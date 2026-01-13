Thanh Hóa chủ động kết nối thị trường châu Âu, thúc đẩy đầu tư và xuất khẩu

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 14/01/2026
Nguyễn Thuấn
13/01/2026, 23:31
Thực hiện các chủ trương của Trung ương về hợp tác quốc tế, những năm gần đây Thanh Hóa chủ động đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, mở rộng quan hệ đối ngoại với các đối tác châu Âu, từng bước hình thành mạng lưới hợp tác kinh tế, thương mại và đào tạo nguồn nhân lực ngày càng thực chất...
Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 3 đoàn công tác sang làm việc và xúc tiến đầu tư tại châu Âu, qua đó thiết lập, củng cố quan hệ với nhiều địa phương, tổ chức và đối tác quan trọng. Các chuyến công tác tập trung làm việc với chính quyền Cảng Rotterdam (Hà Lan), Thành phố Issy-les-Moulineaux (Pháp), Thành phố Saint Peterburg (Liên bang Nga), chính quyền vùng Campania (Cộng hòa Italia), vùng Ústecký (Cộng hòa Séc), tiểu bang Thüringen (Cộng hòa Liên bang Đức), cùng các hiệp hội, cơ quan xúc tiến thương mại và cộng đồng doanh nghiệp châu Âu.
Bên cạnh kênh chính quyền, tỉnh cũng tăng cường kết nối với các đại sứ quán Việt Nam tại các nước châu Âu, hội đồng hương Việt Nam và Thanh Hóa ở nước ngoài, coi đây là cầu nối quan trọng trong xúc tiến đầu tư, thương mại, văn hóa và giáo dục. Cách tiếp cận này giúp thông tin về môi trường đầu tư, tiềm năng và thế mạnh của Thanh Hóa được truyền tải trực tiếp tới các nhà đầu tư, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.
Thông qua các hoạt động đối ngoại, Thanh Hóa đã thống nhất và ký kết nhiều văn bản hợp tác quan trọng với đối tác châu Âu. Nổi bật là việc ký kết hợp tác nghiên cứu, đầu tư các dự án trong lĩnh vực năng lượng giữa Tập đoàn GEO (Cộng hòa Liên bang Đức) với UBND tỉnh Thanh Hóa vào năm 2023. Đây được xem là bước đi cụ thể nhằm tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm và nguồn lực từ châu Âu trong phát triển năng lượng bền vững.
Trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, năm 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã ký thỏa thuận hợp tác với Phòng Thủ công nghiệp thành phố Erfurt (Cộng hòa Liên bang Đức), tập trung vào đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng cho học sinh, sinh viên, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Ngoài ra, Thanh Hóa cũng ký bản ghi nhớ hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Italia tại Việt Nam vào năm 2022, đồng thời phối hợp tổ chức thành công sự kiện “Ngày Italia tại Thanh Hóa” nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Italia (23/3/1973 – 23/3/2023). Chuỗi hoạt động này không chỉ thúc đẩy hợp tác kinh tế mà còn tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục và du lịch giữa hai bên.
Cùng với hợp tác đầu tư, quan hệ thương mại giữa Thanh Hóa và các đối tác châu Âu ghi nhận những kết quả tích cực. Giai đoạn 2021–2025, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh sang thị trường châu Âu đạt khoảng 1,64 tỷ USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm nông, lâm, thủy sản; dệt may; giày dép; đá xây dựng; đồ thủ công mỹ nghệ.
Ở chiều ngược lại, giá trị nhập khẩu của tỉnh từ châu Âu trong cùng giai đoạn đạt khoảng 163,165 triệu USD, tập trung vào nguyên liệu may mặc, máy móc, linh kiện và thiết bị phục vụ sản xuất. Cơ cấu hàng hóa cho thấy mối liên kết ngày càng chặt chẽ giữa sản xuất trong nước với chuỗi cung ứng và công nghệ của châu Âu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương.
Năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp của thành phố Huế tăng gần 13%, vượt kế hoạch đề ra. Trên nền kết quả này, ngành Công thương thành phố phấn đấu đưa chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2026 tăng 16–17%, gắn với định hướng phát triển công nghiệp hiện đại, bền vững...
Theo HSBC, bất chấp “sóng gió” thuế quan, tăng trưởng GDP Việt Nam đạt 8% năm 2025, trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á. Sang năm 2026, HSBC dự báo tăng trưởng sẽ đạt khoảng 6,7%…
Hoa Kỳ dự kiến đầu tư hơn 15,2 triệu USD cho dự án cải thiện chuỗi giá trị cá rô phi Việt Nam và thúc đẩy thương mại các sản phẩm đậu nành chất lượng cao phục vụ nuôi trồng thủy sản. Dự án kéo dài 5 năm, hướng tới nâng tổng sản lượng cá rô phi đạt 1,21 triệu tấn, với giá trị ước khoảng 1,25 tỷ USD...
Dù Việt Nam đã chi gần 2 tỷ USD để nhập khẩu thịt và các phụ phẩm động vật trong năm 2025 nhằm bổ sung nguồn cung, song thị trường thịt lợn trong nước vẫn ghi nhận giá lợn hơi tăng nhanh và duy trì ở mức cao khi nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán đến gần...
Với mức điểm 80, cao nhất trong 7 năm qua, Chỉ số BCI quý 4/2025 khẳng định niềm tin của doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam. Sự phục hồi này củng cố vị thế Việt Nam là điểm đến đầu tư chiến lược và động lực tăng trưởng hàng đầu khu vực…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: