Thủ tướng yêu cầu trình Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính trong quý II

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng, trình Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính trong quý II/2026, nhằm tạo nền tảng huy động hiệu quả các nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số...

Tại cuộc làm việc với Bộ Tài chính sáng 29/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026–2030, tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến phải tăng khoảng 1,7–2 lần so với giai đoạn trước, trong khi nguồn vốn từ ngân sách nhà nước chỉ chiếm khoảng 20 - 22%, đặt ra yêu cầu cấp bách huy động các nguồn lực ngoài ngân sách.

Thủ tướng đồng thời chỉ rõ các nguồn lực trọng tâm cần được khai thông, tập trung vào ba nhóm chính.

Thứ nhất, nhóm nguồn lực thị trường, bao gồm phát triển thị trường chứng khoán và thị trường vốn, đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, nâng cao tính công khai, minh bạch nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư và công chúng.

Thứ hai, nhóm nguồn lực tài khóa, với trọng tâm là siết chặt kỷ luật, nâng cao hiệu quả chi ngân sách và đầu tư công; đẩy nhanh xử lý tài sản công; tăng cường quản lý thuế, chống thất thu và mở rộng cơ sở thu.

Thứ ba, nhóm nguồn lực thể chế và công nghệ, bao gồm hoàn thiện khung khổ thể chế, thúc đẩy phát triển đồng bộ các thành phần kinh tế, đi đôi với tăng cường quản lý thuế, chống thất thu và mở rộng cơ sở thuế; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu trong quản lý, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và cải cách quy trình, thủ tục.

Tại phiên họp với Bộ Tài chính sáng 29/4, Thủ tướng yêu cầu ưu tiên vốn cho dự án trọng điểm, tránh dàn trải, manh mún.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành trong quý II/2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương trình phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, bảo đảm bố trí vốn tập trung, trọng điểm, khắc phục tình trạng dàn trải, manh mún; trong đó tổng số dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương giảm ít nhất 30% so với giai đoạn 2021–2025.

Về hoàn thiện thể chế, Thủ tướng yêu cầu tập trung đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đồng thời tiến hành tổng rà soát toàn diện các quy định trong lĩnh vực quản lý. Trọng tâm là đề xuất hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công; sửa đổi, bổ sung các luật liên quan như Luật Đấu thầu, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Hải quan…, trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 2. Cùng với đó, yêu cầu ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, không để xảy ra khoảng trống pháp lý.

Chính phủ cũng khẩn trương xây dựng và triển khai Đề án phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế, dự kiến hoàn thành trong quý III/2026; đồng thời phối hợp xây dựng Nghị quyết về mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trình Hội nghị Trung ương 3 xem xét, quyết định. Trong năm 2026, việc tổng kết, đánh giá các cơ chế, chính sách đặc thù tại một số địa phương sẽ được thực hiện để làm cơ sở thể chế hóa và nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

Ở cấp độ triển khai, Thủ tướng yêu cầu trong quý II hoàn thành việc lập, điều chỉnh và phê duyệt các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với mục tiêu tăng trưởng hai con số; đồng thời hoàn thiện khung pháp lý để xử lý dứt điểm tài sản công, rà soát, bổ sung hệ thống tiêu chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật của ngành.

Về điều hành tài khóa và đầu tư công, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên tăng chi cho đầu tư phát triển; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy nhanh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương về đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án theo đầy đủ các khâu trước, trong và sau đầu tư. Đồng thời, khẩn trương trình phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, bảo đảm bố trí vốn tập trung, trọng điểm, khắc phục tình trạng dàn trải, manh mún; trong đó tổng số dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương giảm ít nhất 30% so với giai đoạn 2021–2025.

Đối với thị trường tài chính, Thủ tướng yêu cầu triển khai các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế; đồng thời khẩn trương sửa đổi, hoàn thiện quy định về trái phiếu doanh nghiệp, tăng cường kiểm tra, giám sát để thúc đẩy phát triển Trung tâm tài chính quốc tế.

Cùng với đó, tiếp tục cơ cấu lại hoạt động của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, tiến tới thành lập Quỹ đầu tư quốc gia; đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước bảo đảm hiệu quả, không thất thoát, lãng phí; đồng thời đề xuất giải pháp thu hút hiệu quả dòng vốn đầu tư nước ngoài. Song song, xây dựng Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững đến năm 2045, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quý II/2026.