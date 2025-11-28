Thứ Sáu, 28/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Bộ Y tế đề xuất bổ sung 76 thuốc mới được bảo hiểm y tế chi trả

Nhật Dương

28/11/2025, 15:43

Bộ Y tế đề xuất bổ sung 76 thuốc mới vào danh mục được bảo hiểm y tế thanh toán, trong đó có nhiều thuốc điều trị ung thư nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin được Bộ Y tế đề cập tại hội thảo ngày 28/11 về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư ban hành danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ, chất đánh dấu và việc thanh toán khí y tế sử dụng trong khám chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), cho biết sau khi rà soát, thuốc mới được đề xuất đưa vào danh mục gồm có 81 thuốc.

Trong 81 thuốc mới được xem xét, có 76 thuốc đáp ứng tiêu chí đưa vào danh mục bảo hiểm y tế, đảm bảo thuốc được đề xuất có hiệu quả điều trị tốt và an toàn. Trong số này, có 28 thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch, bao gồm 22 thuốc điều trị đích. Một số thuốc còn lại đang tiếp tục rà soát, xem xét.

Bên cạnh đó, có 14 đề xuất giảm giá cho 14 thuốc với cam kết giảm từ 6,5% đến 60,77% giá thuốc để có tỷ lệ thanh toán tốt hơn cho người bệnh, giảm chi phí cho người bệnh và góp phần sử dụng cân đối, hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế...

Bộ Y tế dự kiến việc bổ sung 76 thuốc mới vào danh mục, trong đó có nhiều thuốc điều trị ung thư, bệnh tim mạch sẽ có tác động đối với Quỹ Bảo hiểm y tế. Ước tính trong 5 năm tăng chi thêm khoảng 12.245 tỷ đồng. Trung bình mỗi năm Quỹ Bảo hiểm y tế tăng chi thêm khoảng 2.449 tỷ đồng. 

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, TS.BS Vũ Mạnh Hà, trong những năm qua, thuốc luôn là cấu phần quan trọng và luôn chiếm tỷ lệ chi lớn trong tổng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

Mặc dù những năm gần đây, tỷ lệ thuốc trên tổng chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên tục giảm, song vẫn chiếm tỷ trọng chi tiêu lớn nhất từ Quỹ Bảo hiểm y tế. Vì vậy, việc lựa chọn sử dụng và chi trả bảo hiểm y tế cho thuốc hợp lý là rất quan trọng. Qua đó, góp phần giảm chi phí điều trị, sử dụng hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế và giảm chi tiền túi của người dân.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cùng đại diện các đơn vị chủ trì hội thảo. Ảnh: Trần Minh.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cùng đại diện các đơn vị chủ trì hội thảo. Ảnh: Trần Minh.

Hiện nay, việc chi trả chi phí thuốc cho người tham gia bảo hiểm y tế thực hiện theo danh mục và quy định của Thông tư số 20/2022 của Bộ Y tế, có hiệu lực từ ngày 1/3/2023. 

Danh mục thuốc ban hành kèm theo Thông tư số 20 chủ yếu vẫn dựa trên danh mục thuốc ban hành từ năm 2018 theo Thông tư số 30 của Bộ Y tế, chỉ bổ sung thêm một số ít thuốc điều trị Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, nhằm đáp ứng yêu cầu điều trị trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 và mở rộng một số thuốc cho trạm y tế xã.

Trên cơ sở hồ sơ đề xuất của các cơ quan, đơn vị, Bộ Y tế đã tổng hợp và tổ chức nhiều cuộc họp để rà soát, xin ý kiến các chuyên gia lâm sàng, chuyên gia kinh tế y tế, các cơ sở khám chữa bệnh đầu ngành theo từng lĩnh vực, theo từng nhóm tác dụng dược lý.

Căn cứ các nguyên tắc, tiêu chí xây dựng danh mục thuốc quy định tại Thông tư số 37 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật, ghi thông tin, cấu trúc danh mục và hướng dẫn thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, danh mục thuốc đã được rà soát, cập nhật thuốc bổ sung mới.

Đồng thời, sửa đổi một số điều kiện, tỷ lệ thanh toán, và xem xét loại bỏ các thuốc không còn lưu hành, không đáp ứng tiêu chí an toàn hiệu quả ra khỏi danh mục.

