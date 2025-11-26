Cầu Đại Ngãi 2 sẽ thông xe vào ngày 19/12

Sau hơn 3 tháng thông xe tạm (từ ngày 01/8/2025) nhằm giải quyết bài toán giao thông qua khu vực, cầu Đại Ngãi 2 sẽ chính thức thông xe vào ngày 19/12/2025 theo kế hoạch. Công trình hiện đủ điều kiện, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm lưu thông cho tất cả các loại xe...

Làm việc với đoàn công tác trong chuyến khảo sát đánh giá tiềm năng, định hướng phát triển kinh tế khu vực dọc tuyến sông Hậu thuộc địa bàn TP. Cần Thơ của đoàn công tác Thành ủy và UBND TP. Cần Thơ ngày 23/11 vừa qua, Ban quản lý Dự án 85 - chủ đầu tư Dự án xây dựng cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60 - đã khẳng định như trên.

Dự án xây dựng cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60 bắc qua sông Hậu, gồm hai gói thầu xây lắp: Gói thầu số 11-XL (thi công xây dựng cầu Đại Ngãi 2 và phần tuyến) được khởi công xây dựng từ tháng 10/2023, và gói thầu số 15-XL (cầu Đại Ngãi 1) được khởi công tháng 12/2024.

Công trình có tổng chiều dài (gồm các cầu và tuyến) hơn 15 km; trong đó, cầu Đại Ngãi 1 đã khởi công vào tháng 01/2025, dự kiến đến tháng 6/2028 sẽ hoàn thành, và dự án cầu Đại Ngãi 2 khởi công từ tháng 10/2023, đến nay đã hoàn thành 100% khối lượng và dự kiến sẽ thông xe vào ngày 19/12/2025. Công trình có có tổng mức đầu tư 7.962 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, có điểm đầu giao quốc lộ 54 tại xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long); điểm cuối giao quốc lộ Nam Sông Hậu thuộc xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng (nay là TP. Cần Thơ); là cầu dây văng thứ ba bắc qua sông Hậu, sau cầu Cần Thơ và cầu Vàm Cống.

Cầu Đại Ngãi 2 và đường dẫn chiếm khoảng 3.907 tỷ đồng trong tổng vốn đầu tư 7.962 tỷ đồng nói trên. Sau 2 năm thi công, đến nay cầu đã hoàn thành phần cầu chính, đạt 100% khối lượng và hiện các nhà thầu đang hoàn thiện lan can, khe co giãn và thẩm mỹ mặt cầu. Để bảo đảm an toàn lưu thông tạm từ ngày 1/8/2025, chủ đầu tư đã cho lắp đặt biển báo, khống chế tốc độ tối đa 20 km/h và chỉ cho phép xe máy, ô tô dưới 16 chỗ và xe thô sơ qua lại theo khung giờ quy định.

Báo cáo với đoàn công tác, Ban quản lý Dự án 85 cho biết, cầu Đại Ngãi 2 dài 862 m gồm 13 nhịp, với nhịp chính dài 330 m, thi công bằng công nghệ đúc hẫng cân bằng. Mặt cầu rộng 17,5 m, quy mô 4 làn xe, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại, bảo đảm lưu thông cho cả xe tải trọng lớn và phương tiện dân sinh. Riêng phần đường dẫn hai đầu cầu, hiện đã được chất tải theo dõi lún và dỡ tải từ cuối tháng 10/2025. Tiếp đến, các hạng mục thảm nhựa, hoàn thiện thoát nước, tổ chức giao thông sẽ được triển khai và phấn đấu hoàn tất trong năm 2025 nhằm bảo đảm đồng bộ của toàn tuyến.

Đại diện chủ đầu tư báo cáo tiến độ dự án cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60 bắc qua sông Hậu. Ảnh: Minh Huyền

Đối với tuyến nối Cầu Đại Ngãi 2 tới quốc lộ 60 dài 12,3 km, chủ đầu tư cho biết đang chờ Bộ Xây dựng xem xét phê duyệt điều chỉnh dự án để đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và triển khai dự án.

Cùng với cầu Đại Ngãi 2, cầu Đại Ngãi 1 với phần cầu chính dài 2,59 km, rộng 21,5 m, vượt luồng Định An qua sông Hậu và nối tỉnh Vĩnh Long với TP. Cần Thơ đang được thi công khẩn trương. Đây là cây cầu dây văng lớn thứ hai tại Việt Nam sau cầu Cần Thơ, với hai trụ tháp chữ A cao 110 m. Chủ đầu tư cho biết, đến nay phần đường hai đầu cầu đã hoàn thành bấc thấm, cọc xi măng đất và đang thi công nền K95; phàn cầu Đại Ngãi 1 đạt khoảng 34% khối lượng. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2028, đồng bộ toàn tuyến của dự án cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến đường nối cầu Đại Ngãi 2 tới quốc lộ 60 nhằm hỗ trợ đơn vị thi công triển khai dự án theo kế hoạch. Ông Tùng cũng yêu cầu các sở, ngành nhanh chóng rà soát quy hoạch cầu Cần Thơ 2 và các dự án hạ tầng giao thông, logistics khu vực dọc tuyến sông Hậu, các trục giao thông huyết mạch của Thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông trên địa bàn và tăng tính kết nối vùng gắn với khai thác hiệu quả không gian phát triển của Thành phố.

Công trình cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60 qua sông Hậu khi hoàn thành giúp nâng cao năng lực vận tải cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, tạo kết nối giao thông thuận tiện giữa các tỉnh duyên hải phía Nam và với TP.Hồ Chí Minh, rút ngắn thời gian đi lại, giảm chi phí vận tải lưu thông hàng hóa, mở rộng giao thương và phá bỏ thế độc đạo của quốc lộ 1, rút ngắn khoảng 80 km so với tuyến quốc lộ 1 khi di chuyển từ Cà Mau, TP. Cần Thơ đi TP.Hồ Chí Minh và ngược lại.