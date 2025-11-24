Thực hiện NQ57: OneShop giúp 5,2 triệu tiểu thương chuyển đổi số dễ dàng

Bằng nền tảng công nghệ và dữ liệu, OneShop không chỉ giúp 5,2 triệu tiểu thương Việt kinh doanh hiệu quả, minh bạch mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số toàn diện theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

ONESHOP CÙNG TIỂU THƯƠNG HÒA NHỊP CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ, khi công nghệ trở thành động lực trung tâm của phát triển kinh tế – xã hội. Trong định hướng lớn của đất nước, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị (Nghị quyết 57) nhấn mạnh yêu cầu “đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, coi đây là chìa khóa để Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao trước năm 2045.

Ở khu vực huyết mạch của nền kinh tế – ngành bán lẻ với hơn 5,2 triệu tiểu thương đang đóng góp khoảng 30% GDP. Tuy nhiên, phần lớn lực lượng này vẫn vận hành thủ công, thiếu công cụ số cũng như đối mặt nhiều khó khăn với yêu cầu minh bạch thuế, sử dụng hóa đơn điện tử tại Nghị định 70/2025/NĐ-CP (Nghị định 70) cũng như lộ trình bỏ thuế khoán từ 1/1/2026.

Trong bối cảnh đó, OneShop xuất hiện như lời giải công nghệ dành riêng cho tiểu thương, giúp họ đáp ứng các yêu cầu pháp lý mà không phải đầu tư thiết bị đắt tiền hay thay đổi hoàn toàn mô hình vận hành.

Kế thừa nền tảng 5 năm phát triển của VinShop (ra đời năm 2020), One Mount Distribution (thành viên Tập đoàn One Mount) vừa cho ra mắt OneShop, được nâng cấp toàn diện với trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn (Big Data) và hệ thống vận hành hiện đại để tạo ra “bước nhảy công nghệ” cho các cửa hàng tạp hóa nhỏ bước vào kỷ nguyên mới.

Tính năng POS Voice AI giúp chủ tiệm lên đơn, tính tiền, xuất hóa đơn và báo cáo thuế ngay trên chiếc điện thoại di động.

Điển hình là tính năng ghi đơn bằng giọng nói POS Voice AI, cho phép chủ cửa hàng chỉ cần đọc tên hàng và số lượng. Hệ thống sẽ tự động ghi đơn – tính tiền – xuất hóa đơn điện tử theo đúng chuẩn Nghị định 70.

Bên cạnh đó, OneShop giúp số hóa toàn bộ dữ liệu kinh doanh hằng ngày. Doanh thu, chi phí, tồn kho, hàng bán chạy, hàng bán chậm đều hiển thị theo thời gian thực. Chủ cửa hàng không còn lo sai sót ghi chép, thất thoát khi đông khách hay lẫn sổ nợ. Tất cả thao tác đơn giản, dễ dàng chỉ trên một chiếc điện thoại.

Với những thay đổi như vậy, tiểu thương đang từng bước rời bỏ cách làm thủ công để tiến vào mô hình kinh doanh dựa trên dữ liệu – một bước chuyển tự nhiên và rõ rệt hòa vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÍNH SÁCH, NÂNG CHUẨN BÁN LẺ VIỆT

Ở góc độ chiến lược, OneShop không chỉ giải quyết bài toán vận hành cho tiểu thương mà còn là mô hình doanh nghiệp công nghệ đang trực tiếp góp phần thực thi tinh thần Nghị quyết 57 trong lĩnh vực bán lẻ.

Ông Lê Thiết Bảo – Tổng giám đốc One Mount Distribution chia sẻ, tinh thần của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị là “kim chỉ nam” cho hành trình phát triển từ thương hiệu của VinShop trong những ngày đầu tới OneShop hiện nay.

“Chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị tiên phong hiện thực hóa Nghị quyết 57 – bằng cách ứng dụng công nghệ và dữ liệu để nâng tầm hoạt động của hàng trăm nghìn tiểu thương Việt Nam – những mắt xích nhỏ nhưng vô cùng quan trọng trong chuỗi giá trị kinh tế của đất nước”, ông nói.

Từ định hướng này, OneShop được xây dựng như một nền tảng vận hành toàn diện dựa trên bốn trụ cột gắn kết chặt chẽ với nhau, bao gồm: công nghệ và dữ liệu - nguồn hàng - logistics - các đối tác. Trong đó, trụ cột quan trọng là công nghệ và dữ liệu.

Hạ tầng công nghệ của OneShop được thiết kế theo nguyên tắc digital-first, số hóa hoàn toàn mọi hoạt động trên toàn chuỗi. Ứng dụng AI và phân tích dữ liệu thời gian thực gợi ý sản phẩm phù hợp cho từng tiểu thương, tối ưu tồn kho và dự báo nhu cầu.

OneShop cũng phân phối hơn 10.000 sản phẩm hàng tiêu dùng nhanh chính hãng, hợp tác với các thương hiệu hàng đầu như Wilmar, SABECO, Indomie, Liby, C&S, MM Mega Market... cùng hơn 500 nhà cung cấp lớn trong nước và quốc tế, đảm bảo nguồn hàng ổn định, chất lượng và giá tốt.

Cùng với đó là hạ tầng logistics thông minh với hệ thống kho bãi 25.000 m2 và kho vệ tinh 10.000 m2, hệ thống quản lý logistics (WMS - TMS), giúp OneShop mỗi ngày luân chuyển 1.000 tấn hàng hóa với tỷ lệ giao đúng hạn và lấp đầy phương tiện đạt 96%.

OneShop sở hữu 25.000 m2và kho vệ tinh 10.000 m2 trên khắp cả nước.

Trụ cột cuối cùng là sức mạnh cộng lực đối tác. OneShop đã hợp tác với những đối tác uy tín: Logistics, tài chính và sản xuất. Tinh thần hợp tác được xem là “nhiên liệu” cho động cơ công nghệ – giúp OneShop mở rộng quy mô và lan tỏa giá trị tới hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước.

Ông Lê Huỳnh Minh Tú – Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM – đánh giá OneShop là ví dụ điển hình cho mô hình doanh nghiệp công nghệ đồng hành cùng chính quyền trong thực thi chuyển đổi số:

“OneShop góp phần xây dựng ngành bán lẻ minh bạch, hiện đại và bền vững, đồng thời lan tỏa giá trị chuyển đổi số tới mọi thành phần trong hệ sinh thái kinh tế”.

Trong 5 năm tới, nền tảng này đặt mục tiêu mở rộng độ phủ và từng bước kết nối toàn bộ 5,2 triệu tiểu thương Việt Nam. Nền tảng sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, đa ngành hàng, ứng dụng sâu công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để tối ưu hiệu quả vận hành, cá nhân hóa trải nghiệm kinh doanh.

Sự phát triển của OneShop được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đưa các nội dung của Nghị quyết 57 thấm sâu hơn vào hoạt động kinh tế, góp phần tái định hình ngành bán lẻ Việt trong bối cảnh mới.