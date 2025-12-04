Thứ Năm, 04/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

TP. Hồ Chí Minh đề xuất được hỗ trợ 10.000 tỷ đồng xóa nhà trên kênh rạch

Quốc Khánh

04/12/2025, 14:37

TP. Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ 10.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường cho Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà trên và ven sông, kênh, rạch giai đoạn 2025 – 2030…

TP. Hồ Chí Minh đề xuất Trung ương hỗ trợ 10.000 tỷ đồng xóa nhà trên kênh rạch - Ảnh minh họa.
TP. Hồ Chí Minh đề xuất Trung ương hỗ trợ 10.000 tỷ đồng xóa nhà trên kênh rạch - Ảnh minh họa.

Chiều 3/12, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đã ký ban hành văn bản số 4334/UBND-DA gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề xuất hỗ trợ 10.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường cho Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà trên và ven sông, kênh, rạch giai đoạn 2025 – 2030.

UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết hệ thống sông, kênh, rạch của Thành phố nhiều năm qua giữ vai trò quan trọng trong thoát nước, điều tiết mưa lũ và tạo không gian công cộng. Tuy nhiên, hiện vẫn tồn tại hàng chục ngàn căn nhà trên và ven kênh rạch, tập trung tại các lưu vực có áp lực thoát nước lớn.

Điều này dẫn đến nguy cơ mất an toàn cháy nổ, sạt lở, cản trở dòng chảy, gây ngập úng và ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị và chất lượng sống của người dân.

Ngoài ra, tại Thông báo kết luận 235-TB/VPTW ngày 24/6/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu TP. Hồ Chí Minh phải đầu tư mạnh mẽ, đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm trên và ven kênh rạch. Mục tiêu Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 – 2030 đặt ra đến cuối năm 2030 phải hoàn thành di dời 20.000 căn, tương ứng 50% số nhà ven kênh rạch toàn Thành phố.

UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết trong giai đoạn hiện nay, Thành phố phải tập trung nguồn lực lớn cho các nhiệm vụ kinh tế – xã hội quan trọng như tăng trưởng hai con số, hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông chiến lược, đặc biệt là hệ thống metro và các dự án kết nối liên vùng. Do đó, việc bố trí đủ vốn cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư – vốn chiếm tỷ trọng rất lớn – gặp nhiều hạn chế.

Bên cạnh đó, UBND TP. Hồ Chí Minh cho rằng, nếu được Trung ương hỗ trợ thêm 10.000 tỷ đồng sẽ giúp Thành phố chủ động hơn trong triển khai các dự án chỉnh trang, rút ngắn thời gian di dời, đồng thời xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm, sạt lở và ngập nước tại nhiều khu vực trọng điểm.

Đồng thời, Thành phố khẳng định việc chỉnh trang kênh rạch không chỉ mang ý nghĩa môi trường mà còn góp phần quan trọng nâng cao khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, cải thiện chất lượng sống đô thị và từng bước hình thành diện mạo mới văn minh, hiện đại.

UBND TP. Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm, xem xét và sớm có quyết định hỗ trợ để Đề án được triển khai hiệu quả trong giai đoạn 2025 - 2030.

TP. Hồ Chí Minh định hướng quy hoạch mới đến năm 2040

13:12, 03/12/2025

TP. Hồ Chí Minh định hướng quy hoạch mới đến năm 2040

TP. Hồ Chí Minh lập Hội đồng thẩm định, góp ý dự thảo bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026

10:37, 02/12/2025

TP. Hồ Chí Minh lập Hội đồng thẩm định, góp ý dự thảo bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026

Nhiều khu vực tại TP. Hồ Chí Minh thay đổi bảng giá đất mới, cao nhất 687 triệu đồng mỗi m2

07:50, 01/12/2025

Nhiều khu vực tại TP. Hồ Chí Minh thay đổi bảng giá đất mới, cao nhất 687 triệu đồng mỗi m2

Từ khóa:

10.000 tỷ đồng hỗ trợ chỉnh trang đô thị TP. Hồ Chí Minh Đề án chỉnh trang kênh rạch dự án cải tạo môi trường nâng cao chất lượng sống đô thị TP. Hồ Chí Minh Vneconomy xóa nhà trên kênh rạch

Đọc thêm

Giải pháp giúp người dân vượt qua áp lực giá nhà leo thang

Giải pháp giúp người dân vượt qua áp lực giá nhà leo thang

Việc thành lập Quỹ Nhà ở quốc gia với trọng tâm phát triển quỹ nhà ở xã hội cho thuê không chỉ mở ra cơ hội an cư cho người dân, mà còn là bước đi chiến lược nhằm ổn định thị trường bất động sản trong dài hạn…

Quy định đối tượng được thuê nhà ở công vụ sau sắp xếp đơn vị hành chính

Quy định đối tượng được thuê nhà ở công vụ sau sắp xếp đơn vị hành chính

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 45/2025/QĐ-TTg ngày 3/12/2025 quy định đối tượng thuê nhà ở công vụ tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh…

HaDo Charm Villas - Nơi không gian xanh trở thành giá trị sống thật

HaDo Charm Villas - Nơi không gian xanh trở thành giá trị sống thật

Thay vì ưu tiên số lượng nhà ở, HaDo Charm Villas dành phần lớn quỹ đất để phát triển cây xanh, mặt nước, công viên và đường dạo bộ, tạo nên cấu trúc sinh thái tự nhiên xanh mát bao phủ toàn bộ dự án.

MT Eastmark City: Cơ hội đầu tư hiếm có tại TP.HCM

MT Eastmark City: Cơ hội đầu tư hiếm có tại TP.HCM

Tọa lạc ngay tâm điểm giao thương – kinh tế sôi động của khu Đông TP.HCM, sở hữu lợi thế đã hoàn thiện, pháp lý đầy đủ và sẵn sàng khai thác, bộ đôi sản phẩm bất động sản (BĐS) thương mại tại MT Eastmark City đang trở thành “điểm nóng” săn đón của giới đầu tư từ Bắc chí Nam.

La Pura vào “Top 5 Dự án Bất động sản Trọng điểm 2025”: Thêm sự khẳng định cho chiến lược sản phẩm mới của Phát Đạt

La Pura vào “Top 5 Dự án Bất động sản Trọng điểm 2025”: Thêm sự khẳng định cho chiến lược sản phẩm mới của Phát Đạt

Dự án La Pura của Công ty Cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt (HOSE: PDR) đã được vinh danh trong hạng mục “Top 5 Dự án Bất động sản Trọng điểm” tại Chương trình Bình chọn và Vinh danh Thương hiệu & Sản phẩm Bất động sản tiêu biểu Vùng Động lực phía Nam 2025. Chương trình diễn ra vào ngày 3/12 do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) tổ chức.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

eMagazine

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

eMagazine

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

EU đầu tư hàng tỷ euro nhằm giảm phụ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc

Thế giới

2

Giám đốc của FTSE: Tháng 9/2026, Việt Nam chính thức được đưa vào rổ chỉ số theo chuẩn FTSE Global Benchmark

Chứng khoán

3

Quảng Trị: Thu ngân sách vượt dự toán, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn ì ạch

Đầu tư

4

Quy định đối tượng được thuê nhà ở công vụ sau sắp xếp đơn vị hành chính

Bất động sản

5

BofA: Không phải bong bóng AI, “núi nợ” xây trung tâm dữ liệu AI mới đáng lo

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy