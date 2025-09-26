Trung Quốc kêu gọi doanh nghiệp tránh đưa “cuộc chiến giảm giá” tới Mỹ

Động thái này được xem là một dấu hiệu thiện chí, cho thấy Bắc Kinh muốn duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh với Washington.

Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Wang Wentao đưa ra lời kêu gọi trên tại một cuộc gặp ở New York vào hôm 23/9. Đó là cuộc gặp của ông Wang với 10 công ty Trung Quốc trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, viễn thông và linh kiện ô tô - theo một tuyên bố từ Bộ Thương mại Trung Quốc.

Ông Wang nói Trung Quốc và Mỹ “đã đạt được một loạt kết quả đồng thuận quan trọng sau nhiều vòng tham vấn về kinh tế và thương mại”, đồng thời bày tỏ hy vọng các doanh nghiệp thấu hiểu tình thế và “có sự phản ứng tích cực”. Vị Bộ trưởng kêu gọi doanh nghiệp Trung Quốc “chống lại tình trạng dư thừa công suất cả ở trong và ngoài nước”.

Hiện nay, tình trạng dư thừa công suất sản xuất công nghiệp của Trung Quốc đã dẫn tới một cuộc cạnh tranh khốc liệt về giá cả, mà hệ lụy là tình trạng giảm phát kéo dài ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, sự tràn ngập của hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc tại nhiều quốc gia, và biên lợi nhuận của doanh nghiệp nước này ngày càng eo hẹp.

Hồi tháng 7, các nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc đã nhấn mạnh quyết tâm xử lý hiện tượng này. Bộ Chính trị Trung Quốc cam kết sẽ đẩy mạnh việc quản lý tình trạng dư thừa công suất trong các ngành công nghiệp chủ chốt và điều tiết hoạt động của các chính quyền địa phương trong việc thu hút vốn đầu tư.

Giới phân tích nhận định những phát biểu trên của Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc vừa thể hiện mong muốn giữ quan hệ với Mỹ đi đúng hướng, vừa là một sự thừa nhận về những rủi ro từ việc Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường ngoài Mỹ.

Xuất khẩu của Trung Quốc sang các thị trường như Ấn Độ, châu Phi và Đông Nam Á đã tăng mạnh trong bối cảnh quan hệ thương mại Mỹ - Trung căng thẳng. Làn sóng hàng hóa Trung Quốc tại các thị trường này đặt ra lo ngại về rủi ro đối với các nhà sản xuất địa phương.

Trong một cuộc điện đàm vào tuần trước với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Donald Trump nói ông hy vọng sẽ có cuộc gặp với ông Tập tại kỳ họp thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc vào tháng 10. Ông Trump cũng đánh giá cao những bước tiến mà Washington và Bắc Kinh đã đạt được để hoàn tất thỏa thuận về TikTok ở Mỹ.

Tất cả những điều này cho thấy mối quan hệ Mỹ - Trung đã bớt phần căng thẳng so với giai đoạn ồ ạt áp thuế quan lên hàng hóa của nhau trong năm nay.

Phía Trung Quốc đã miêu tả cuộc điện đàm giữa ông Tập và ông Trump là tích cực và thực chất. Ông Tập bày tỏ tin tưởng rằng Bắc Kinh và Washington có thể giải quyết được những vấn đề còn vướng mắc giữa hai bên.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng có ý nói rằng Mỹ nên tạo ra một môi trường bình đẳng hơn cho doanh nghiệp Trung Quốc tới làm ăn ở Mỹ - một tín hiệu cho thấy Bắc Kinh không hài lòng với các biện pháp hạn chế xuất khẩu và các hàng rào thương mại khác mà Washington áp dụng.

Phát biểu trước các lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc ở New York, Bộ trưởng Wang nói Bắc Kinh “sẽ phấn đầu ổn định hợp tác kinh tế và thương mại Trung - Mỹ phù hợp với việc ra quyết định và thực thi các quyết định của Chính phủ Trung Quốc, kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời tạo ra một môi trường tốt cho sự hợp tác đôi bên cùng có lợi giữa doanh nghiệp hai nước”.