Thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo giữa Việt Nam và Vương quốc Anh

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã có cuộc gặp song phương với Nữ nam tước Jacqui Smith, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Vương quốc Anh phụ trách kỹ năng...

Diễn ra trong không khí cởi mở, chân thành và hợp tác, cuộc gặp trao đổi các định hướng lớn nhằm tăng cường quan hệ đối tác giáo dục, đào tạo và phát triển kỹ năng giữa hai quốc gia.

Tại cuộc gặp, hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác đào tạo giáo viên và xây dựng chính sách giáo dục, theo đó Vương quốc Anh sẽ hỗ trợ Việt Nam đào tạo giáo viên, xây dựng chính sách đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai, và tích hợp chương trình giáo dục quốc tế vào hệ thống giáo dục Việt Nam.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và trung học phổ thông, đẩy mạnh các chương trình liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên, giảng viên và công nhận tín chỉ của hai nước.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và Thứ trưởng Jacqui Smith đã ký Ý định thư và thống nhất tiếp tục phối hợp hướng tới việc gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Giáo dục trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi học thuật và khuyến khích việc thiết lập các chương trình liên kết mới, mở rộng hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học, dạy nghề và trung học thông qua trao đổi giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên, đặc biệt trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dược phẩm và hàng không-vũ trụ.

Vương quốc Anh khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh giảng dạy và đào tạo tiếng Anh, hướng tới mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong các trường học Việt Nam vào năm 2035 và nâng cao phát triển nhân tài thông qua hợp tác giữa các tổ chức giáo dục, cơ sở đào tạo và trường học Việt Nam.

Việt Nam hoan nghênh các cơ sở giáo dục Vương quốc Anh thành lập chi nhánh và hoạt động hiệu quả tại Việt Nam, đồng thời khuyến khích tăng cường hợp tác giáo dục xuyên quốc gia, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm giáo dục quốc tế mới.

Việt Nam cũng ghi nhận đóng góp quan trọng của Hội đồng Anh đối với quan hệ song phương trong các lĩnh vực như giao lưu văn hóa và giáo dục. Hai bên nhất trí sẽ hợp tác để Hội đồng Anh tiếp tục phát huy những đóng góp của tổ chức này theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hai bên nhất trí “khẩn trương thảo luận, hướng tới ký kết” Bản Ghi nhớ hợp tác mới (MOU) nhằm tạo nền tảng pháp lý cho việc mở rộng và triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác trong thời gian tới.

Cuộc gặp song phương giữa Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và Thứ trưởng Jacqui Smith là bước tiến quan trọng trong việc củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác giáo dục Việt Nam-Anh, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Những nội dung thống nhất tại buổi làm việc mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực trong đào tạo giáo viên, phát triển kỹ năng và nâng cao chất lượng dạy, học tiếng Anh, hướng tới mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam.