Bộ Y tế đề xuất cập nhật 81 loại thuốc mới chữa ung thư, tim mạch, tiểu đường

Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Bộ Y tế đề xuất cập nhật bổ sung 81 loại thuốc mới chủ yếu dùng cho chữa bệnh ung thư, tim mạch, tiểu đường, huyết áp, chống nhiễm khuẩn, kháng nấm. Đồng thời, điều chỉnh phạm vi sử dụng thuốc, không chỉ theo hạng bệnh viện, cấp cơ bản, mà mở rộng một số thuốc về phạm vi trạm y tế xã, cấp cơ sở y tế ban đầu...
Bộ Y tế đang lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư ban hành danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm, chất phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.
Trước đó, ngày 16/11/2024, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 37/2024/TT-BYT quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật, ghi thông tin, cấu trúc danh mục và hướng dẫn thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.
Dự thảo Thông tư ban hành danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm, chất phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế bám sát Thông tư số 37 và dựa trên cơ sở khoa học, pháp lý tại Thông tư số 20/2022/TT-BYT của Bộ Y tế về ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.
Theo Bộ Y tế, dự thảo Thông tư, dự thảo danh mục dựa trên các nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật danh mục hoạt chất thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.
Điều này góp phần xây dựng, cập nhật danh mục thuốc công khai, minh bạch, thường xuyên và hiệu quả. Trong danh mục của dự thảo Thông tư tiếp tục thống kê, rà soát 1.037 hoạt chất đã có tại Thông tư 20.
Bước đầu, Bộ Y tế đề xuất cập nhật bổ sung 81 loại thuốc mới chủ yếu dùng cho chữa bệnh ung thư, tim mạch, tiểu đường, huyết áp, chống nhiễm khuẩn, kháng nấm; điều chỉnh phạm vi sử dụng thuốc, không chỉ theo hạng bệnh viện, cấp cơ bản, mà mở rộng 357 thuốc thuộc phạm vi trạm y tế xã, cấp cơ sở y tế ban đầu.
Cùng với đó, đề xuất thay đổi tỷ lệ thanh toán với 47 thuốc đã có trong danh mục; loại ra khỏi danh mục dự kiến 130 thuốc thuộc hoạt chất không còn số đăng ký lưu hành, không phải là thuốc hiếm, không có giấy phép nhập khẩu.
Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, việc cấp thiết sớm hoàn thiện và ban hành Thông tư để sửa đổi, bổ sung cho Thông tư số 20 của Bộ Y tế, chặt chẽ hơn cho Thông tư số 37.
Cùng với khuyến khích cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phát triển chuyên môn, kỹ thuật; thu hút nhân lực và khuyến khích phát triển năng lực của cán bộ y tế, đặc biệt tạo điều kiện phát triển cho y tế cơ sở, phù hợp với cấp chuyên môn kỹ thuật theo quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh.
Thứ trưởng giao Vụ Bảo hiểm y tế làm đầu mối tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát bổ sung thêm những thuốc có tác dụng chữa trị bệnh cần điều trị lâu dài, tốn kém.
Nghiên cứu kỹ nội dung “khí y tế” khi đưa vào dự thảo đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, cân nhắc xem xét điều chỉnh tỷ lệ, điều kiện thanh toán để hợp lý, hợp tình, tạo sự cân bằng khi tiếp cận thuốc cho người dân, đáp ứng tiêu chí theo quy định và nhận được sự đồng thuận cao. Trong đó, tối đa phân cấp, phân quyền về tuyến xã; giảm đồng chi trả cho người bệnh và tiết kiệm, hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế.
Huế đang đối mặt với thách thức lớn từ các vụ sạt lở bờ sông và xói lở bờ biển sau những trận mưa với cường độ lớn, dài ngày. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các biện pháp bảo vệ khẩn cấp được triển khai ngay, đồng thời củng cố năng lực chống chịu lâu dài cho toàn vùng ven biển và vùng hạ du...
Việc tìm hiểu và nắm rõ các quy định nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phái cử, rút ngắn thời gian chờ xuất cảnh và ngăn chặn các hành vi mô giới lừa đảo liên quan đến việc đưa lao động sang làm việc tại Hàn Quốc...
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 212-KL/TW (ngày 18/11/2025) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng xây dựng tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị...
Trước tình hình ngập lụt nghiêm trọng tại Khánh Hòa và Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chỉ đạo phải khẩn trương sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, ưu tiên hàng đầu là an toàn tính mạng. Do mưa lũ được dự báo còn phức tạp, các tỉnh cần chuẩn bị sẵn sàng về lương thực, thuốc men và các phương án để chủ động ứng phó...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa theo quy định.
