Khơi thông 800.000 tỷ đồng vốn đầu tư, bất động sản thêm động lực tăng trưởng

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 4.500 dự án bất động sản gặp vướng mắc, với tổng nguồn vốn bị ứ đọng hơn 3 triệu tỉ đồng. Đến nay, các cơ quan chức năng đã tháo gỡ khó khăn cho 1.025 dự án, khơi thông 800.000 tỷ đồng vốn đầu tư…

Thị trường bất động sản vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Trước thực tế đó, các cơ quan quản lý đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, hướng tới phát triển thị trường lành mạnh, phát huy vai trò động lực tăng trưởng và nâng cao khả năng tiếp cận nhà ở của người dân.

TĂNG NGUỒN CUNG ĐỂ NGƯỜI DÂN DỄ TIẾP CẬN

Tại hội thảo “Mở khóa tăng trưởng - Động lực từ kinh tế tư nhân” do Báo Thanh Niên tổ chức mới đây, bà Hoàng Thu Hằng, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), cho rằng một bất cập lớn của thị trường hiện nay là sự lệch pha cung - cầu kéo dài. Trong khi nguồn cung nhà ở cao cấp vẫn chiếm tỷ trọng lớn, thì phân khúc nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của đại đa số người dân lại thiếu hụt nghiêm trọng. Nhu cầu nhà ở thực cao nhưng nhiều người dân chưa có cơ hội tiếp cận sản phẩm phù hợp.

Để tháo gỡ khó khăn cho thị trường, thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành triển khai nhiều giải pháp nhằm khơi thông nguồn cung. Theo thống kê của Bộ Xây dựng, cả nước có 4.500 dự án bất động sản gặp vướng mắc, với tổng nguồn vốn bị ứ đọng hơn 3 triệu tỷ đồng. Đến nay, các cơ quan chức năng đã tháo gỡ khó khăn cho 1.025 dự án, qua đó, khơi thông khoảng 800.000 tỷ đồng vốn đầu tư.

“Việc xử lý những dự án bị ách tắc nhiều năm không chỉ giúp giải phóng nguồn lực xã hội, mà còn bổ sung nguồn cung cho thị trường, góp phần kéo giảm giá nhà và nâng cao khả năng tiếp cận nhà ở của người dân”, bà Hằng chia sẻ.

Một giải pháp quan trọng khác theo đại diện Bộ Xây dựng đó là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số nhằm tăng tính minh bạch của thị trường bất động sản. Bộ Xây dựng đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 357 và đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

"Mỗi bất động sản sẽ được cấp một mã định danh riêng. Thông qua mã này, người dân và nhà đầu tư có thể tra cứu đầy đủ thông tin về pháp lý, quyền sử dụng đất, điều kiện giao dịch, lịch sử mua bán cũng như diễn biến giá của bất động sản. Việc công khai dữ liệu kỳ vọng có thể giúp thị trường vận hành minh bạch hơn, hạn chế đầu cơ và giảm rủi ro cho nhà đầu tư", đại diện Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thông tin thêm.

Bà Hằng cũng cho biết lãnh đạo Đảng và Quốc hội đã chỉ đạo Bộ Xây dựng nghiên cứu các cơ chế, chính sách mới nhằm phát triển thị trường nhà ở cho thuê trong bối cảnh nguồn cung nhà ở giá phù hợp còn thiếu hụt. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện hồ sơ chính sách để trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp tháng 10/2026. Các đề xuất tập trung vào cơ chế ưu đãi về đất đai, thuế và tín dụng nhằm thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở cho thuê.

Mục tiêu là tăng nguồn cung nhà ở với chi phí phù hợp, giúp người dân có thêm lựa chọn, đặc biệt là công nhân, người lao động, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Khi chưa đủ điều kiện mua nhà, họ vẫn có thể tiếp cận chỗ ở ổn định thông qua hình thức thuê.

THAY ĐỔI TƯ DUY ĐẦU TƯ TRƯỚC NHỮNG CƠ HỘI PHÁT TRIỂN MỚI

Bên cạnh giải pháp từ phía cơ quan quản lý, giới chuyên gia cho rằng sự phục hồi và phát triển bền vững của thị trường còn phụ thuộc đáng kể vào năng lực thích ứng cũng như chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, doanh nghiệp phải tập trung phát triển các sản phẩm có tính cạnh tranh cao, bao gồm: giá bán hợp lý, chất lượng tốt, khả năng khai thác kinh doanh hiệu quả và thanh khoản cao. Các chủ đầu tư cần vận dụng linh hoạt chính sách hỗ trợ khách hàng nhằm gia tăng sức hấp dẫn của sản phẩm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao hiệu quả đầu tư, tối ưu chi phí để tạo ra sản phẩm có giá thành phù hợp hơn với khả năng chi trả của người dân.

“Những thành viên tham gia thị trường cần tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, nâng cao năng lực phát triển dự án và tăng cường hợp tác, đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường cũng như các chuẩn mực quốc tế. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra sản phẩm làm hài lòng cả người dân và nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững”, TS. Nguyễn Văn Đính chia sẻ.

Đánh giá về cơ hội của thị trường, ông Đính cho rằng nền kinh tế đang thừa hưởng thành quả tích cực từ năm 2025, tạo nền tảng thuận lợi cho giai đoạn tăng tốc tiếp theo. Cùng với đó là quyết tâm của Trung ương trong việc đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thông qua thúc đẩy các động lực tăng trưởng như: hạ tầng, đầu tư và cải cách thể chế.

Ở góc độ đầu tư, TS. Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường - giá cả (Bộ Tài chính), nhấn mạnh cách tiếp cận bất động sản giai đoạn tới cần có sự thay đổi căn bản. Thay vì mặc định bất động sản là tài sản luôn tăng giá, nhà đầu tư nên xem đây là một loại tài sản có điều kiện, giá trị của nó phải được kiểm chứng thông qua nhiều yếu tố.

Theo đó, một bất động sản chỉ thực sự có giá trị khi đáp ứng được các tiêu chí quan trọng như: pháp lý rõ ràng, khả năng tạo dòng tiền, mức giá mua hợp lý, thanh khoản tốt và phù hợp với năng lực tài chính của nhà đầu tư. Nhà đầu tư chuyên nghiệp không nên bắt đầu bằng câu hỏi bất động sản có tăng giá hay không, mà phải đặt câu hỏi tài sản đó tạo ra giá trị gì và nếu cần bán thì ai sẽ là người mua cuối cùng. Đó chính là ranh giới giữa đầu tư và đầu cơ. Đầu cơ là kỳ vọng bán lại cho người khác với mức giá cao hơn, còn đầu tư là tạo ra giá trị thực từ tài sản.