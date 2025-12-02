Thuốc không có giấy phép nhập khẩu sẽ không được bảo hiểm y tế thanh toán

Dự kiến danh sách các thuốc không có số đăng ký lưu hành, hoặc không có giấy phép nhập khẩu tại Việt Nam sẽ bị loại ra khỏi danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế...

Bộ Y tế đã có công văn gửi các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược đề nghị cung cấp thông tin số đăng ký lưu hành của thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu theo các tổ hợp thành phần thuốc có trong danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Thông tư số 05/2015/TT-BYT ban hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế.

Trên cơ sở thông tin, dữ liệu về số đăng ký lưu hành của thuốc do các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược gửi về Bộ Y tế, Bộ đã tổng hợp và rà soát được danh sách sơ bộ các tổ hợp thành phần đã được cấp số đăng ký lưu hành, và danh sách các tổ hợp thành phần chưa ghi nhận có số đăng ký lưu hành, hoặc chưa có giấy phép nhập khẩu tại Việt Nam.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 7 Thông tư số 27/2025/TT-BYT, có hiệu lực từ ngày 1/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật, ghi thông tin, cấu trúc danh mục và hướng dẫn thanh toán đối với thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền, dược liệu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, dự kiến danh sách các tổ hợp thành phần không có số đăng ký lưu hành, hoặc không có giấy phép nhập khẩu tại Việt Nam này sẽ bị loại ra khỏi danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế.

Để tiếp tục rà soát danh mục thuốc theo nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Thông tư số 27, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược tiếp tục rà soát, cung cấp thông tin số đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu của các thuốc có tổ hợp thành phần trong danh mục.

Thông tin cung cấp đề nghị các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược gửi về Bộ Y tế trước ngày 20/12/2025.

Để đáp ứng với nhu cầu điều trị của người dân và các cơ sở khám chữa bệnh, từ năm 2023 đến nay, Bộ Y tế đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện rà soát, cập nhật, xây dựng dự thảo danh mục thuốc hóa dược để thay thế danh mục thuốc hiện tại do Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán.

Hiện, Bộ Y tế cũng đang lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư ban hành danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ, chất đánh dấu và việc thanh toán khí y tế sử dụng trong khám chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế, cho biết Bộ đang ước tính khoảng 81 thuốc có đề xuất bổ sung vào danh mục, trong đó có 76 thuốc đã đáp ứng tiêu chí, một số thuốc còn lại đang tiếp tục rà soát, xem xét.

Số lượng thuốc được đề xuất bổ sung nhiều nhất lần này là nhóm thuốc điều trị các bệnh lý ung thư, với 28 cái hoạt chất, bao gồm cả hóa chất, thuốc đích, thuốc điều hòa miễn dịch và thuốc chống độc cho bệnh nhân sau quá trình xạ trị. Cùng với đó, bổ sung nhóm thuốc chống nấm, chống nhiễm khuẩn, ký sinh trùng. Một số nhóm thuốc khác cũng được quan tâm để đưa vào danh mục lần này như nhóm thuốc tim mạch, thuốc nội tiết, tiểu đường, da liễu, cơ xương khớp…

Ngoài đề xuất bổ sung các thuốc mới vào danh mục được bảo hiểm y tế thanh toán, Bộ Y tế cũng dự kiến đưa ra khỏi danh mục này 130 thuốc thuộc hoạt chất không còn số đăng ký lưu hành, không phải là thuốc hiếm, không có giấy phép nhập khẩu.