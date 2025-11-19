Tiềm năng khổng lồ của du lịch âm nhạc

Cơ hội đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế thông qua kết nối du lịch và âm nhạc là rất lớn. Theo UN Tourism, du lịch âm nhạc được dự báo đạt giá trị 267 tỷ USD vào năm 2030. Tuy nhiên, đây vẫn đang là một thị trường ngách…

Trong khuôn khổ Đại hội đồng Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) lần thứ 26 vừa diễn ra ở Riyadh, Arab Saudi, UN Tourism đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với UMusic Hospitality & Lifestyle (UMHL) của Universal Music Group và Trung tâm Hệ sinh thái âm nhạc (CME).

Thỏa thuận nhằm hợp tác phát triển du lịch âm nhạc trở thành một động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm, đặc biệt tại các nền kinh tế có tiềm năng tăng trưởng cao.

Thỏa thuận hợp tác nhấn mạnh vai trò của các ngành công nghiệp sáng tạo trong việc thúc đẩy phát triển cộng đồng thông qua du lịch, đồng thời huy động sức ảnh hưởng từ những gương mặt nổi bật của ngành giải trí toàn cầu. Trong đó có Đại sứ du lịch mới được bổ nhiệm của UN Tourism - Khabane Lame, một trong những nhà sáng tạo nội dung kỹ thuật số với hơn 250 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Tổng Thư ký UN Tourism Zurab Pololikashvili khẳng định: “Du lịch mạnh mẽ nhất khi gắn kết và thúc đẩy sự sáng tạo. Sự liên kết giữa các ngành sáng tạo và du lịch sẽ nâng cao năng lực địa phương, mở ra sự đổi mới và đảm bảo lợi ích về văn hóa - âm nhạc lan tỏa đến cộng đồng ở khắp nơi”.

UN Tourism vừa bổ nhiệm Khaby Lame, nhà sáng tạo nội dung sở hữu lượng theo dõi lớn nhất TikTok, trở thành đại sứ du lịch.

Giám đốc điều hành UMHL Robert Lavia cho biết âm nhạc đang trở thành một lực đẩy mới trong phát triển điểm đến: “Âm nhạc có sức hút đặc biệt với du khách, khơi dậy sức sống cho các thành phố và tạo ra cơ hội”.

Hợp tác giữa UN Tourism, UMHL và CME sẽ tập trung xây dựng dữ liệu, nghiên cứu về tác động kinh tế - xã hội của du lịch âm nhạc. CME sẽ phát hành một loạt báo cáo trong năm tới để tiếp tục làm rõ tiềm năng to lớn của du lịch âm nhạc. Dữ liệu này sẽ được UMHL đưa vào khai thác để hỗ trợ các thành viên, đối tác của UN Tourism.

Tại Việt Nam trong hai năm qua, thị trường giải trí chứng kiến sự bùng nổ của nhiều sự kiện âm nhạc với quy mô lớn. Từ những ngôi sao quốc tế như BlackPink và G-Dragon, đến các chuỗi concert nội địa được yêu thích, như Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi, tạo nên một "cơn sốt concert" trên toàn quốc.

Cùng với đó là các show diễn của Hà Anh Tuấn, Quốc Thiên, Trung Quân, Phương Linh… tại Đà Lạt, Ninh Bình, Hạ Long, Hội An… đã thực sự tạo nên một làn sóng "du lịch âm nhạc" đáng ghi nhận.

Dữ liệu mới nhất từ Booking.com cho thấy với nhiều du khách, chính những sự kiện âm nhạc là yếu tố chính thôi thúc họ đi du lịch chứ không phải điểm đến. Sau khi G-Dragon công bố concert tại Hà Nội, lượt tìm kiếm nơi lưu trú tại Thủ đô trong thời gian từ ngày 6 đến ngày 9/11/2025 tăng hơn 250% so với cùng kỳ năm trước.

Với 100.000 khán giả trong hai đêm diễn tại Ocean City, Hà Nội trở thành điểm dừng có lượng người tham dự đông thứ hai trong toàn bộ world tour 2025 củaG-Dragon.

Tương tự, khi dàn nghệ sĩ tham gia Y-Concert tại Hà Nội được công bố, lượt tìm kiếm chỗ ở vào các ngày diễn ra sự kiện (từ ngày 19 đến ngày 20/12/2025) tăng cao, gấp 60% so với cùng kỳ năm 2024. Theo các chuyên gia, du lịch âm nhạc là cơ hội thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hoá, góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện.

Bà Nguyễn Thu Hạnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghiệp văn hóa, cho rằng việc thị trường biểu diễn âm nhạc Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ với hàng loạt concert quốc gia, lễ hội âm nhạc và show diễn quy mô lớn thời gian qua. Đây có thể xem là tín hiệu tích cực cho sự phát triển của công nghiệp âm nhạc nói riêng và công nghiệp văn hóa nói chung.

"Nhu cầu thưởng thức trực tiếp của khán giả, đặc biệt là giới trẻ, tăng cao rõ rệt. Các sự kiện liên tục “cháy vé” cho thấy người Việt đang chuyển từ nghe nhạc thụ động sang trải nghiệm âm nhạc sống động, mang tính kết nối và du lịch," bà Hạnh cho biết. Từ đó, làn sóng di chuyển của du khách theo lịch các concert đang mở ra một hướng khai thác tiềm năng cho ngành du lịch địa phương.

Theo Báo cáo Xu hướng Du lịch 2025 (Travel Trends 2025) của Booking.com, các nội dung liên quan đến văn hóa đang trực tiếp tác động mạnh mẽ đến ý định du lịch của du khách. 62% du khách Việt cho biết họ đã đi du lịch trong năm 2024 để tham dự một sự kiện như concert. Trong khi 38% xem âm nhạc và lễ hội là yếu tố quan trọng khi chọn điểm đến.

Hai đêm concert Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra tối 6 và 7/9 tại The Global City (TPHCM) thu hút hàng vạn khán giả.

“Sự bùng nổ của du lịch âm nhạc không đơn thuần là một xu hướng, mà còn phản ánh sự chuyển dịch văn hóa. Du khách Việt Nam ngày càng cá nhân hóa hành trình của mình, với 45% sẵn sàng chi nhiều hơn cho các hoạt động và 48% sẵn sàng chi thêm cho chỗ ở để nâng tầm trải nghiệm của mình. Điều này cho thấy một thế hệ xem du lịch như cách thể hiện bản thân, tôn vinh sự sáng tạo và cá tính riêng", ông Branavan Aruljothi, Giám đốc quốc gia của Booking.com tại Việt Nam, chia sẻ.

Thực tế, các nghệ sĩ như G-Dragon hay BlackPink đều trở thành thỏi nam châm hút cả giới hâm mộ trong và ngoài nước khi biểu diễn ở Việt Nam. Các trang truyền thông, tạp chí như Rolling Stone Asia, Billboard, Koreaboo, CNN Travel liên tục đăng tải tin tức, hình ảnh về concert của các nghệ sĩ. Từ đó, giúp Việt Nam được định vị như điểm đến văn hóa năng động và an toàn.

Hơn nữa, một đêm diễn lớn không chỉ mang lại doanh thu bán vé mà còn kéo theo cả một chuỗi ngành nghề cùng phát triển: du lịch, khách sạn, ẩm thực, vận chuyển, thời trang, hàng tiêu dùng, quà lưu niệm và sản xuất nội dung trên mạng xã hội. Các chuyên gia gọi đó là "concert economy", tức là nền kinh tế xoay quanh biểu diễn trực tiếp. Mỗi sự kiện âm nhạc lớn trở thành một "trung tâm chi tiêu" khi hàng chục nghìn khán giả đổ về địa điểm tổ chức.

"Concert economy" là nền kinh tế xoay quanh biểu diễn trực tiếp, bao gồm cả du lịch âm nhạc.

TS. Daisy Kanagasapapathy, Phó Chủ nhiệm bộ môn Quản trị du lịch và khách sạn, Trường Đại học RMIT Việt Nam, nhận xét: Tác động của âm nhạc không chỉ dừng lại ở giải trí mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe tinh thần và hành vi du lịch. Chính sức mạnh cảm xúc đó đang mở đường cho du lịch âm nhạc, một lĩnh vực mà Việt Nam có tiềm năng to lớn để phát triển.

"Để tận dụng hiệu ứng concert và phát triển du lịch âm nhạc bền vững, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan quản lý du lịch, đơn vị tổ chức sự kiện và doanh nghiệp địa phương để tạo ra các gói du lịch toàn diện kết hợp vé xem biểu diễn với trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, danh thắng. Điều đó giúp kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu du lịch", TS. Kanagasapapathy khuyến nghị.