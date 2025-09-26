Thứ Sáu, 26/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Trung Quốc kêu gọi doanh nghiệp tránh đưa “cuộc chiến giảm giá” tới Mỹ

Bình Minh

26/09/2025, 14:21

Trung Quốc kêu gọi các công ty nước này tránh mở rộng cuộc chiến giảm giá tới nền kinh tế lớn nhất thế giới...

Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Wang Wentao - Ảnh: Reuters.
Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Wang Wentao - Ảnh: Reuters.

Động thái này được xem là một dấu hiệu thiện chí, cho thấy Bắc Kinh muốn duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh với Washington.

Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Wang Wentao đưa ra lời kêu gọi trên tại một cuộc gặp ở New York vào hôm 23/9. Đó là cuộc gặp của ông Wang với 10 công ty Trung Quốc trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, viễn thông và linh kiện ô tô - theo một tuyên bố từ Bộ Thương mại Trung Quốc.

Ông Wang nói Trung Quốc và Mỹ “đã đạt được một loạt kết quả đồng thuận quan trọng sau nhiều vòng tham vấn về kinh tế và thương mại”, đồng thời bày tỏ hy vọng các doanh nghiệp thấu hiểu tình thế và “có sự phản ứng tích cực”. Vị Bộ trưởng kêu gọi doanh nghiệp Trung Quốc “chống lại tình trạng dư thừa công suất cả ở trong và ngoài nước”.

Hiện nay, tình trạng dư thừa công suất sản xuất công nghiệp của Trung Quốc đã dẫn tới một cuộc cạnh tranh khốc liệt về giá cả, mà hệ lụy là tình trạng giảm phát kéo dài ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, sự tràn ngập của hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc tại nhiều quốc gia, và biên lợi nhuận của doanh nghiệp nước này ngày càng eo hẹp.

Hồi tháng 7, các nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc đã nhấn mạnh quyết tâm xử lý hiện tượng này. Bộ Chính trị Trung Quốc cam kết sẽ đẩy mạnh việc quản lý tình trạng dư thừa công suất trong các ngành công nghiệp chủ chốt và điều tiết hoạt động của các chính quyền địa phương trong việc thu hút vốn đầu tư.

Giới phân tích nhận định những phát biểu trên của Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc vừa thể hiện mong muốn giữ quan hệ với Mỹ đi đúng hướng, vừa là một sự thừa nhận về những rủi ro từ việc Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường ngoài Mỹ.

Xuất khẩu của Trung Quốc sang các thị trường như Ấn Độ, châu Phi và Đông Nam Á đã tăng mạnh trong bối cảnh quan hệ thương mại Mỹ - Trung căng thẳng. Làn sóng hàng hóa Trung Quốc tại các thị trường này đặt ra lo ngại về rủi ro đối với các nhà sản xuất địa phương.

Trong một cuộc điện đàm vào tuần trước với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Donald Trump nói ông hy vọng sẽ có cuộc gặp với ông Tập tại kỳ họp thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc vào tháng 10. Ông Trump cũng đánh giá cao những bước tiến mà Washington và Bắc Kinh đã đạt được để hoàn tất thỏa thuận về TikTok ở Mỹ.

Tất cả những điều này cho thấy mối quan hệ Mỹ - Trung đã bớt phần căng thẳng so với giai đoạn ồ ạt áp thuế quan lên hàng hóa của nhau trong năm nay.

Phía Trung Quốc đã miêu tả cuộc điện đàm giữa ông Tập và ông Trump là tích cực và thực chất. Ông Tập bày tỏ tin tưởng rằng Bắc Kinh và Washington có thể giải quyết được những vấn đề còn vướng mắc giữa hai bên.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng có ý nói rằng Mỹ nên tạo ra một môi trường bình đẳng hơn cho doanh nghiệp Trung Quốc tới làm ăn ở Mỹ - một tín hiệu cho thấy Bắc Kinh không hài lòng với các biện pháp hạn chế xuất khẩu và các hàng rào thương mại khác mà Washington áp dụng.

Phát biểu trước các lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc ở New York, Bộ trưởng Wang nói Bắc Kinh “sẽ phấn đầu ổn định hợp tác kinh tế và thương mại Trung - Mỹ phù hợp với việc ra quyết định và thực thi các quyết định của Chính phủ Trung Quốc, kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời tạo ra một môi trường tốt cho sự hợp tác đôi bên cùng có lợi giữa doanh nghiệp hai nước”.

Trung Quốc từ bỏ địa vị nước đang phát triển trong WTO

08:48, 25/09/2025

Trung Quốc từ bỏ địa vị nước đang phát triển trong WTO

Giữa thương chiến Mỹ - Trung, hàng giá rẻ từ Trung Quốc tràn ngập thế giới

16:58, 23/09/2025

Giữa thương chiến Mỹ - Trung, hàng giá rẻ từ Trung Quốc tràn ngập thế giới

Trung Quốc giữ nguyên lãi suất, nhân dân tệ có thể tiếp tục tăng giá so với USD

11:23, 22/09/2025

Trung Quốc giữ nguyên lãi suất, nhân dân tệ có thể tiếp tục tăng giá so với USD

Từ khóa:

thế giới thuế quan Trung Quốc

Chủ đề:

Chính sách thuế mới của Mỹ

Đọc thêm

Giá bạc tăng nóng hơn cả giá vàng

Giá bạc tăng nóng hơn cả giá vàng

Trong khi mối quan tâm của đa số các nhà đầu tư hướng tới vàng - kim loại quý đã tăng giá hơn 40% trong năm nay - giá bạc thực ra còn tăng nóng hơn...

Nợ toàn cầu lập kỷ lục gần 338 nghìn tỷ USD

Nợ toàn cầu lập kỷ lục gần 338 nghìn tỷ USD

Nửa đầu năm nay, nợ toàn cầu đã tăng hơn 21 nghìn tỷ USD...

Mỹ chuẩn bị áp thuế quan lên một loạt hàng hóa

Mỹ chuẩn bị áp thuế quan lên một loạt hàng hóa

Kế hoạch này được đưa ra một ngày sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald thông báo mở cuộc điều ra để đánh thuế quan với robot, máy móc công nghiệp và thiết bị y tế...

Starbucks công bố kế hoạch 1 tỷ USD cải tổ công ty

Starbucks công bố kế hoạch 1 tỷ USD cải tổ công ty

Kế hoạch này được đưa ra sau khi Starbucks đã ghi nhận 6 quý liên tiếp doanh thu suy giảm tại Mỹ...

Tổng thống Trump ký sắc lệnh về TikTok Mỹ

Tổng thống Trump ký sắc lệnh về TikTok Mỹ

Thương vụ chuyển nhượng tại Mỹ có thể định giá nền tảng TikTok Mỹ ở mức 14 tỷ USD...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc chưa thể về đích trong tháng 9/2025

Dân sinh

2

Tạm đóng cửa một năm sân bay Cà Mau để thi công nâng cấp mở rộng

Đầu tư

3

Bệnh viện tăng tốc triển khai bệnh án điện tử

Sức khỏe

4

Vì sao chứng khoán Nhật Bản liên tục lập kỷ lục?

Thế giới

5

Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất giá đỗ tại Hà Tĩnh

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy