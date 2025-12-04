Thúc đẩy dòng khách giữa điểm đến Cát Lâm và Việt Nam

Mới đây, TP. Cát Lâm (Trung Quốc) gây chú ý khi tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm văn hóa du lịch mùa Đông tại Hà Nội. Ngược lại, điểm đến Việt Nam cũng được kỳ vọng xuất hiện nhiều hơn trên các kênh truyền thông của Cát Lâm nhằm tiếp cận giới trẻ Trung Quốc...

TP. Cát Lâm được biết đến là thành phố lớn thứ hai của tỉnh Cát Lâm, nổi tiếng với chiều sâu văn hóa và thiên nhiên hùng vĩ của vùng Đông Bắc Trung Quốc. Danh xưng “Thủ phủ băng tuyết” và “Thiên đường trượt tuyết” đã gắn liền với địa danh này khi Cát Lâm sở hữu những điều kiện khí hậu và cảnh quan hiếm có.

Thành phố cũng được trao tặng danh hiệu “Thành phố du lịch xuất sắc của Trung Quốc” và “10 thành phố du lịch băng tuyết hàng đầu Trung Quốc”. Tại sự kiện lần này, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Phát thanh - Truyền hình và Du lịch TP. Cát Lâm - Trương Vỹ giới thiệu 5 sản phẩm du lịch mùa Đông được thiết kế dành riêng cho thị trường Việt Nam.

Đó là “Ngắm băng tuyết - gặp gỡ câu chuyện cổ tích mùa đông”; “Trượt tuyết bột - tận hưởng đam mê băng tuyết”; “Tham quan bảo tàng văn hóa - một cách thưởng thức mạch nguồn văn hóa ngàn năm”; “Thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm nhịp sống ấm áp của thành phố sông”; “Đón Tết lớn, tận hưởng phong vị vùng Quan Đông”.

Ông Trương Vỹ lý giải sức hấp dẫn của Cát Lâm bắt nguồn từ hiện tượng “băng hoa Song Hoa”, được xếp vào nhóm “Bốn kỳ quan khí tượng lớn của Trung Quốc” cùng biển mây Hoàng Sơn, bình minh Thái Sơn và thủy triều Triêu Dương. Vào những ngày lạnh dưới âm 20 độ, hơi nước từ dòng Song Hoa không đóng băng, gặp gió lạnh tạo nên lớp băng hoa phủ kín liễu và tùng bách.

Ông Trương Vỹ nhắc tới đảo Băng tuyết Cát Lâm, đỉnh núi Bắc Đại Hồ, dải phong cảnh Ngàn sợi Bạc khu Phong Mãn và khu trượt tuyết Vạn Khoa Song Hoa Hồ như những nơi khách Việt có thể tận hưởng nhiều cung bậc trải nghiệm khác nhau. Hệ thống ẩm thực mang sắc thái Hán, Mãn, Triều Tiên và Hồi tạo thêm sức hấp dẫn của thành phố.

Không gian văn hóa cũng là điểm hút lớn với di sản các triều đại Phu Dư, Bột Hải, Liêu Kim, Nguyên, Minh, Thanh; Văn Miếu Cát Lâm; quần thể đền cổ Bắc Sơn; công viên Kinh kịch; công viên di tích đường sắt Cát Hải hay lễ hội thường niên sôi động của thành phố sông Bắc.

Ông Trương Vỹ nhấn mạnh: “Chúng tôi lấy băng tuyết làm phương tiện, lấy tuyết làm cầu nối và chân thành mời du khách Việt Nam cảm nhận sức hút của núi non Đông Bắc”.

Phát biểu tại chương trình, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - Hà Văn Siêu đánh giá cao nỗ lực của Cát Lâm khi chọn Hà Nội làm điểm đến quảng bá trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm giao lưu nhân văn 2025. Ông nhìn nhận giao lưu văn hóa và hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc được xây dựng trên nền tảng ổn định lâu dài và hướng tới tương lai.

Theo ông Hà Văn Siêu, thị trường Trung Quốc đang hồi phục mạnh mẽ. Trong 10 tháng năm 2025, Việt Nam đón hơn 4,3 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 43,7% so với cùng kỳ 2024, đưa Trung Quốc trở lại vị trí thị trường gửi khách lớn nhất.

Ông Hà Văn Siêu khẳng định điều này tạo cơ sở thuận lợi để thúc đẩy trao đổi khách theo mùa, khi biển xanh Việt Nam hấp dẫn du khách Trung Quốc vào mùa lạnh và Cát Lâm mang đến trải nghiệm băng tuyết cho du khách Việt Nam.

Phó Cục trưởng cũng đề xuất hai bên tiếp tục tăng cường hoạt động giao lưu và xúc tiến quảng bá trong bối cảnh các cơ quan văn hóa và du lịch hai nước đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác. Khuyến khích các hãng hàng không hai nước nghiên cứu mở các đường bay thẳng từ Hà Nội, TP.HCM tới Cát Lâm, đặc biệt là các chuyến bay thuê bao phục vụ mùa du lịch băng tuyết.

Cùng với đó, việc phối hợp truyền thông, khai thác nền tảng số, quảng bá tại các hội chợ quốc tế như VITM Hà Nội, ITE TP.HCM hay CITM của Trung Quốc là hướng đi thiết thực để mở rộng thị trường.