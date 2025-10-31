Thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo giữa Việt Nam và Vương quốc Anh

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 31/10/2025
Châu Anh
31/10/2025, 10:34
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã có cuộc gặp song phương với Nữ nam tước Jacqui Smith, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Vương quốc Anh phụ trách kỹ năng...
Diễn ra trong không khí cởi mở, chân thành và hợp tác, cuộc gặp trao đổi các định hướng lớn nhằm tăng cường quan hệ đối tác giáo dục, đào tạo và phát triển kỹ năng giữa hai quốc gia.
Tại cuộc gặp, hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác đào tạo giáo viên và xây dựng chính sách giáo dục, theo đó Vương quốc Anh sẽ hỗ trợ Việt Nam đào tạo giáo viên, xây dựng chính sách đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai, và tích hợp chương trình giáo dục quốc tế vào hệ thống giáo dục Việt Nam.
Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và trung học phổ thông, đẩy mạnh các chương trình liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên, giảng viên và công nhận tín chỉ của hai nước.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và Thứ trưởng Jacqui Smith đã ký Ý định thư và thống nhất tiếp tục phối hợp hướng tới việc gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Giáo dục trong thời gian tới.
Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi học thuật và khuyến khích việc thiết lập các chương trình liên kết mới, mở rộng hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học, dạy nghề và trung học thông qua trao đổi giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên, đặc biệt trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dược phẩm và hàng không-vũ trụ.
Vương quốc Anh khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh giảng dạy và đào tạo tiếng Anh, hướng tới mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong các trường học Việt Nam vào năm 2035 và nâng cao phát triển nhân tài thông qua hợp tác giữa các tổ chức giáo dục, cơ sở đào tạo và trường học Việt Nam.
Việt Nam hoan nghênh các cơ sở giáo dục Vương quốc Anh thành lập chi nhánh và hoạt động hiệu quả tại Việt Nam, đồng thời khuyến khích tăng cường hợp tác giáo dục xuyên quốc gia, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm giáo dục quốc tế mới.
Việt Nam cũng ghi nhận đóng góp quan trọng của Hội đồng Anh đối với quan hệ song phương trong các lĩnh vực như giao lưu văn hóa và giáo dục. Hai bên nhất trí sẽ hợp tác để Hội đồng Anh tiếp tục phát huy những đóng góp của tổ chức này theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Hai bên nhất trí “khẩn trương thảo luận, hướng tới ký kết” Bản Ghi nhớ hợp tác mới (MOU) nhằm tạo nền tảng pháp lý cho việc mở rộng và triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác trong thời gian tới.
Cuộc gặp song phương giữa Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và Thứ trưởng Jacqui Smith là bước tiến quan trọng trong việc củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác giáo dục Việt Nam-Anh, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.
Những nội dung thống nhất tại buổi làm việc mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực trong đào tạo giáo viên, phát triển kỹ năng và nâng cao chất lượng dạy, học tiếng Anh, hướng tới mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành Công điện số 204/CĐ-TTg ngày 30/10/2025 về việc tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp ứng phó, khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất, kinh doanh tại khu vực Trung Bộ...
Thành phố Huế chính thức thông báo cho học sinh trở lại trường từ ngày 31/10 tại những cơ sở đủ điều kiện. Tại nhiều địa phương miền Trung – Tây Nguyên, Chính quyền các tỉnh, thành phố đã đồng loạt triển khai các biện pháp khẩn cấp đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời chuẩn bị phương án khôi phục nhịp sống sau lũ...
Cơ sở hạ tầng của Bệnh viện Bạch Mai đã được xây dựng từ rất lâu, nhiều tòa nhà có niên đại gần 100 năm, xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng được yêu cầu phát triển chuyên môn, kỹ thuật cũng như nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân. Việc xây dựng Khoa Khám bệnh mới là rất cần thiết...
Sau nhiều ngày mưa lớn, nhiều điểm sạt lở đã xuất hiện tại Quảng Trị, uy hiếp trực tiếp đến hàng chục hộ dân và trường học. Chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai biện pháp di dời, đảm bảo an toàn cho người dân vùng nguy cơ cao...
Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số - Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hiện website giả mạo có địa chỉ datlichbhxh[.]com, có thể được sử dụng để thực hiện các hành vi giả mạo cán bộ Bảo hiểm xã hội để gửi đường dẫn của website yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân như căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: