Thanh Hóa chủ động kết nối thị trường châu Âu, thúc đẩy đầu tư và xuất khẩu

Thực hiện các chủ trương của Trung ương về hợp tác quốc tế, những năm gần đây Thanh Hóa chủ động đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, mở rộng quan hệ đối ngoại với các đối tác châu Âu, từng bước hình thành mạng lưới hợp tác kinh tế, thương mại và đào tạo nguồn nhân lực ngày càng thực chất...

Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 3 đoàn công tác sang làm việc và xúc tiến đầu tư tại châu Âu, qua đó thiết lập, củng cố quan hệ với nhiều địa phương, tổ chức và đối tác quan trọng. Các chuyến công tác tập trung làm việc với chính quyền Cảng Rotterdam (Hà Lan), Thành phố Issy-les-Moulineaux (Pháp), Thành phố Saint Peterburg (Liên bang Nga), chính quyền vùng Campania (Cộng hòa Italia), vùng Ústecký (Cộng hòa Séc), tiểu bang Thüringen (Cộng hòa Liên bang Đức), cùng các hiệp hội, cơ quan xúc tiến thương mại và cộng đồng doanh nghiệp châu Âu.

Bên cạnh kênh chính quyền, tỉnh cũng tăng cường kết nối với các đại sứ quán Việt Nam tại các nước châu Âu, hội đồng hương Việt Nam và Thanh Hóa ở nước ngoài, coi đây là cầu nối quan trọng trong xúc tiến đầu tư, thương mại, văn hóa và giáo dục. Cách tiếp cận này giúp thông tin về môi trường đầu tư, tiềm năng và thế mạnh của Thanh Hóa được truyền tải trực tiếp tới các nhà đầu tư, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

Thông qua các hoạt động đối ngoại, Thanh Hóa đã thống nhất và ký kết nhiều văn bản hợp tác quan trọng với đối tác châu Âu. Nổi bật là việc ký kết hợp tác nghiên cứu, đầu tư các dự án trong lĩnh vực năng lượng giữa Tập đoàn GEO (Cộng hòa Liên bang Đức) với UBND tỉnh Thanh Hóa vào năm 2023. Đây được xem là bước đi cụ thể nhằm tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm và nguồn lực từ châu Âu trong phát triển năng lượng bền vững.

Trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, năm 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã ký thỏa thuận hợp tác với Phòng Thủ công nghiệp thành phố Erfurt (Cộng hòa Liên bang Đức), tập trung vào đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng cho học sinh, sinh viên, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa gặp gỡ đại diện chính quyền vùng Campania, Italia thời điểm năm 2023.

Ngoài ra, Thanh Hóa cũng ký bản ghi nhớ hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Italia tại Việt Nam vào năm 2022, đồng thời phối hợp tổ chức thành công sự kiện “Ngày Italia tại Thanh Hóa” nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Italia (23/3/1973 – 23/3/2023). Chuỗi hoạt động này không chỉ thúc đẩy hợp tác kinh tế mà còn tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục và du lịch giữa hai bên.

Cùng với hợp tác đầu tư, quan hệ thương mại giữa Thanh Hóa và các đối tác châu Âu ghi nhận những kết quả tích cực. Giai đoạn 2021–2025, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh sang thị trường châu Âu đạt khoảng 1,64 tỷ USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm nông, lâm, thủy sản; dệt may; giày dép; đá xây dựng; đồ thủ công mỹ nghệ.

Ở chiều ngược lại, giá trị nhập khẩu của tỉnh từ châu Âu trong cùng giai đoạn đạt khoảng 163,165 triệu USD, tập trung vào nguyên liệu may mặc, máy móc, linh kiện và thiết bị phục vụ sản xuất. Cơ cấu hàng hóa cho thấy mối liên kết ngày càng chặt chẽ giữa sản xuất trong nước với chuỗi cung ứng và công nghệ của châu Âu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương.