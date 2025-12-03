Phú Quốc nhộn nhịp du khách quốc tế

Mùa du lịch cuối năm, khi du khách châu Âu bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyến nghỉ dưỡng, Phú Quốc bất ngờ được Express UK – một trong những trang tin đại chúng có lượng độc giả hàng ngày lớn nhất tại Anh – nhiệt liệt đề cử…

Trong bài viết về xu hướng du lịch mới của du khách Anh tại các nước Đông Nam Á, Express gợi ý thay vì Thái Lan đã quá quen thuộc, du khách nên chọn các điểm đến gần đó có “chi phí hợp lý hơn và biển đẹp hơn”. Trong đó, Phú Quốc là lựa chọn tiêu biểu nhất.

Dẫn chứng bằng nhiều chia sẻ của khách quốc tế, trong đó có những người đã đi cả Thái Lan lẫn Việt Nam, Express nhấn mạnh “nếu có chuyến du lịch Đông Nam Á 3 tuần, hãy dành trọn toàn thời gian cho Việt Nam”. Báo Anh đã dẫn lại một video của Geek Wandering – travel vlogger sở hữu gần nửa triệu người theo dõi.

Geek Wandering ca ngợi bờ cát trắng, biển xanh, những ngôi chùa yên bình và đặc biệt là cảm giác “có tất cả” mà Phú Quốc mang lại. Từ thiên nhiên đến văn hóa, trong khi chi phí vẫn dễ chịu hơn nhiều điểm đến quen thuộc trong khu vực.

Để khẳng định những điều này, cây bút Chloe Selvester của Express viết về trải nghiệm của chính mình trên tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới tới đảo Hòn Thơm – trải nghiệm mà cô cho rằng “hoàn hảo để chiêm ngưỡng thiên đường”. “15 phút trên cáp treo giữa trời và biển được gói lại trong một khung cảnh đáng kinh ngạc, đủ sức trở thành lý do để du khách bay nửa vòng Trái đất tới Việt Nam,” tờ báo viết.

Tại Đông Nam Á, Phú Quốc mang lại tất cả - từ thiên nhiên đến văn hóa - trong khi chi phí vẫn dễ chịu.

Cũng mới đây, cẩm nang du lịch lâu đời và uy tín hàng đầu thế giới - Lonely Planet - công bố Phú Quốc là điểm đến biển số một tại Việt Nam. Đảo Ngọc được vinh danh đồng thời trong ba danh sách: “10 bãi biển tuyệt nhất Việt Nam”, “10 điểm đến tuyệt nhất Việt Nam” và “9 kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam”.

Trong đó, một trong những bãi biển mà Lonely Planet đánh giá là đẹp nhất, tượng trưng cho đảo Ngọc là Bãi Sao. “Bãi cát trắng mịn đẹp như tranh vẽ, với đường cong hình lưỡi liềm hoàn hảo cùng làn nước xanh biếc, Bãi Sao là lựa chọn hàng đầu cho những người yêu biển”, cẩm nang du lịch Mỹ nhận định.

Cách nhau một ngọn đồi là Bãi Kem với các ưu điểm tương tự về bờ cát trắng và màu nước xanh ngọc lục bảo. Bãi biển này từng lọt top 50 đẹp nhất hành tinh và là nơi “trú ngụ” của các khu nghỉ dưỡng hàng đầu Phú Quốc như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, New World Phu Quoc, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay…

Ngoài bãi biển, cẩm nang du lịch Mỹ còn đánh giá cao về các hoạt động vui chơi giải trí tại Phú Quốc, những thứ giúp hòn đảo trở nên hấp dẫn hơn và phù hợp với mọi đối tượng du khách.

Lonely Planet đánh giá bãi biển tượng trưng cho đảo Ngọc là Bãi Sao.

Với đà tăng trưởng hiện tại, nhiều chuyên gia cho rằng Phú Quốc đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, tương tự giai đoạn “cất cánh” của Bali (Indonesia) hay Phuket (Thái Lan) trước đây. Từ một điểm đến từng bị truyền thông quốc tế xem là “ngủ quên”, đảo Ngọc chỉ trong hai năm đã liên tục được vinh danh, qua đó khẳng định sức hút ngày càng lớn trên bản đồ du lịch thế giới và thu hút du khách từ nhiều thị trường khác nhau.

