Du lịch tàu biển giúp gia tăng lượng khách đến Khánh Hòa

Sáng 3/12, tàu du lịch Seven Seas Explorer (quốc tịch Marshall) cập Cảng quốc tế Cam Ranh trong chuyến du lịch vòng quanh châu Á. Đến Khánh Hòa lần này, tàu Seven Seas Explorer mang theo 700 du khách…

Theo số liệu từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh đã đón 23 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 24.808 lượt du khách lên bờ tham quan. Theo lịch đăng ký của các hãng tàu, đến hết tháng 12/2025, Khánh Hòa dự kiến tiếp tục đón thêm 8 chuyến với khoảng 6.000 khách.

Con số này đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ và xu hướng tăng trưởng tích cực của hoạt động du lịch tàu biển tại Khánh Hòa, góp phần quan trọng vào thành tích chung của ngành Du lịch tỉnh trong năm 2025. Trong đó, các thương hiệu du thuyền hạng sang như Discovery Princess, Seven Seas Explorer, Norwegian Spirit hay Celebrity Solstice đã đưa Nha Trang - Khánh Hòa trở lại trong hành trình châu Á của mình.

Đặc biệt, ngày 11/11, tàu Piano Land (quốc tịch Bermuda) mang gần 1.000 du khách, chủ yếu là khách Trung Quốc, đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh. Du khách được tham quan các điểm nổi tiếng như Tháp Bà Ponagar, Hòn Chồng, Nhà thờ Chánh tòa Nha Trang, trước khi tàu rời cảng đi vào chiều 12/11.

Lượng khách quốc tế cập cảng đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động du lịch tàu biển tại Khánh Hòa.

Đây là chuyến tàu đầu tiên neo đậu qua đêm tại Cảng quốc tế Cam Ranh cũng như tỉnh Khánh Hòa từ trước tới nay. “Việc tàu neo đậu qua đêm không chỉ giúp tăng thời gian tham quan, trải nghiệm của hành khách mà còn góp phần nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đặc biệt là du lịch về đêm tại Khánh Hòa”, ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, bày tỏ.

Trong năm nay, Cảng quốc tế Cam Ranh cũng khẳng định năng lực tiếp nhận các tàu du lịch lớn và cao cấp như Spectrum of the Seas - siêu du thuyền lớn nhất châu Á; tiếp nhận cùng lúc 2 tàu du lịch cao cấp là Norwegian Spirit và Seven Seas Explorer…

Theo Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh, việc tiếp nhận an toàn các tàu này đã chứng minh năng lực khai thác hiện đại của Cảng quốc tế Cam Ranh, tạo tiền đề cho việc đón các tàu lớn hơn trong tương lai. Đồng thời thể hiện khả năng quản lý và điều phối chuyên nghiệp của cảng ; khẳng định sự hấp dẫn của Cảng quốc tế Cam Ranh đối với phân khúc du khách hạng sang.

Cùng với Cảng quốc tế Cam Ranh, Bến du thuyền Ana Marina Nha Trang được cấp phép đón tàu quốc tế đã mở rộng đáng kể năng lực tiếp nhận khách, tạo tiền đề để Khánh Hòa trở thành trung tâm du lịch tàu biển hàng đầu khu vực Nam Trung Bộ. Lượng tàu và khách quốc tế đến Nha Trang đang tăng nhanh, phản ánh sức hấp dẫn của điểm đến, chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao và năng lực hạ tầng cảng biển được cải thiện.

Bến du thuyền Ana Marina Nha Trang đã được cấp phép đón tàu quốc tế.

Đây là động lực quan trọng giúp ngành du lịch Khánh Hòa tiếp tục phục hồi vững chắc. Tháng 11/2025, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của mưa lũ, các cơ sở lưu trú tại Khánh Hòa đã phục vụ 727.000 lượt khách, tăng 11,3% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế đạt 411.000 lượt, khách nội địa đạt 316.000 lượt. Tổng thu du lịch tháng 11/2025 đạt 2.949 tỷ đồng, tăng 11,4%.

Tính chung 11 tháng năm 2025, Khánh Hòa đã đón hơn 15,6 triệu lượt khách, tăng 16,4% so với cùng kỳ, đạt 99,7% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế hơn 5,1 triệu lượt, đạt 94,7% kế hoạch. Khách nội địa đạt hơn 10,5 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch trong 11 tháng đạt hơn 62.579 tỷ đồng, tăng 18,4%.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết, để đạt được kết quả này, sở đã tập trung vào công tác tham mưu, xúc tiến và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Cụ thể, sở đã phối hợp với các đơn vị tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh xử lý tình trạng ùn tắc tại cửa khẩu, xây dựng kế hoạch kích cầu du lịch cuối năm, hoàn thiện hồ sơ công nhận Khu du lịch Quốc gia Bắc Bán đảo Cam Ranh và triển khai thử nghiệm Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh.

Đáng chú ý, trong tháng 11/2025, nhiều hãng hàng không Trung Quốc đã tăng chuyến, mở đường bay mới đến Khánh Hòa. Bên cạnh đó, Hãng Hàng không Scoot (Singapore) mở đường bay từ Singapore đến Khánh Hòa với tần suất 2 chuyến/tuần và dự kiến tăng lên 5 chuyến/tuần từ đầu năm 2026.

Tính chung 11 tháng năm 2025, Khánh Hòa đã đón hơn 15,6 triệu lượt khách.

Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với Công ty Tư vấn Simon-Kucher (Dubai, UAE) thực hiện giai đoạn 2 của Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2045, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2025.

Mới nhất, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, du khách đến du lịch ở Khánh Hòa khi gặp sự cố sẽ được hỗ trợ toàn diện bao gồm: Đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản; cứu trợ, cứu nạn khẩn cấp; hướng dẫn thủ tục hành chính khi bị cướp giật, thất lạc giấy tờ cá nhân...

Cơ quan chức năng cũng sẽ giải quyết các kiến nghị về chất lượng dịch vụ, giá cả, bất đồng trong giao dịch; xử lý các hành vi chèo kéo, gian lận, nâng giá, lừa đảo... Để bảo vệ quyền lợi du khách và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tỉnh Khánh Hòa thiết lập hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin 24/7 thông qua đường dây nóng *2258 và website https://ttdhsdl.khanhhoa.gov.vn.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch là đầu mối chủ trì tiếp nhận thông tin từ du khách thông qua đường dây nóng và website; đồng thời tư vấn cho khách du lịch cách ghi nhận các thông tin cần thiết, cách lưu lại chứng cứ trong các vụ việc để có thể trình báo cơ quan chức năng.

Khánh Hòa sẽ kiểm tra, xử lý thông tin mà du khách phản ánh để minh bạch môi trường du lịch.

Về du lịch tàu biển, Trung tá Đặng Anh Diệp, Giám đốc Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh, cho biết: Cảng quốc tế Cam Ranh đang hướng đến trở thành trung tâm đón tàu biển quốc tế, đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển của du lịch biển, đảo và kinh tế tỉnh Khánh Hòa.

Để chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ này, công ty đã phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất giải phóng lồng bè nuôi trồng thủy sản trên tuyến luồng ra vào Cảng quốc tế Cam Ranh; triển khai thủ tục điện tử trong cấp phép ra, vào để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Song song, công ty đang kết nối với các khu nghỉ dưỡng tại Bãi Dài và các khu vực lân cận nhằm đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách tàu biển.