EVA Air tăng khai thác đường bay mới từ Việt Nam tới Mỹ

Từ ngày 18/11, hãng hàng không quốc tế EVA Air chính thức tăng khai thác đường bay mới Việt Nam - Dallas–Fort Worth (Mỹ) (quá cảnh tại Đài Bắc) lên 5 chuyến mỗi tuần.

Đường bay Việt Nam - Dallas–Fort Worth được EVA Air chính thức khai trương vào ngày 3/10/2025, khởi đầu với 3 chuyến mỗi tuần. Dallas–Fort Worth hiện là điểm đến thứ 2 tại tiểu bang Texas và thứ 9 tại khu vực Bắc Mỹ trong mạng lưới bay của EVA Air.

Từ ngày 18/11, EVA Air chính thức tăng khai thác đường bay mới Việt Nam - Dallas–Fort Worth (quá cảnh tại Đài Bắc) lên 5 chuyến mỗi tuần. Số lượng sẽ tăng lên 7 chuyến mỗi tuần kể từ ngày 15/12/2025. Đây là đường bay hoàn toàn mới của EVA Air, được thương hiệu chính thức khai trương từ đầu tháng 10. Với lịch bay thuận tiện và chỉ quá cảnh một lần tại Đài Bắc, hành khách giờ đây có thêm lựa chọn di chuyển an toàn hàng đầu cùng trải nghiệm bay đẳng cấp khi đến Tiểu bang Texas, Hoa Kỳ.

Cột mốc này không chỉ đưa EVA Air trở thành hãng hàng không châu Á duy nhất bay từ Việt Nam đến 2 thành phố của Texas (quá cảnh tại Đài Bắc), mà còn nâng tổng công suất bay đến Bắc Mỹ qua 9 cửa ngõ lên hơn 90 chuyến bay mỗi tuần.

Đường bay từ Việt Nam - Dallas–Fort Worth đã mở ra lựa chọn thuận tiện cho hành khách Việt, tối ưu lộ trình với chỉ một lần quá cảnh nối chuyến tại Đài Bắc - trung tâm trung chuyển quốc tế lớn nhất của EVA Air, nhằm tiết kiệm thời gian và các đơn giản thủ tục cần thiết.

Trên hành trình đến Dallas–Fort Worth, hành khách sẽ được trải nghiệm chuyến bay tiện nghi và êm ái với thế hệ máy bay tân tiến Boeing 787-9 Dreamliner. Các khoang rộng rãi với cửa sổ lớn và ghế ngả sâu thoải mái, tích hợp hệ thống giải trí cá nhân hiện đại và wifi miễn phí để tận hưởng trọn vẹn từng giờ bay.

Không chỉ mở rộng kết nối Việt Nam với Texas, EVA Air còn nhanh chóng tăng gấp đôi tần suất chuyến bay chỉ trong hơn 2 tháng - tốc độ hiếm thấy đối với các hãng khai thác đường bay mới. Bằng cách biến hành trình từ 3 sân bay Nội Bài (Hà Nội) - Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) - Đà Nẵng đến sân bay Dallas–Fort Worth trở thành dịch vụ bay hàng ngày, EVA Air ngày càng mang trải nghiệm bay 5 sao đến gần hành khách Việt hơn.

Tại các sân bay Đài Bắc và Dallas–Fort Worth, EVA Air đều bố trí nhân viên mặt đất người Việt để hỗ trợ tốt nhất cho hành khách, đặc biệt là hành khách đi thăm thân một mình, người cao tuổi hoặc gặp trở ngại ngoại ngữ.

Ông Tường Quang Vũ - Giám đốc Kinh doanh EVA Air Việt Nam nhấn mạnh Việt Nam là thị trường trọng điểm của EVA Air tại Đông Nam Á. Vì thế, hãng không ngừng đào tạo và gia tăng đội ngũ hơn 400 tiếp viên và nhân viên mặt đất người Việt.

Dù phục vụ hành khách lớn tuổi bay nửa vòng trái đất để hội ngộ người thân, du học sinh lần đầu đến Dallas–Fort Worth hay doanh nhân đi mở rộng thị trường Bắc Mỹ..., EVA Air luôn nỗ lực tối đa để mang đến sự hài lòng và trải nghiệm tốt nhất trên mọi hành trình.