Sức hút của Phú Quốc cũng được tăng tốc rõ rệt nhờ chính sách miễn thị thực 30 ngày cho du khách quốc tế, tạo lợi thế cạnh tranh trực tiếp với các điểm đến biển trong khu vực và mở ra cơ hội thu hút những hành trình lưu trú dài ngày. Việc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được mở rộng cùng các đường bay mới đã tạo nền tảng để Phú Quốc chinh phục các thị trường khách toàn cầu, biến đảo ngọc trở thành một trong những cửa ngõ du lịch mới của khu vực.

Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch An Giang, cho biết: “Năm 2025, Phú Quốc thật sự bùng nổ khách quốc tế đến chơi. Cơ sở hạ tầng, giao thông và các sản phẩm du lịch ở Phú Quốc không ngừng được nâng chất lượng, tạo ra sự khác biệt, đẳng cấp để phục vụ du khách. Chính sách miễn visa ở Phú Quốc đã trở thành điểm thuận tiện thu hút khách quốc tế đến. Công tác truyền thông, quảng bá cũng được địa phương đẩy mạnh”.

Sức hút của Phú Quốc cũng được tăng tốc rõ rệt nhờ chính sách miễn thị thực 30 ngày cho du khách quốc tế.

Năm 2025, Sở Du lịch An Giang phối hợp đơn vị liên quan tổ chức 22 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến du lịch cho hơn 1.500 người. Địa phương xem đây là sự chuẩn bị nguồn nhân lực du lịch phục vụ du khách. Ngoài ra, sở cũng phối hợp cơ quan thực hiện các nhiệm vụ liên quan để chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2027 ở Phú Quốc (APEC 2027).

Theo số liệu từ Sở Du lịch An Giang, trong 11 tháng, đặc khu Phú Quốc đã đón khoảng 7,6 triệu lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ, vượt mục tiêu năm gần 5%. Tính riêng khách quốc tế, trong tháng 11, Phú Quốc đón hơn 242.000 lượt, tăng 3 lần so với cùng kỳ 2024.

Lũy kế 11 tháng, gần 1,59 triệu lượt khách quốc tế đã đến đặc khu, tăng 1,8 lần so cùng kỳ năm ngoái và đạt 135% so kế hoạch năm. Tổng thu du lịch ước đạt gần 39.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm ngoái.

CEO Công ty Du lịch AZA Travel Nguyễn Tiến Đạt cho biết tháng 11 là mùa cao điểm du lịch tại Phú Quốc, lượng khách đổ về đảo tháng này tăng mạnh "là điều dễ hiểu". Tuy nhiên, du lịch Phú Quốc tăng trưởng mạnh, vượt xa năm ngoái, vượt 5% mục tiêu năm trước một tháng, là nhờ chiến lược phát triển của địa phương.

Tính riêng khách quốc tế, trong tháng 11, Phú Quốc đón hơn 242.000 lượt, tăng 3 lần so với cùng kỳ 2024.

Trước đây, du khách đến Phú Quốc không có nhiều điểm vui chơi, chủ yếu chỉ tắm biển, đi chợ đêm Dương Đông, tham quan vài điểm như Dinh Cậu, thiền viện và đi tour ba đảo. Hiện tại, hàng loạt các hoạt động vui chơi, trải nghiệm được thiết kế để phục vụ khách từ sáng đến đêm: vui chơi tại safari, khu chợ đêm Vui Phết, xem pháo hoa mỗi tối, các show diễn thực cảnh như Nụ hôn của biển cả, Tinh hoa Việt Nam. Bên cạnh đó, du khách cũng có thể đi cáp treo đến Hòn Thơm nghỉ dưỡng.

Từ 1/11, thêm một hãng mở đường bay đến đảo, giúp việc di chuyển đến Phú Quốc ngày một thuận tiện. Phú Quốc cũng đã xử lý được tình trạng chặt chém khách du lịch. Đây cũng được coi là một trong những điểm sáng hút khách đến hòn đảo.

Ông Nguyễn Thành Quốc, Phó giám đốc Sở Du lịch An Giang, thông tin năm 2026 được xem là tiền đề quan trọng, địa phương đặt mục tiêu phấn đấu và dự kiến đón khoảng 25 triệu lượt khách, khách quốc tế hơn 2,1 triệu lượt, tổng doanh thu đạt khoảng 70.000 tỉ đồng.