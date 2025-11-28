Bộ Y tế đề xuất bổ sung 76 thuốc mới được bảo hiểm y tế chi trả

Bộ Y tế đề xuất bổ sung 76 thuốc mới vào danh mục được bảo hiểm y tế thanh toán, trong đó có nhiều thuốc điều trị ung thư nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh...

Thông tin được Bộ Y tế đề cập tại hội thảo ngày 28/11 về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư ban hành danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ, chất đánh dấu và việc thanh toán khí y tế sử dụng trong khám chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), cho biết sau khi rà soát, thuốc mới được đề xuất đưa vào danh mục gồm có 81 thuốc.

Trong 81 thuốc mới được xem xét, có 76 thuốc đáp ứng tiêu chí đưa vào danh mục bảo hiểm y tế, đảm bảo thuốc được đề xuất có hiệu quả điều trị tốt và an toàn. Trong số này, có 28 thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch, bao gồm 22 thuốc điều trị đích. Một số thuốc còn lại đang tiếp tục rà soát, xem xét.

Bên cạnh đó, có 14 đề xuất giảm giá cho 14 thuốc với cam kết giảm từ 6,5% đến 60,77% giá thuốc để có tỷ lệ thanh toán tốt hơn cho người bệnh, giảm chi phí cho người bệnh và góp phần sử dụng cân đối, hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế...

Bộ Y tế dự kiến việc bổ sung 76 thuốc mới vào danh mục, trong đó có nhiều thuốc điều trị ung thư, bệnh tim mạch sẽ có tác động đối với Quỹ Bảo hiểm y tế. Ước tính trong 5 năm tăng chi thêm khoảng 12.245 tỷ đồng. Trung bình mỗi năm Quỹ Bảo hiểm y tế tăng chi thêm khoảng 2.449 tỷ đồng.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, TS.BS Vũ Mạnh Hà, trong những năm qua, thuốc luôn là cấu phần quan trọng và luôn chiếm tỷ lệ chi lớn trong tổng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Mặc dù những năm gần đây, tỷ lệ thuốc trên tổng chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên tục giảm, song vẫn chiếm tỷ trọng chi tiêu lớn nhất từ Quỹ Bảo hiểm y tế. Vì vậy, việc lựa chọn sử dụng và chi trả bảo hiểm y tế cho thuốc hợp lý là rất quan trọng. Qua đó, góp phần giảm chi phí điều trị, sử dụng hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế và giảm chi tiền túi của người dân.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cùng đại diện các đơn vị chủ trì hội thảo. Ảnh: Trần Minh.

Hiện nay, việc chi trả chi phí thuốc cho người tham gia bảo hiểm y tế thực hiện theo danh mục và quy định của Thông tư số 20/2022 của Bộ Y tế, có hiệu lực từ ngày 1/3/2023.

Danh mục thuốc ban hành kèm theo Thông tư số 20 chủ yếu vẫn dựa trên danh mục thuốc ban hành từ năm 2018 theo Thông tư số 30 của Bộ Y tế, chỉ bổ sung thêm một số ít thuốc điều trị Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, nhằm đáp ứng yêu cầu điều trị trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 và mở rộng một số thuốc cho trạm y tế xã.

Trên cơ sở hồ sơ đề xuất của các cơ quan, đơn vị, Bộ Y tế đã tổng hợp và tổ chức nhiều cuộc họp để rà soát, xin ý kiến các chuyên gia lâm sàng, chuyên gia kinh tế y tế, các cơ sở khám chữa bệnh đầu ngành theo từng lĩnh vực, theo từng nhóm tác dụng dược lý.

Căn cứ các nguyên tắc, tiêu chí xây dựng danh mục thuốc quy định tại Thông tư số 37 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật, ghi thông tin, cấu trúc danh mục và hướng dẫn thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, danh mục thuốc đã được rà soát, cập nhật thuốc bổ sung mới.

Đồng thời, sửa đổi một số điều kiện, tỷ lệ thanh toán, và xem xét loại bỏ các thuốc không còn lưu hành, không đáp ứng tiêu chí an toàn hiệu quả ra khỏi danh mục.

Bên cạnh đó, lần cập nhật, sửa đổi, bổ sung này còn tập trung mở rộng danh mục thuốc cho trạm y tế xã, nhằm thực hiện đúng chủ trương của Nghị quyết số 72 và Chỉ thị số 52 về phát triển hệ thống, nâng cao chất lượng, hiệu quả y tế cơ sở, tăng cường tiếp cận y tế đầy đủ, thuận lợi cho người dân ngay tại cấp ban đầu.

Thứ trưởng nhấn mạnh, chủ trương này cũng đặc biệt phù hợp với chính sách về chính quyền địa phương 2 cấp, khi trạm y tế xã được đầu tư, phát triển cơ sở vật chất với quy mô lớn, bổ sung chức năng và tăng cường phân cấp, đầu tư nâng cao năng lực để trở thành hạt nhân quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe của người dân.