Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam sau mưa lũ

Sau nhiều ngày chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ, đường sắt Bắc - Nam qua khu vực Nam Trung Bộ đã chính thức được thông tuyến...

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua khu vực Nam Trung Bộ đã chính thức thông tuyến vào lúc 20h30 ngày 25/11, sau nhiều ngày bị chia cắt do mưa lũ lớn. Việc khôi phục diễn ra trong bối cảnh nhiều vị trí hạ tầng bị hư hỏng nặng, đòi hỏi lực lượng thi công phải triển khai liên tục, khẩn trương.

Được biết, trong 4 ngày vừa qua, hơn 1.000 công nhân cùng hàng loạt máy móc đã được huy động làm việc xuyên ngày đêm để xử lý 61 điểm hư hỏng kéo dài từ ga Diêu Trì đến ga Tháp Chàm. Sau khi thông tuyến, tàu tạm thời chạy với tốc độ khoảng 5 km/h để bảo đảm an toàn và sẽ từng bước nâng lên 15 km/h khi điều kiện cho phép.

Chiều 25/11, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy đã trực tiếp kiểm tra thực địa các vị trí sạt lở, xói lở thuộc các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Thứ trưởng ghi nhận tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của cán bộ, công nhân ngành Đường sắt trong việc nhanh chóng khắc phục các điểm hư hỏng nặng, tổ chức chạy thử tải sớm nhằm bảo đảm mục tiêu thông tuyến trong thời gian ngắn nhất.

VNR cho biết từ ngày 17 – 24/11, do mưa lũ gây gián đoạn, ngành Đường sắt đã buộc phải ngừng chạy 65 đoàn tàu khách trên tuyến Bắc – Nam. Hơn 25.200 vé đã được hành khách trả lại, tương ứng giá trị khoảng 17,6 tỷ đồng. Trong thời gian tàu phải dừng dọc đường, doanh nghiệp đã bố trí phục vụ miễn phí hơn 10.500 suất ăn chính và 6.700 suất ăn phụ cho hành khách, với tổng chi phí khoảng 623 triệu đồng.

Hoạt động vận tải hàng hóa cũng chịu ảnh hưởng lớn, khi 34 đoàn tàu chuyên tuyến phải ngừng chạy, gây thiệt hại ước tính hơn 9,5 tỷ đồng. Nhiều đoàn tàu hàng phải dừng tại các ga, chờ kế hoạch hoặc chờ khôi phục hạ tầng; một số khách hàng đã hủy đơn hàng vận chuyển bằng đường sắt, trong khi nhiều container phải dỡ sang đường bộ để kịp tiến độ giao hàng, phát sinh thêm chi phí.

Ngành Đường sắt đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, củng cố các vị trí tiềm ẩn nguy cơ, bảo đảm duy trì thông tuyến và an toàn chạy tàu trong giai đoạn mưa lũ còn nhiều diễn biến phức tạp.