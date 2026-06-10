Thứ Tư, 10/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Khơi thông 800.000 tỷ đồng vốn đầu tư, bất động sản thêm động lực tăng trưởng

Thanh Xuân

10/06/2026, 15:09

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 4.500 dự án bất động sản gặp vướng mắc, với tổng nguồn vốn bị ứ đọng hơn 3 triệu tỉ đồng. Đến nay, các cơ quan chức năng đã tháo gỡ khó khăn cho 1.025 dự án, khơi thông 800.000 tỷ đồng vốn đầu tư…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thị trường bất động sản vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Trước thực tế đó, các cơ quan quản lý đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, hướng tới phát triển thị trường lành mạnh, phát huy vai trò động lực tăng trưởng và nâng cao khả năng tiếp cận nhà ở của người dân.

TĂNG NGUỒN CUNG ĐỂ NGƯỜI DÂN DỄ TIẾP CẬN 

Tại hội thảo “Mở khóa tăng trưởng - Động lực từ kinh tế tư nhân” do Báo Thanh Niên tổ chức mới đây, bà Hoàng Thu Hằng, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), cho rằng một bất cập lớn của thị trường hiện nay là sự lệch pha cung - cầu kéo dài. Trong khi nguồn cung nhà ở cao cấp vẫn chiếm tỷ trọng lớn, thì phân khúc nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của đại đa số người dân lại thiếu hụt nghiêm trọng. Nhu cầu nhà ở thực cao nhưng nhiều người dân chưa có cơ hội tiếp cận sản phẩm phù hợp.

Để tháo gỡ khó khăn cho thị trường, thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành triển khai nhiều giải pháp nhằm khơi thông nguồn cung. Theo thống kê của Bộ Xây dựng, cả nước có 4.500 dự án bất động sản gặp vướng mắc, với tổng nguồn vốn bị ứ đọng hơn 3 triệu tỷ đồng. Đến nay, các cơ quan chức năng đã tháo gỡ khó khăn cho 1.025 dự án, qua đó, khơi thông khoảng 800.000 tỷ đồng vốn đầu tư.

“Việc xử lý những dự án bị ách tắc nhiều năm không chỉ giúp giải phóng nguồn lực xã hội, mà còn bổ sung nguồn cung cho thị trường, góp phần kéo giảm giá nhà và nâng cao khả năng tiếp cận nhà ở của người dân”, bà Hằng chia sẻ.

Một giải pháp quan trọng khác theo đại diện Bộ Xây dựng đó là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số nhằm tăng tính minh bạch của thị trường bất động sản. Bộ Xây dựng đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 357 và đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

"Mỗi bất động sản sẽ được cấp một mã định danh riêng. Thông qua mã này, người dân và nhà đầu tư có thể tra cứu đầy đủ thông tin về pháp lý, quyền sử dụng đất, điều kiện giao dịch, lịch sử mua bán cũng như diễn biến giá của bất động sản. Việc công khai dữ liệu kỳ vọng có thể giúp thị trường vận hành minh bạch hơn, hạn chế đầu cơ và giảm rủi ro cho nhà đầu tư", đại diện Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thông tin thêm.

Bà Hằng cũng cho biết lãnh đạo Đảng và Quốc hội đã chỉ đạo Bộ Xây dựng nghiên cứu các cơ chế, chính sách mới nhằm phát triển thị trường nhà ở cho thuê trong bối cảnh nguồn cung nhà ở giá phù hợp còn thiếu hụt. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện hồ sơ chính sách để trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp tháng 10/2026. Các đề xuất tập trung vào cơ chế ưu đãi về đất đai, thuế và tín dụng nhằm thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở cho thuê.

Mục tiêu là tăng nguồn cung nhà ở với chi phí phù hợp, giúp người dân có thêm lựa chọn, đặc biệt là công nhân, người lao động, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Khi chưa đủ điều kiện mua nhà, họ vẫn có thể tiếp cận chỗ ở ổn định thông qua hình thức thuê.

THAY ĐỔI TƯ DUY ĐẦU TƯ TRƯỚC NHỮNG CƠ HỘI PHÁT TRIỂN MỚI 

Bên cạnh giải pháp từ phía cơ quan quản lý, giới chuyên gia cho rằng sự phục hồi và phát triển bền vững của thị trường còn phụ thuộc đáng kể vào năng lực thích ứng cũng như chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, doanh nghiệp phải tập trung phát triển các sản phẩm có tính cạnh tranh cao, bao gồm: giá bán hợp lý, chất lượng tốt, khả năng khai thác kinh doanh hiệu quả và thanh khoản cao. Các chủ đầu tư cần vận dụng linh hoạt chính sách hỗ trợ khách hàng nhằm gia tăng sức hấp dẫn của sản phẩm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao hiệu quả đầu tư, tối ưu chi phí để tạo ra sản phẩm có giá thành phù hợp hơn với khả năng chi trả của người dân.

“Những thành viên tham gia thị trường cần tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, nâng cao năng lực phát triển dự án và tăng cường hợp tác, đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường cũng như các chuẩn mực quốc tế. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra sản phẩm làm hài lòng cả người dân và nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững”, TS. Nguyễn Văn Đính chia sẻ.

