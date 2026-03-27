Tiền nhàn rỗi không còn "ngủ quên" với mức sinh lời hấp dẫn

NGHỊCH LÝ TÍCH LŨY: THU NHẬP TỐT, CHI TIÊU CHỪNG MỰC VẪN… KHÓ GIÀU

Thị trường tài chính những tháng đầu năm 2026 đang chứng kiến những diễn biến phức tạp. Trong khi giá vàng liên tục nhảy múa với biên độ lớn và thị trường chứng khoán đối mặt với những nhịp điều chỉnh sâu, tâm lý chung của các nhà đầu tư dần chuyển dịch sang trạng thái thận trọng. Lúc này, việc tìm kiếm một điểm tựa an toàn nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất sinh lời cao không còn là mong muốn đơn thuần, mà đã trở thành bài toán chiến lược để bảo vệ thành quả lao động.

Thế nhưng, có một thực tế khá phổ biến đối với nhiều cá nhân có thu nhập ổn định và lối sống kỷ luật là dù chăm chỉ tích lũy và hạn chế đầu tư mạo hiểm nhưng sau nhiều năm nhìn lại, giá trị tài sản thực tế vẫn không có sự bứt phá tương xứng.

Rào cản lớn nhất nằm ở tư duy giữ tiền an toàn là đủ. Nhiều người có thói quen để dòng vốn nằm im trong tài khoản thanh toán hoặc chưa chú trọng lựa chọn các sản phẩm tiết kiệm phù hợp. Khi lạm phát và chi phí cơ hội âm thầm bào mòn sức mua, việc giữ tiền quá thụ động vô tình khiến khối tài sản bị thu hẹp dần về mặt giá trị thực tế.

Chị Hoa, 30 tuổi, làm trong lĩnh vực nhân sự tại Hà Nội cho biết chị đã gửi tiết kiệm đều đặn gần 5 năm. “Mỗi tháng mình đều để ra một khoản, coi như nguyên tắc. Nhưng thật ra mình chỉ gửi theo thói quen, kỳ hạn ngắn cho dễ xoay xở hoặc nhiều lúc chỉ để tiền trong tài khoản thanh toán để tiện chi tiêu. Lúc cần tiền thì tiện, nhưng nhìn lại thì lãi không đáng bao nhiêu”, chị chia sẻ.

Các chuyên gia tài chính nhận định, nhiều người có sai lầm khá phổ biến là tư duy "giữ tiền an toàn là đủ". Trong môi trường kinh tế biến động, quản trị tài chính hiện đại đòi hỏi sự kết hợp giữa bảo toàn vốn, tính thanh khoản và hiệu suất sinh lời ổn định.

Hiện nay, gửi tiết kiệm và mua chứng chỉ tiền gửi vẫn là kênh trú ẩn an toàn, phù hợp với số đông nhờ ưu điểm không yêu cầu kiến thức đầu tư phức tạp và tính kỷ luật cao. Đáng chú ý, mặt bằng lãi suất đã có sự phân hóa mạnh mẽ, mở ra cơ hội cho người gửi tiền chọn lọc các định chế tài chính có mức chi trả hấp dẫn.

TIẾT KIỆM VỚI LÃI SUẤT HẤP DẪN TỚI 7,8%/NĂM

Ghi nhận thực tế tại hệ thống ngân hàng trong tuần cuối tháng 3/2026, mặt bằng lãi suất huy động đã có sự điều chỉnh tăng rõ rệt, phổ biến ở mức trên 6%/năm cho các kỳ hạn trung và dài hạn. Điều này không chỉ giúp bảo toàn giá trị tài sản mà còn đảm bảo mức lãi suất thực dương ổn định, biến tiết kiệm trở thành kênh sinh lời hấp dẫn trong mắt các gia đình trẻ và nhóm khách hàng ưu tiên sự an toàn.

Đặc biệt, gần đây một số ngân hàng cũng có động thái tiếp tục tăng lãi suất huy động để hút tiền gửi cá nhân. Điển hình tại BVBank, theo biểu lãi suất mới hiệu lực từ ngày 26/3/2026, lãi suất cao nhất khi gửi tiết kiệm trực tuyến của ngân hàng này đã lên 7,2%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 18 tháng và 24 tháng. Lãi suất kỳ hạn 1 tháng - 5 tháng được niêm yết ở mức tối đa cho phép là 4,75%/năm. Lãi suất kỳ hạn 6 tháng - 12 tháng ở mức 6,8%/năm.

Đáng chú ý, ngân hàng này còn triển khai sản phẩm chứng chỉ tiền gửi online với mức sinh lời cao hơn gửi tiết kiệm thông thường. Theo các chương trình đang áp dụng trong năm 2026, lãi suất có thể lên tới khoảng 7,8% mỗi năm cho kỳ hạn 15 tháng, trong khi các kỳ hạn 6, 9 và 12 tháng phổ biến quanh mức 7,6% mỗi năm.

Điển hình như chị Mai, nhân viên kế toán tại TP.HCM, lựa chọn gửi chứng chỉ online kỳ hạn 15 tháng để có lãi suất tốt. “Với tình hình thị trường biến động như hiện nay, gửi tiết kiệm là cách đầu tư an toàn, thậm chí với mức lãi suất cạnh tranh như BVBank còn giúp cho khoản đầu tư của tôi có hiệu suất sinh lời cao và ổn định”, chị nói.

Không chỉ dừng lại ở mức lãi suất hấp dẫn, các sản phẩm tiết kiệm của BVBank còn được thiết kế theo hướng phù hợp với nhu cầu của mọi khách hàng, từ số tiền nhỏ đến số tiền lớn và nhiều kỳ hạn khác nhau. Khách hàng có thể bắt đầu với số tiền từ 10 triệu đồng, nhận lãi cuối kỳ hoặc hàng tháng, đồng thời có thể tất toán trước hạn hoặc sử dụng làm tài sản đảm bảo khi cần thiết. Việc giao dịch hoàn toàn có thể thực hiện trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian và dễ dàng quản lý dòng tiền.

Ngoài ra, BVBank còn tạo động lực tích lũy cho khách hàng thông qua các chương trình ưu đãi tặng vàng. Theo đó, với mỗi mức gửi từ 500 triệu đồng, kỳ hạn gửi từ 6 tháng trở lên, khách hàng được cấp mã cào để tham gia cào điện tử trúng thưởng ngay. Loạt giải thưởng hấp dẫn bằng tiền mặt từ 100.000 đồng tới 1 triệu đồng, đặc biệt là giải Nhất với 3 chỉ vàng 999,9.

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, việc bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản là mong muốn của rất nhiều người. Không cần phải mạo hiểm với những kênh đầu tư phức tạp, nhưng cũng không nên để tiền đứng yên một cách thụ động. Một kế hoạch tích lũy thông minh, bắt đầu từ những giải pháp an toàn như gửi tiết kiệm, chính là cách để đồng tiền không chỉ được giữ, mà còn làm việc hiệu quả cho tương lai.