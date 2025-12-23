Thương hiệu Việt sản xuất thủy tinh gia dụng đầu tiên đạt danh hiệu Sản phẩm - Dịch vụ Xanh - Bền vững 2025

Ngày 18/12/2025, Thủy tinh Pha lê Việt Tiệp đã được vinh danh trong Top 10 Sản phẩm – Dịch vụ Xanh – Bền vững 2025 với dòng sản phẩm gia dụng thủy tinh Lotus Glass, ghi nhận những nỗ lực phát triển gắn liền với trách nhiệm môi trường và tiêu dùng bền vững.

Trong nhịp sống hiện đại, người tiêu dùng Việt ngày càng quan tâm nhiều hơn đến những giá trị phía sau mỗi sản phẩm mình sử dụng hằng ngày. Không chỉ là mẫu mã hay giá thành, câu hỏi “sản phẩm này đến từ đâu, được tạo ra như thế nào và có thể dùng lâu dài hay không” dần trở thành một phần trong quyết định mua sắm. Chính từ những thay đổi nhỏ ấy, tiêu dùng bền vững đang từng bước đi vào đời sống, bắt đầu từ những vật dụng quen thuộc nhất.

Chiếc ly uống nước, chiếc cốc trà hay chiếc bát trên bàn ăn, những đồ dùng tưởng chừng giản đơn lại là thứ gắn bó mật thiết với sinh hoạt hằng ngày của mỗi gia đình. Việc lựa chọn sản phẩm có độ bền cao, an toàn và có thể sử dụng lâu dài không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, mà còn góp phần giảm thiểu rác thải, hướng đến lối sống thân thiện hơn với môi trường. Trong bối cảnh đó, thủy tinh đang dần trở lại như một vật liệu được nhiều người tiêu dùng ưu tiên.

Khách hàng tham quan khu vực trưng bày tại sự kiện của Lotus Glass.

Không phải ngẫu nhiên mà các quán cà phê, nhà hàng, hay nhiều gia đình hiện nay có xu hướng thay thế đồ dùng ngắn hạn bằng ly, cốc thủy tinh. Thủy tinh không chỉ mang lại cảm giác sạch sẽ, an toàn mà còn có khả năng tái sử dụng lâu dài, ít hao mòn theo thời gian. Khi được sản xuất đúng tiêu chuẩn, thủy tinh trở thành lựa chọn phù hợp cho cả nhu cầu sinh hoạt thường ngày lẫn kinh doanh dịch vụ.

Song song với xu hướng tiêu dùng ấy là sự thay đổi trong cách nhìn nhận về sản phẩm “sản xuất trong nước”. Nếu trước đây, hàng nhập khẩu từng được xem là lựa chọn ưu tiên, thì hiện nay, nhiều người tiêu dùng bắt đầu tin tưởng hơn vào các doanh nghiệp Việt có năng lực sản xuất bài bản, công nghệ hiện đại và khả năng đáp ứng ổn định. Đặc biệt, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục biến động, việc sản phẩm được sản xuất ngay tại Việt Nam mang lại sự yên tâm về nguồn cung, giá cả và chất lượng.

Thủy tinh Pha lê Việt Tiệp là một trong những doanh nghiệp gắn bó với đời sống tiêu dùng Việt Nam suốt hơn ba thập kỷ qua. Từ những chiếc ly quen thuộc ở quán nước vỉa hè, trong căn bếp gia đình, đến các dòng sản phẩm phục vụ quán cà phê, nhà hàng, khách sạn, sản phẩm của Việt Tiệp hiện diện một cách lặng lẽ nhưng bền bỉ trong sinh hoạt hằng ngày của hàng triệu người Việt.

Việc đầu tư nhà máy sản xuất tại Việt Nam giúp doanh nghiệp chủ động kiểm soát toàn bộ quy trình, từ nguyên liệu, công nghệ đến chất lượng thành phẩm. Nhờ đó, sản phẩm đến tay người tiêu dùng không chỉ đảm bảo độ bền, an toàn mà còn có mức giá phù hợp với nhiều phân khúc. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp sản phẩm thủy tinh nội địa dễ dàng tiếp cận người tiêu dùng hơn, thay vì chỉ xuất hiện ở những phân khúc cao cấp.