Đánh giá về cơ hội của thị trường, ông Đính cho rằng nền kinh tế đang thừa hưởng thành quả tích cực từ năm 2025, tạo nền tảng thuận lợi cho giai đoạn tăng tốc tiếp theo. Cùng với đó là quyết tâm của Trung ương trong việc đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thông qua thúc đẩy các động lực tăng trưởng như: hạ tầng, đầu tư và cải cách thể chế.

Ở góc độ đầu tư, TS. Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường - giá cả (Bộ Tài chính), nhấn mạnh cách tiếp cận bất động sản giai đoạn tới cần có sự thay đổi căn bản. Thay vì mặc định bất động sản là tài sản luôn tăng giá, nhà đầu tư nên xem đây là một loại tài sản có điều kiện, giá trị của nó phải được kiểm chứng thông qua nhiều yếu tố.

Theo đó, một bất động sản chỉ thực sự có giá trị khi đáp ứng được các tiêu chí quan trọng như: pháp lý rõ ràng, khả năng tạo dòng tiền, mức giá mua hợp lý, thanh khoản tốt và phù hợp với năng lực tài chính của nhà đầu tư. Nhà đầu tư chuyên nghiệp không nên bắt đầu bằng câu hỏi bất động sản có tăng giá hay không, mà phải đặt câu hỏi tài sản đó tạo ra giá trị gì và nếu cần bán thì ai sẽ là người mua cuối cùng. Đó chính là ranh giới giữa đầu tư và đầu cơ. Đầu cơ là kỳ vọng bán lại cho người khác với mức giá cao hơn, còn đầu tư là tạo ra giá trị thực từ tài sản.

Thị trường bất động sản được kỳ vọng đón thêm nhiều động lực

10:26, 09/06/2026

Thị trường bất động sản được kỳ vọng đón thêm nhiều động lực

Khách hàng trẻ tạo ra xu hướng mới trên thị trường bất động sản

18:05, 03/06/2026

Khách hàng trẻ tạo ra xu hướng mới trên thị trường bất động sản

"Sóng ngầm" đang tái cấu trúc thị trường bất động sản nhà ở

19:06, 28/05/2026

VnEconomy

Từ khóa:

động lực tăng trường thị trường bất động sản vốn đầu tư

Đọc thêm

TP.Hồ Chí Minh thành lập Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh

TP.Hồ Chí Minh thành lập Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh

Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh TP.Hồ Chí Minh sẽ chỉ đạo triển khai Đề án xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035...

Triển khai cơ chế đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

Triển khai cơ chế đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 1020/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài…

Bất động sản ESG không còn là lựa chọn mang tính tự nguyện

Bất động sản ESG không còn là lựa chọn mang tính tự nguyện

Bất động sản xanh phát triển theo các tiêu chuẩn ESG không còn là lựa chọn mang tính tự nguyện, mà đang trở thành xu hướng tất yếu của thị trường. Thực tế, bên cạnh yêu cầu thực hiện các cam kết về phát triển bền vững và mục tiêu phát thải ròng bằng 0, các dự án đáp ứng tiêu chuẩn ESG còn cho thấy lợi thế về giá trị, khả năng thu hút khách hàng và tiếp cận dòng vốn…

13 tổ chức, doanh nghiệp cam kết phát triển gần 100.000 căn nhà ở xã hội cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh

13 tổ chức, doanh nghiệp cam kết phát triển gần 100.000 căn nhà ở xã hội cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh

Chiều 9/6, Sở Xây dựng TPHCM phối hợp Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TPHCM tổ chức hội nghị triển khai và xúc tiến đầu tư phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, 13 tổ chức, doanh nghiệp đã đăng ký xây dựng gần 100.000 căn nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố...

Anh Nguyen Oceanfront Horizon: Tiện ích

Anh Nguyen Oceanfront Horizon: Tiện ích "độc bản" nâng tầm sống thượng lưu tại Nha Trang

Không đi theo lối mòn của những tòa tháp chọc trời hay sự xa xỉ phô trương hình thức, Anh Nguyen Oceanfront Horizon chọn một lối đi riêng: kiến tạo bộ sưu tập "Art Apartments" đầu tiên tại Nha Trang – nơi nghệ thuật hiện diện trong từng chi tiết kiến trúc, khơi gợi cảm xúc và nâng tầm trải nghiệm sống thực tế

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Video

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

eMagazine

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hà Nội xem xét đề xuất xây “chung cư nuôi lợn” nhiều tầng

Thị trường

2

Hà Tĩnh: Đón dự án gần 900 tỷ đồng sản xuất cánh tuabin gió tại Vũng Áng

Chuyển động xanh

3

Việt Nam và Campuchia nâng tầm hợp tác toàn diện ngành nông nghiệp

Thị trường

4

Từ 1/7, khám chữa bệnh đúng tuyến, dưới 379.500 đồng được Bảo hiểm thanh toán toàn bộ

Dân sinh

5

Đề xuất bổ sung Ngày Văn hóa Việt nam 24/11 vào các ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy