflux do công ty Sanulac Nutritionals Australia Pty Ltd sản xuất đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Ausmart tại https://ausmart.vn/search?query=Alula+Gold+Reflux&type=product.

Cục An toàn thực phẩm cũng phát hiện sản phẩm thực phẩm công thức Babybio Optima 1 do công ty Vitagermine sản xuất đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Shopee tại https://shopee.vn/search?keyword=babybio%20optima%201.

Sản phẩm Babybio Optima 1 cũng đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Lazada tại https://www.lazada.vn/catalog/?q=Babybio%20Optima%201%20.

Để đảm bảo sức khoẻ và quyền lợi của người sử dụng cũng như việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng tuân thủ theo quy định của pháp luật, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Ausmart, Công ty Shopee, và Công ty Lazada ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về các sản phẩm thực phẩm nêu trên.

Các công ty trên cũng được yêu cầu nghiêm túc thực hiện, kết quả gửi báo cáo bằng văn bản gửi về Cục trước ngày 31/1/2026.

Trước đó, sau khi có thông tin Tập đoàn Danone (Pháp) thông báo tự nguyện thu hồi một lô sữa công thức Aptamil First Infant Formula tại thị trường Anh do phát hiện nhiễm độc tố cereulide, Cục An toàn thực phẩm cũng đã yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát và thông báo người tiêu dùng ngừng sử dụng.

Cereulide là một loại độc tố sinh ra từ vi khuẩn Bacillus cereus, có khả năng gây ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng buồn nôn và nôn mửa nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh.

