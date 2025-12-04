TP. Hồ Chí Minh đề xuất được hỗ trợ 10.000 tỷ đồng xóa nhà trên kênh rạch

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 04/12/2025
Quốc Khánh
04/12/2025, 14:37
TP. Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ 10.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường cho Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà trên và ven sông, kênh, rạch giai đoạn 2025 – 2030…
Chiều 3/12, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đã ký ban hành văn bản số 4334/UBND-DA gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề xuất hỗ trợ 10.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường cho Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà trên và ven sông, kênh, rạch giai đoạn 2025 – 2030.
UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết hệ thống sông, kênh, rạch của Thành phố nhiều năm qua giữ vai trò quan trọng trong thoát nước, điều tiết mưa lũ và tạo không gian công cộng. Tuy nhiên, hiện vẫn tồn tại hàng chục ngàn căn nhà trên và ven kênh rạch, tập trung tại các lưu vực có áp lực thoát nước lớn.
Điều này dẫn đến nguy cơ mất an toàn cháy nổ, sạt lở, cản trở dòng chảy, gây ngập úng và ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị và chất lượng sống của người dân.
Ngoài ra, tại Thông báo kết luận 235-TB/VPTW ngày 24/6/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu TP. Hồ Chí Minh phải đầu tư mạnh mẽ, đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm trên và ven kênh rạch. Mục tiêu Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 – 2030 đặt ra đến cuối năm 2030 phải hoàn thành di dời 20.000 căn, tương ứng 50% số nhà ven kênh rạch toàn Thành phố.
UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết trong giai đoạn hiện nay, Thành phố phải tập trung nguồn lực lớn cho các nhiệm vụ kinh tế – xã hội quan trọng như tăng trưởng hai con số, hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông chiến lược, đặc biệt là hệ thống metro và các dự án kết nối liên vùng. Do đó, việc bố trí đủ vốn cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư – vốn chiếm tỷ trọng rất lớn – gặp nhiều hạn chế.
Bên cạnh đó, UBND TP. Hồ Chí Minh cho rằng, nếu được Trung ương hỗ trợ thêm 10.000 tỷ đồng sẽ giúp Thành phố chủ động hơn trong triển khai các dự án chỉnh trang, rút ngắn thời gian di dời, đồng thời xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm, sạt lở và ngập nước tại nhiều khu vực trọng điểm.
Đồng thời, Thành phố khẳng định việc chỉnh trang kênh rạch không chỉ mang ý nghĩa môi trường mà còn góp phần quan trọng nâng cao khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, cải thiện chất lượng sống đô thị và từng bước hình thành diện mạo mới văn minh, hiện đại.
UBND TP. Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm, xem xét và sớm có quyết định hỗ trợ để Đề án được triển khai hiệu quả trong giai đoạn 2025 - 2030.
10:37, 02/12/2025
Việc thành lập Quỹ Nhà ở quốc gia với trọng tâm phát triển quỹ nhà ở xã hội cho thuê không chỉ mở ra cơ hội an cư cho người dân, mà còn là bước đi chiến lược nhằm ổn định thị trường bất động sản trong dài hạn…
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 45/2025/QĐ-TTg ngày 3/12/2025 quy định đối tượng thuê nhà ở công vụ tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh…
Thay vì ưu tiên số lượng nhà ở, HaDo Charm Villas dành phần lớn quỹ đất để phát triển cây xanh, mặt nước, công viên và đường dạo bộ, tạo nên cấu trúc sinh thái tự nhiên xanh mát bao phủ toàn bộ dự án.
Tọa lạc ngay tâm điểm giao thương – kinh tế sôi động của khu Đông TP.HCM, sở hữu lợi thế đã hoàn thiện, pháp lý đầy đủ và sẵn sàng khai thác, bộ đôi sản phẩm bất động sản (BĐS) thương mại tại MT Eastmark City đang trở thành “điểm nóng” săn đón của giới đầu tư từ Bắc chí Nam.
Dự án La Pura của Công ty Cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt (HOSE: PDR) đã được vinh danh trong hạng mục “Top 5 Dự án Bất động sản Trọng điểm” tại Chương trình Bình chọn và Vinh danh Thương hiệu & Sản phẩm Bất động sản tiêu biểu Vùng Động lực phía Nam 2025. Chương trình diễn ra vào ngày 3/12 do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) tổ chức.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: