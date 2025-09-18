Thứ Năm, 18/09/2025

Đầu tư

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở Nghệ An đạt trên 58% kế hoạch

Nguyễn Thuấn

18/09/2025, 08:38

Năm 2025, Nghệ An được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.000 tỷ đồng, cùng với nguồn bổ sung từ ngân sách Trung ương. Đến nay, địa phương đã phân bổ và giải ngân đạt kết quả tích cực, vượt mức bình quân cả nước, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án hạ tầng trọng điểm...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra hiện trường thực hiện các khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra hiện trường thực hiện các khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao

Ngay từ đầu năm, Nghệ An được giao kế hoạch vốn đầu tư công 10.003,9 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai, tỉnh tiếp tục được bổ sung 111,6 tỷ đồng vốn cho chương trình mục tiêu quốc gia và 100 tỷ đồng phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy.

Với số vốn được giao, đến nay tỉnh đã phân bổ 9.985 tỷ đồng, đạt 99,8%. Chỉ còn 18,2 tỷ đồng vốn chương trình mục tiêu quốc gia không còn nhu cầu sử dụng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản đề nghị hoàn trả ngân sách Trung ương. Đối với khoản vốn bổ sung 111,6 tỷ đồng, phương án phân bổ đợt 1 đã được hoàn thiện và trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét. Riêng nguồn vốn cho đường cao tốc Vinh – Thanh Thủy, tỉnh đã thông báo, giao Sở Xây dựng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục làm cơ sở phân bổ.

Song song với đó, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Nghệ An đã rà soát toàn bộ các dự án do cấp huyện quản lý trước đây, ban hành quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư cụ thể để các đơn vị bàn giao, tiếp nhận và tiếp tục thực hiện, bảo đảm không gián đoạn tiến độ.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến ngày 31/8, Nghệ An ước giải ngân 5.941 tỷ đồng, đạt 58,2% kế hoạch. Kết quả này cao hơn mức bình quân chung cả nước (46,3%), đưa Nghệ An xếp thứ 11 toàn quốc và nằm trong nhóm 22 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ trung bình trở lên. Một số nguồn vốn đạt mức giải ngân cao như chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (80,65%) hay nguồn ngân sách địa phương (47,05%).

Đáng chú ý, các dự án trọng điểm liên vùng được triển khai bằng nguồn vốn đầu tư công đang có chuyển biến rõ rệt. Trong đó, dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) đoạn Km7 – Km76 và Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An đã cơ bản hoàn thành. Đồng thời, Nghệ An còn được giao làm cơ quan chủ quản dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy. Hiện tỉnh đã trình, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước để thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư vào đầu tháng 11/2025.

Để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn trong những tháng cuối năm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp; lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án, kiểm soát tiến độ theo từng tuần, từng tháng. Lãnh đạo đơn vị phải được phân công rõ trách nhiệm theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

Cùng với đó, Sở Tài chính Nghệ An được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện các nội dung tại Công điện số 162/CĐ-TTg. Tỉnh sẽ tổng hợp và gửi báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công về Bộ Tài chính trước ngày 20 hằng tháng theo quy định.

chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân nghệ an vốn đầu tư công

