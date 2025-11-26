Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam sau mưa lũ

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 26/11/2025
Huỳnh Dũng
26/11/2025, 10:28
Sau nhiều ngày chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ, đường sắt Bắc - Nam qua khu vực Nam Trung Bộ đã chính thức được thông tuyến...
Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua khu vực Nam Trung Bộ đã chính thức thông tuyến vào lúc 20h30 ngày 25/11, sau nhiều ngày bị chia cắt do mưa lũ lớn. Việc khôi phục diễn ra trong bối cảnh nhiều vị trí hạ tầng bị hư hỏng nặng, đòi hỏi lực lượng thi công phải triển khai liên tục, khẩn trương.
Được biết, trong 4 ngày vừa qua, hơn 1.000 công nhân cùng hàng loạt máy móc đã được huy động làm việc xuyên ngày đêm để xử lý 61 điểm hư hỏng kéo dài từ ga Diêu Trì đến ga Tháp Chàm. Sau khi thông tuyến, tàu tạm thời chạy với tốc độ khoảng 5 km/h để bảo đảm an toàn và sẽ từng bước nâng lên 15 km/h khi điều kiện cho phép.
Chiều 25/11, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy đã trực tiếp kiểm tra thực địa các vị trí sạt lở, xói lở thuộc các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Thứ trưởng ghi nhận tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của cán bộ, công nhân ngành Đường sắt trong việc nhanh chóng khắc phục các điểm hư hỏng nặng, tổ chức chạy thử tải sớm nhằm bảo đảm mục tiêu thông tuyến trong thời gian ngắn nhất.
VNR cho biết từ ngày 17 – 24/11, do mưa lũ gây gián đoạn, ngành Đường sắt đã buộc phải ngừng chạy 65 đoàn tàu khách trên tuyến Bắc – Nam. Hơn 25.200 vé đã được hành khách trả lại, tương ứng giá trị khoảng 17,6 tỷ đồng. Trong thời gian tàu phải dừng dọc đường, doanh nghiệp đã bố trí phục vụ miễn phí hơn 10.500 suất ăn chính và 6.700 suất ăn phụ cho hành khách, với tổng chi phí khoảng 623 triệu đồng.
Hoạt động vận tải hàng hóa cũng chịu ảnh hưởng lớn, khi 34 đoàn tàu chuyên tuyến phải ngừng chạy, gây thiệt hại ước tính hơn 9,5 tỷ đồng. Nhiều đoàn tàu hàng phải dừng tại các ga, chờ kế hoạch hoặc chờ khôi phục hạ tầng; một số khách hàng đã hủy đơn hàng vận chuyển bằng đường sắt, trong khi nhiều container phải dỡ sang đường bộ để kịp tiến độ giao hàng, phát sinh thêm chi phí.
Ngành Đường sắt đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, củng cố các vị trí tiềm ẩn nguy cơ, bảo đảm duy trì thông tuyến và an toàn chạy tàu trong giai đoạn mưa lũ còn nhiều diễn biến phức tạp.
19:03, 24/11/2025
Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng TP. Hồ Chí Minh sẽ phát huy tính sáng tạo, tự lực và tự cường, tăng cường hợp tác; khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế của Việt Nam và hướng tới siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số…
UBND TP. Hải Phòng ra quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng đối với dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê tại khu vực chợ Sắt…
Sau hơn 3 tháng thông xe tạm (từ ngày 01/8/2025) nhằm giải quyết bài toán giao thông qua khu vực, cầu Đại Ngãi 2 sẽ chính thức thông xe vào ngày 19/12/2025 theo kế hoạch. Công trình hiện đủ điều kiện, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm lưu thông cho tất cả các loại xe...
Ngày 25/11, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra thực địa dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua tỉnh Đồng Nai...
Kinh tế Huế đang trải qua một giai đoạn phát triển mạnh mẽ, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi lần đầu tiên lọt vào top 10 cả nước về tăng trưởng GRDP. Đây là một thành tựu đáng chú ý, phản ánh sự chuyển mình tích cực của thành phố trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: