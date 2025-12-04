TP. Hồ Chí Minh đề xuất được hỗ trợ 10.000 tỷ đồng xóa nhà trên kênh rạch

TP. Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ 10.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường cho Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà trên và ven sông, kênh, rạch giai đoạn 2025 – 2030…

Chiều 3/12, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đã ký ban hành văn bản số 4334/UBND-DA gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề xuất hỗ trợ 10.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường cho Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà trên và ven sông, kênh, rạch giai đoạn 2025 – 2030.

UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết hệ thống sông, kênh, rạch của Thành phố nhiều năm qua giữ vai trò quan trọng trong thoát nước, điều tiết mưa lũ và tạo không gian công cộng. Tuy nhiên, hiện vẫn tồn tại hàng chục ngàn căn nhà trên và ven kênh rạch, tập trung tại các lưu vực có áp lực thoát nước lớn.

Điều này dẫn đến nguy cơ mất an toàn cháy nổ, sạt lở, cản trở dòng chảy, gây ngập úng và ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị và chất lượng sống của người dân.

Ngoài ra, tại Thông báo kết luận 235-TB/VPTW ngày 24/6/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu TP. Hồ Chí Minh phải đầu tư mạnh mẽ, đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm trên và ven kênh rạch. Mục tiêu Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 – 2030 đặt ra đến cuối năm 2030 phải hoàn thành di dời 20.000 căn, tương ứng 50% số nhà ven kênh rạch toàn Thành phố.

UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết trong giai đoạn hiện nay, Thành phố phải tập trung nguồn lực lớn cho các nhiệm vụ kinh tế – xã hội quan trọng như tăng trưởng hai con số, hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông chiến lược, đặc biệt là hệ thống metro và các dự án kết nối liên vùng. Do đó, việc bố trí đủ vốn cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư – vốn chiếm tỷ trọng rất lớn – gặp nhiều hạn chế.

Bên cạnh đó, UBND TP. Hồ Chí Minh cho rằng, nếu được Trung ương hỗ trợ thêm 10.000 tỷ đồng sẽ giúp Thành phố chủ động hơn trong triển khai các dự án chỉnh trang, rút ngắn thời gian di dời, đồng thời xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm, sạt lở và ngập nước tại nhiều khu vực trọng điểm.

Đồng thời, Thành phố khẳng định việc chỉnh trang kênh rạch không chỉ mang ý nghĩa môi trường mà còn góp phần quan trọng nâng cao khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, cải thiện chất lượng sống đô thị và từng bước hình thành diện mạo mới văn minh, hiện đại.

UBND TP. Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm, xem xét và sớm có quyết định hỗ trợ để Đề án được triển khai hiệu quả trong giai đoạn 2025 - 2030.