Thuế quan bắt đầu “hâm nóng” giá tiêu dùng ở Mỹ

Giá của các mặt hàng từ súp đóng hộp đến phụ tùng ô tô đang có xu hướng tăng đáng kể dù lạm phát tổng thể của Mỹ vẫn duy trì ở mức độ vừa phải.

Theo tờ báo Financial Times, dữ liệu chính thức và các tuyên bố từ các công ty cho thấy giá cả đang tăng nhanh đối với một loạt sản phẩm phụ thuộc vào nhập khẩu, khi doanh nghiệp đã bán hết hàng tồn kho và bắt đầu chuyển gánh nặng chi phí thuế quan sang người tiêu dùng.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Lao động (BLS), trong 6 tháng tính đến tháng 8/2025, giá thiết bị âm thanh đã tăng 14%, giá váy áo tăng 8% và giá công cụ, phần cứng và vật tư tăng 5%. Phần lớn các mặt hàng này đều được nhập khẩu.

Ông Mark Mathews, nhà kinh tế trưởng tại Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia (NRF), cho biết: "Trong hai năm qua, lạm phát giá hàng hóa tiêu dùng gần như bằng không. Chúng ta đang bắt đầu thấy lạm phát hàng hóa tăng lên”.

Đến hiện tại, cuộc chiến thương mại của ông Trump trong nhiệm kỳ thứ hai gây thiệt hại đối với nền kinh tế Mỹ ít hơn so với lo ngại của nhiều nhà kinh tế. Một bằng chứng là tốc độ lạm phát toàn phần của nước này trong tháng 8 là 2,9%, so với mức 3% vào tháng 1.

Một số nhà bán lẻ đã nhập khẩu sớm hàng hóa để tránh thuế quan. Một số khác bảo vệ biên lợi nhuận bằng cách tăng giá trên một số mặt hàng cụ thể nhưng không phải tất cả. Costco đã giảm thiểu tác động của thuế quan bằng cách trưng bày ít mặt hàng nhập khẩu cho kỳ nghỉ đông như đồ chơi và đồ trang trí, và thay đó lấp đầy không gian bằng các sản phẩm có giá trị cao như phòng xông hơi và nhà kho sân sau.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đang trở nên rõ ràng hơn về việc tăng giá để bù đắp chi phí cao hơn của hàng hóa nhập khẩu. Kể từ tháng 4 đến nay, các nhà bán lẻ hàng đầu ở nước này đã tăng giá bán 11 trong số 29 sản phẩm "dòng mềm", như áo phông và giày dép; 12 trong số 18 "dòng cứng", như xe đạp và máy rửa chén; và 5 trong số 16 mặt hàng thể thao - theo dữ liệu của công ty nghiên cứu Telsey Advisory Group.

Nhà phân tích Joe Feldman của Telsey nhận xét: "Điều đó cho thấy thuế quan đang có tác động khiến giá cả tăng lên”.

Ashley Furniture, nhà sản xuất đồ nội thất lớn nhất thế giới, dự định tăng giá cho phần lớn sản phẩm với mức tăng từ 3,5-12% áp dụng từ ngày 5/10. Thông báo từ CEO Todd Wanek của Ashley nói: "Tình hình thuế quan đang tạo ra những thách thức đáng kể về chi phí trên toàn ngành”.

Thông báo này thậm chí được đưa ra trước khi chính quyền ông Trump công bố mức thuế mới 25% đối với đồ nội thất bọc có hiệu lực từ ngày 14/10.

Tại nhà bán lẻ phụ tùng ô tô AutoZone, giá cả có thể tăng nhiều hơn trong thời gian tới - theo CEO Philip Daniele. Nhưng ông nói thêm rằng người tiêu dùng sẽ sẵn sàng trả thêm. "Nếu bộ khởi động hỏng, xe của họ sẽ không khởi động được”, ông nói.

Giá cà phê Mỹ đã tăng mạnh, một phần do thuế 50% mà Tổng thống Trump áp lên Brazil, nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới.

Thuế quan đối với thép tấm nhập khẩu cũng đã đẩy giá thực phẩm đóng hộp lên cao. Bà Carrie Anderson, Giám đốc tài chính tại nhà sản xuất súp đóng hộp Campbell’s, cho biết tại một hội nghị vào tháng trước: "Chúng tôi bị giới hạn về nguồn có thể nhập thép tấm. Và do đó, chúng tôi phải xem xét tăng giá có chọn lọc”.

Kết quả một cuộc khảo sát của Viện Quản lý nguồn cung Mỹ (ISM) được công bố vào thứ Sáu vừa rồi đã chỉ ra những lo ngại về thuế quan trong các ngành công nghiệp bao gồm thực phẩm, xây dựng và tiện ích. Một CEO doanh nghiệp bất động sản nói trong cuộc khảo sát: "Thuế quan tiếp tục gây ra sự bất định không cần thiết trong nền kinh tế, và chi phí đang bắt đầu tăng lên”.

Phát biểu hồi cuối tháng 9, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell nói rằng cho đến nay, các nhà nhập khẩu và nhà bán lẻ Mỹ - thay vì người tiêu dùng Mỹ - đang chịu phần lớn gánh nặng thuế quan.

Ông Nathan Sheets, nhà kinh tế trưởng toàn cầu tại Citigroup, ước tính người tiêu dùng Mỹ mới chỉ phải trả 30-40% chi phí thuế quan, và 2/3 còn lại do các công ty chịu. Nhưng ông dự báo phần chi phí thuế quan mà người tiêu dùng phải chịu sẽ tăng lên 60% trong những tháng tới.