Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh triển khai chương trình đào tạo 3.000 CEO đến 2030

UEH CEO Program đặt mục tiêu đào tạo 3.000 CEO, doanh nhân và lãnh đạo kế cận ở các doanh nghiệp giai đoạn 2025-2030, góp phần thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân…

Theo đó, chương trình Giám đốc điều hành (UEH CEO Program) là một trong những sáng kiến đào tạo hướng đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo và điều hành nhằm tái cấu trúc các doanh nghiệp Việt Nam thông qua tích hợp khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chương trình đặt mục tiêu đào tạo 3.000 CEO - những doanh nhân và lãnh đạo kế cận cho các doanh nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận trong giai đoạn 2025-2030, góp phần thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đồng thời đáp ứng định hướng phát triển Thành phố trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo hàng đầu trong khu vực.

Phát biểu tại buổi ra mắt chương trình ngày 11/10, GS.TS Nguyễn Đông Phong, Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), khẳng định: UEH CEO Program không chỉ đào tạo kiến thức, mà còn truyền cảm hứng để mỗi nhà lãnh đạo hiểu rõ chính mình, đổi mới tư duy và bứt phá cùng doanh nghiệp.

Thông qua các dự án ứng dụng và hệ sinh thái kết nối học viên - chuyên gia - doanh nghiệp, chương trình kỳ vọng 70% học viên sẽ triển khai thành công dự án khởi nghiệp hoặc đề án tái cấu trúc doanh nghiệp, đồng thời hình thành cộng đồng UEH CEO Alumni nhằm chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác phát triển bền vững.

“Chương trình được kỳ vọng trở thành bệ phóng chiến lược cho đội ngũ doanh nhân Việt Nam, góp phần xây dựng nền kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Đồng thời, đây cũng là dấu ấn khẳng định vai trò tiên phong của UEH trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực lãnh đạo chất lượng cao, đồng hành cùng TP. Hồ Chí Minh và vùng lân cận trên hành trình trở thành trung tâm kinh tế - tài chính - đổi mới sáng tạo của Đông Nam Á”, GS.TS Nguyễn Đông Phong cho biết thêm.

UEH CEO Program gồm 1 module khởi động và 16 module chuyên sâu kéo dài trong 4 tháng. Lớp học được tổ chức vào cuối tuần để phù hợp với thời gian công tác của các lãnh đạo doanh nghiệp. Đối tượng học viên mà chương trình hướng đến bao gồm: giám đốc điều hành, lãnh đạo chức năng, doanh nhân khởi nghiệp, lãnh đạo kế cận trong doanh nghiệp gia đình và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước.

Được biết, chương trình được triển khai theo mô hình đối tác linh hoạt, trong đó UEH đảm trách vai trò học thuật và kiểm định chất lượng; các đối tác đồng hành cùng UEH hỗ trợ chuyên môn thực tiễn, truyền thông và kết nối người học. Giảng viên gồm chuyên gia học thuật trong và ngoài nước, các CEO thực tiễn.