Ở góc độ môi trường, sản xuất trong nước còn mang lại những giá trị bền vững ít khi được nhìn thấy ngay. Việc giảm quãng đường vận chuyển, hạn chế phụ thuộc vào logistics đường dài góp phần cắt giảm phát thải. Khi sản phẩm được sử dụng lâu dài, tái sử dụng nhiều lần, vòng đời tiêu dùng được kéo dài, từ đó giảm áp lực lên tài nguyên và môi trường sống.

Những giá trị đó không chỉ dừng lại ở câu chuyện của riêng doanh nghiệp, mà phản ánh sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng của xã hội. Người tiêu dùng ngày nay không chỉ mua một món đồ để dùng, mà còn lựa chọn những sản phẩm phù hợp với lối sống và giá trị mà họ theo đuổi. Tiêu dùng bền vững vì thế không còn là khái niệm xa vời, mà bắt đầu từ chính những quyết định rất đời thường.

Song song với việc phục vụ thị trường trong nước, năng lực sản xuất bền vững của Thủy tinh Pha lê Việt Tiệp còn được kiểm chứng qua hành trình vươn ra thị trường quốc tế. Các sản phẩm thủy tinh của Việt Tiệp hiện đã được đón nhận tại hơn 30 quốc gia trên khắp 5 châu lục, từ châu Âu, châu Mỹ đến Trung Đông, châu Phi và châu Á.

Mỗi sản phẩm xuất khẩu không chỉ mang theo tiêu chuẩn chất lượng và sự an toàn khắt khe, mà còn là câu chuyện về một thương hiệu thủy tinh Việt Nam nghiêm túc đầu tư sản xuất, tôn trọng môi trường và hướng đến giá trị lâu dài. Trong dòng chảy thương mại toàn cầu, việc một doanh nghiệp nội địa có thể đứng vững và được tin tưởng ở nhiều thị trường khác nhau chính là minh chứng cho năng lực cạnh tranh bền vững, cũng như niềm tự hào khi thương hiệu thủy tinh Việt góp mặt trên bản đồ tiêu dùng thế giới.

Thủy tinh Pha lê Việt Tiệp còn tích cực tham gia các hội chợ thương mại quốc tế uy tín như Canton Fair (Trung Quốc), Ambiente (Đức), Mega Show (Hong Kong) và nhiều triển lãm chuyên ngành gia dụng khác. Tại đây, sản phẩm thủy tinh Việt Tiệp được giới thiệu trực tiếp đến các đối tác toàn cầu, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, thiết kế và tính bền vững. Việc hiện diện đều đặn tại các hội chợ quốc tế không chỉ mở rộng cơ hội hợp tác, mà còn góp phần khẳng định vị thế của thương hiệu thủy tinh Việt Nam trên thị trường thế giới.

Chính từ nền tảng sản xuất trong nước và định hướng phát triển quốc tế dài hạn, Thủy tinh Pha lê Việt Tiệp đã được vinh danh trong Top 10 Sản phẩm – Dịch vụ Xanh – Bền vững 2025, danh hiệu do Tạp chí Kinh tế Việt Nam khởi xướng. Sự ghi nhận này không chỉ dành cho một doanh nghiệp, mà còn là minh chứng cho vai trò ngày càng rõ nét của các nhà sản xuất nội địa trong việc đồng hành cùng người tiêu dùng trên hành trình hướng đến lối sống bền vững.

Khi sản xuất trong nước được đầu tư nghiêm túc và người tiêu dùng lựa chọn có ý thức hơn, mối liên kết giữa doanh nghiệp và thị trường trở nên chặt chẽ. Những chiếc ly thủy tinh được dùng mỗi ngày không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt, mà còn mang theo câu chuyện về sự bền bỉ, trách nhiệm và niềm tin vào giá trị lâu dài. Và chính từ những lựa chọn giản dị ấy, tiêu dùng bền vững dần trở thành một phần tự nhiên trong đời sống người Việt.