Bên cạnh đó, lần cập nhật, sửa đổi, bổ sung này còn tập trung mở rộng danh mục thuốc cho trạm y tế xã, nhằm thực hiện đúng chủ trương của Nghị quyết số 72 và Chỉ thị số 52 về phát triển hệ thống, nâng cao chất lượng, hiệu quả y tế cơ sở, tăng cường tiếp cận y tế đầy đủ, thuận lợi cho người dân ngay tại cấp ban đầu. 

Thứ trưởng nhấn mạnh, chủ trương này cũng đặc biệt phù hợp với chính sách về chính quyền địa phương 2 cấp, khi trạm y tế xã được đầu tư, phát triển cơ sở vật chất với quy mô lớn, bổ sung chức năng và tăng cường phân cấp, đầu tư nâng cao năng lực để trở thành hạt nhân quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe của người dân.

Bộ Y tế: Không để người bệnh thiếu thuốc, dịch vụ thiết yếu sau lũ

19:03, 25/11/2025

Bộ Y tế: Không để người bệnh thiếu thuốc, dịch vụ thiết yếu sau lũ

Bộ Y tế đề xuất cập nhật 81 loại thuốc mới chữa ung thư, tim mạch, tiểu đường

16:09, 19/11/2025

Bộ Y tế đề xuất cập nhật 81 loại thuốc mới chữa ung thư, tim mạch, tiểu đường

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không tự ý mua và sử dụng thuốc kháng virus cúm

11:30, 17/11/2025

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không tự ý mua và sử dụng thuốc kháng virus cúm

Từ khóa:

Bảo hiểm y tế danh mục thuốc bảo hiểm y tế giảm giá thuốc thuốc ung thư

Đọc thêm

Doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc tuyển dụng hàng ngàn lao động dịp cuối năm

Doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc tuyển dụng hàng ngàn lao động dịp cuối năm

Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc và Nhật Bản có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công nhân sản xuất, nhân viên kỹ thuật cơ khí, biên - phiên dịch… với các mức thu nhập hấp dẫn. Đây là cơ hội để lao động đi làm việc tại các thị trường này có thể tìm kiếm được việc làm phù hợp khi trở về Việt Nam...

Hà Nội thông qua tổng số biên chế công chức hành chính năm 2026

Hà Nội thông qua tổng số biên chế công chức hành chính năm 2026

Tổng biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Nội năm 2026 gồm 117.555 biên chế, trong đó chỉ tiêu biên chế phân bổ 117.061 chỉ tiêu; chỉ tiêu biên chế dự phòng 494 chỉ tiêu...

Bộ Nội vụ đề xuất xếp ngạch công chức tương ứng theo vị trí việc làm

Bộ Nội vụ đề xuất xếp ngạch công chức tương ứng theo vị trí việc làm

Bộ Nội vụ đề xuất công chức được bố trí vào vị trí việc làm nào, thì xếp ngạch tương ứng theo vị trí việc làm đó...

Khám bệnh miễn phí cho người dân vùng lũ

Khám bệnh miễn phí cho người dân vùng lũ

Với mong muốn chăm lo sức khỏe cộng đồng vùng thiên tai, các thầy thuốc trẻ của Bệnh viện Trung ương Huế đã trực tiếp về xã Hưng Lộc, thành phố Huế để khám bệnh, cấp thuốc và tư vấn các biện pháp phòng ngừa bệnh tật sau lũ, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Đề xuất cấm tuyệt đối thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và khí N2O

Đề xuất cấm tuyệt đối thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và khí N2O

Thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị, cần bổ sung bóng cười khí N2O dùng cho mục đích giải trí và các chất hướng thần mới vào Điều 6 về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, để tạo chốt chặn sớm, bảo vệ cho thế hệ tương lai của đất nước...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

eMagazine

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

eMagazine

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc tuyển dụng hàng ngàn lao động dịp cuối năm

Dân sinh

2

Hà Nội thông qua tổng số biên chế công chức hành chính năm 2026

Dân sinh

3

The Gió Riverside định hình chuẩn sống mới: Sống xanh bên sông, gần phố thị

Bất động sản

4

Kết luận của Tổng Bí thư về công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Tiêu điểm

5

Quảng Trị: Hơn 3.400 tỷ đồng xây mới và nâng cấp 16 trường học biên giới

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy