Trang chủ Thị trường

Thương mại song phương Việt Nam - Singapore đạt trên 23 tỷ SGD

Vũ Khuê

04/09/2025, 00:24

Với tổng trị giá trao đổi song phương trong 7 tháng năm 2025 đạt 23,1 tỷ SGD, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2024, Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ 10 trong số các đối tác thương mại của Singapore…

Singapore nhập khẩu lớn các sản phẩm thiết bị cơ khí của Việt Nam.
Singapore nhập khẩu lớn các sản phẩm thiết bị cơ khí của Việt Nam.

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore, trong tháng 7/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Singapore với Việt Nam đạt 3,6 tỷ SGD, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xuất khẩu của Singapore tới Việt Nam đạt 2,4 tỷ SGD (gần như không tăng); nhập khẩu từ Việt Nam đạt 1,2 tỷ SGD, tăng 58,1%.

Trong xuất khẩu hàng hóa của Singapore, giá trị xuất khẩu sản phẩm sản xuất nội địa đến Việt Nam đạt 708,1 triệu SGD, tăng 20,3%, giá trị tạm nhập tái xuất (trung chuyển) sang Việt Nam đạt 1,7 tỷ SGD, giảm 5,9%.

Sau 7 tháng năm 2025, Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí đối tác thương mại thứ 10 của Singapore với kim ngạch trao đổi song phương đạt tổng cộng 23,1 tỷ SGD, tăng 26,1% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, xuất khẩu tới Việt Nam đạt 16,3 tỷ SGD, tăng 20,2%; nhập khẩu từ Việt Nam đạt 6,7 tỷ SGD, tăng 43%.

Thương mại với Việt Nam trong 7 tháng năm 2025, Singapore đang là nước xuất siêu sang Việt Nam, với giá trị theo ghi nhận của phía bạn đạt 9,6 tỷ SGD, tăng 8,2% so với cùng kỳ 2024.

Trong xuất khẩu hàng hóa của Singapore, giá trị xuất khẩu sản phẩm sản xuất nội địa đến Việt Nam đạt gần 4,6 tỷ SGD, tăng 14,4%, giá trị tạm nhập tái xuất (trung chuyển) sang Việt Nam đạt 11,7 tỷ SGD, tăng 22,7%.

Nếu chỉ tính riêng hàng hóa có xuất xứ Singapore và Việt Nam, 7 tháng  năm 2025 Việt Nam xuất siêu vào Singapore 2,12 tỷ SGD.

Về cơ cấu xuất khẩu, trong 7 tháng năm 2025, hai nhóm hàng là máy móc, thiết bị điện và bộ phận; nhiên liệu, dầu mỏ và sản phẩm chưng cất, các chất chứa bi-tum, các loại sáp khoáng chất tiếp tục là hai nhóm hàng hóa xuất khẩu thứ 1 và 2 của Singapore tới Việt Nam. Tổng giá trị xuất khẩu của hai nhóm này đạt 9,5 tỷ SGD, chiếm đến 68,3% tổng giá trị xuất khẩu của Singapore sang Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2025.

Tuy cùng chiếm tỷ trọng cao, nhưng bản chất xuất khẩu của Singapore đối với hai nhóm này tới Việt Nam có sự khác biệt khá rõ rệt. Nếu như nhóm máy móc và thiết bị điện và bộ phận có tỷ lệ tạm nhập tái xuất từ nước thứ ba đến 97,2%, thì nhóm nhiên liệu, dầu mỏ và sản phẩm chưng cất, các chất chứa bi-tum, các loại sáp khoáng chất lại chủ yếu được sản xuất trong nước tại Singapore, với tỷ lệ của giá trị nội địa trong xuất khẩu sang Việt Nam chiếm đến 99%.

Về nhập khẩu, số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore cho thấy, trong 7 tháng năm 2025, nhóm máy móc và thiết bị điện và bộ phận cũng tiếp tục là nhóm hàng hóa có giá trị nhập khẩu cao nhất mà Singapore nhập khẩu từ Việt Nam, đạt 3,4 tỷ SGD, tăng 88,5% so với cùng kỳ năm 2024 và chiếm đến 50,5% tổng giá trị nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam.

Đứng thứ 2 và 3 về giá trị nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam lần lượt là các nhóm: Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và thiết bị cơ khí và bộ phận đạt 1,5 tỷ SGD, tăng 85,6%; và thủy tinh và sản phẩm bằng thủy tinh đạt 494,3 triệu SGD, tăng 11,8%.

Theo ông Cao Xuân Thắng, Tham tán thương mại Việt Nam tại Singapore, việc một phần lớn thương mại song phương Việt Nam – Singapore tập trung vào các nhóm hàng công nghệ và nhiên liệu tiếp tục phản ánh cấu trúc trao đổi đặc thù của hai nền kinh tế. Đây chính là nền tảng để cộng đồng doanh nghiệp khai thác cơ hội hợp tác mới từ những xu hướng đầu tư kinh doanh trong khu vực mà cả hai bên cùng quan tâm như liên kết các chuỗi sản xuất-cung ứng, phát triển các nền tảng thương mại mới và logistics.

Trong các tháng cuối năm 2025, Thương vụ Việt Nam tại Singapore sẽ tiếp tục cập nhật tình hình, cơ chế, chính sách của địa bàn; hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam kết nối giao thương, trưng bày hàng hóa, quảng bá thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu sản phẩm, tăng sự hiện diện của hàng hóa Việt Nam tại địa bàn.

Đồng thời hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Singapore; hỗ trợ các đoàn công tác từ Singapore vào Việt Nam tìm kiếm nguồn hàng, xúc tiến đầu tư công nghiệp, thương mại và dịch vụ vào Việt Nam.

